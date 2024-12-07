onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Burç Yorumuna Göre 8 Aralık Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 8 Aralık Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
07.12.2024 - 18:07

Uzun zaman sonra Mars geri hareketine başladı. Geçtiğimiz günlerde durağan konuma gelen Mars'ın üzerimizdeki etkisi retro hareketi ile değişti. Ancak olumsuzluklardan güç alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Zorlukları yönetenin kazanacağı günler başlıyor. Bugünden itibaren, gökyüzündeki gerilime karşı ne yapmanız gerektiğini ise öğrenmek üzeresiniz. 

Peki, 8 Aralık Pazar günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 8 Aralık Pazar günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftanın son gününü iyi bir dinlenme fırsatı olarak değerlendirmelisin. Bir süredir kendini yorgun hissediyor ve dikkat dağınıklığı yaşıyor olabilirsin. Yeniden odaklanmak ve daha da önemlisi sıfırlanıp kendine gelmek için biraz soluklanmalısın. İçindeki savaşçının inzivaya çekilme vakti geldi. 

Zaten Mars'ın geri hareketi ile birlikte hissettiğin yorgunluk da artacaktır. Tam da bu noktada uzun vadeli zaferlere odaklanmalısın. Harekete geçmeden önce ise her detayı enine boyuna düşünmelisin. Yorgunluğunu göz ardı etmeden, fazla cesur davranmadan ve adım adım ilerlemelisin. Derin düşüncelerini takip ettiğinde başarıya ulaşacaksın. Üstelik hayallerinle beslenecek, yaratıcı fikirlerin ile hayatına yön vereceksin. Yeni bir projeye başlamak ve iş değiştirmek için başvuru süreçlerine odaklanmalısın. Senin için en uygun olanı bulma arayışı içerisine girmeli, sonunda kendinden emin bir şekilde 'işte bu' dediğin yolu seçmelisin.

Hayata dair duruşun ile kendini yeniden tanımlayabilirsin. Bedensel ve ruhsal anlamda dinlendiğin bu süreç sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. Hem başarı hem özgürlük senin olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gerçek mutluluğu arayacaksın. Basit heyecanlar yerine derin duygulara ve tutkularına odaklanacaksın. Seni heyecanlandıran şeylerin peşinden koşacaksın. Tam da bu noktada içgüdülerini takip edeceksin. Hayattan keyif almanı sağlamayan hiçbir iş ilgini çekmeyecek! 

Belki de bir tatile ihtiyacın vardır; ne dersin? Şöyle zihnini boşaltıp yüklerinden arınmak sana iyi gelebilir. Huzur bulmanı sağlayabilir ve kendi yolunu çizme şansını artırabilir. Zaten retro da başladı, bu zorlu süreci mutluluğuna adamak en iyisi olacaktır. Bir tatil olmasa da haftanın son gününü sevdiklerinle renklendirmelisin. 

Hoş sohbetlere, duygusal anlamda desteklendiğin ve sevildiğin ortamlarda yer almaya ihtiyacın olabilir. Ailenle vakit geçirebilirsin. Bu noktada romantik bazı kararlar da alabilir, partnerini ailenle tanıştırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sözlerinle değil sessizliğinle konuşacaksın! Çatışmalardan, özellikle romantik ilişkini etkileyen gerginliklerden ve tartışmalardan büyük bir olgunlukla sıyrılacaksın. Bazen söyleyecek çok şeyin olsa dahi vazgeçeceksin. Susarak verdiğin cevaplar ise unutulmayacak. 

Zira, Mars'ın seni iletişim konusunda desteklediği bu dönemde, insanlarla konuşmadan; sadece mimiklerinle de anlaşabileceğine eminiz. Ayrıca enerjini daha iyi kullanmanın da kıymetli bir yolu olacaktır bu! Belki de etrafındaki bazı kişilerden uzaklaşıp yeni bir çevre edinmeyi ve entelektüel seviyesi yüksel bir ortamda bulunmayı tercih edebilirsin. Dostluklara bakış açın değişebilir. İkili ilişkilerinde manevi anlamda beslenmek isteyebilirsin. 

Tam da bu aşamada zihnin karmaşadan kurtulmak isteyecektir. Açıkçası, daha az insanla steril bir çevre içerisinde yer alarak huzur bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün ailevi meselelere odaklandığın bir Pazar günü seni bekliyor. Hane içinde sorumluluk alan kişi sen olacaksın. Özellikle aile büyüklerinin ihtiyaçlarını karşılayan, onlara yumuşak bir yaklaşımla destek olan taraf olacaksın. Basit doktor randevuları, ödemeler, alışverişler ve finansal düzenlemeler konusunda yol gösterici olacaksın. Ailene verdiğin güven ve destek ile geniş ailende de otorite figür haline geleceksin. 

Tam da bu aşamada kendin için de bir şeyler yapmanı önermek istiyoruz! Kendine ve duygusal sınırlarına yeterince zaman ayırıyor musun? Bize soracak olursan, retroda en çok kendini ihmal edeceksin. Geçmişten beri üstlendiğin bazı yüklerin artık sana ağır geldiğini fark edeceksin. Belki de duygusal sınırlarını yeniden çizmenin zamanı gelmiştir. 

Biraz sorumluluklar ve sorunlardan sıyrılmak iyi bir başlangıç olabilir. Kendine zaman ayır ve kendin için bir şeyler yap! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün güç ve üstlük arayışı içerisine gireceksin! Özellikle de bir süredir seni yoran ve üzen kişilere karşı sert bir tavırla hareket edeceksin. Sınırlarından, kendinden ve hayatından taviz vermeyeceksin! Hatta bu retroda içindeki ateşi dışına vuracaksın! 

Sana dokunan yanar, bizden söylemesi! Gerçek gücünü keşfederek içinden geldiğince davranacaksın. Hanenin içinde, sosyal çevrende ve iş hayatında lider olmak istiyorsun. Tabii öyle de davranacaksın. Kimsenin sınırlarını ihlal etmemesi için kontrolü yeniden eline alacaksın. Biraz esneklik verdiğin konular da bile geri adım atacaksın. 

Tam da bu noktada biraz kendinle baş başa kalmaya ne dersin? Haftanın son gününü renklendirecek kişisel bakım, masaj, SPA veya yürüyüş tam da ihtiyacın olan şey! Bedenin enerjisini atsın, sen de uzaklaş... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kontrol etmek yerine akışa bırakacaksın! Hazır hafta sonu gelmişken biraz işleri, düzeni ve sorumluluklarını boşlayacaksın. Sürekli her detayı düşünerek kusursuzu hedeflemekten vazgeçmiş gibisin... Ne dersin, Mars retro senin de hızını keşmiş olabilir mi? 

Fırsat bu fırsat, günlük rutinlerinle ilgili değişillik yap! Enerjini doğru harcamanın bir yolunu bul ve iş verimliliğini artır. Aynı zamanda özel hayatına da daha fazla zaman ayırmak için düzenlemeler yapmaya ihtiyacın var. Belki dostlarınla daha fazla zaman geçirip sosyalleşmenin zamanı gelmiştir. İşten artan zamanları değerlendirmek yerine kendine özel anlar yarat, bu sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. 

Tüm bunların dışında bu arada bedensel anlamda da güçlenmeye ihtiyacın olabilir. Spor ve egzersize odaklan. Bedensel anlamda iyileşmek ve arınmak için harekete geç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün dengeyi umursamanın hiç sırası değil! Bırak her şey kontrolden çıksın. Zaten, Mars retroda tüm taşlar yerinden oynayacak! Biraz daha oynasın... Herkes dağıtırken toplamaktan yorulmadın mı? 

İşte tam da bu noktada önce 'ben' demenin zamanı geldi! Kendine verdiğin değeri, kanıtla! Başkasına değil elbette, kendine. Duygularına zaman ayır, yalnız vakit geçir, olduğun gibi davran, düşünmeden konuş, çizgiyi geç. Sosyal imajını, aile içindeki düzeni, insanların ne diyeceğini ya da birilerinin kırılıp dökülebileceğini düşünme! Uyum sağlamakla da zaman kaybetme, indir maskeni ve gerçek seni görmelerine izin ver. Ne kadar da kusursuzsun, bunu başta sen olmak üzere herkes bilmeli. 

Biraz da iş konuşalım! Çünkü gerçek sen, iş hayatında da ekip ruhunu desteklemek yerine lider olmalısın. Yaptığın işlerle ve zekanla övünme sırası sende! Başarılarını kabul et ve hadi göster artık kendini. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün derin korkularınla yüzleşeceksin! Bu sayede korktukların yüzünden kendinden vermekten vazgeçeceksin. Kendine değil insanlarla arana sınır koyacaksın. Çizgiyi aşanlara karşı geri gitmek yerine ileri gitme zamanı geldi! 

Gücünü ve hayatını kontrol altına alacaksın! Gerektiğinde bırakmayı öğreneceksin. Mücadelenin seyri, hayatının anlamı değişecek. Mars retroda yıkım gibi görülen bu dönüşüm süreci biraz sancılı olacak belki ama sen, sen olacaksın! Özgürlüğünü ve hayatını eline alacaksın. Manevi anlamda yaşadığın arınmanın ötesinde, boyunduruktan çıkacak, korkmaktan vazgeçecek ve mutlu olacaksın.

Manevi anlamda yaşadığın bu dönüşüm, maddi anlamda da seni güçlendirecek. Akrabalarından mirasını, iş yerinden zammını, sevdiklerinden ilgiyi ya da şefkati almaya razı olacaksın. Fazlasını istemediğini fark edecek hakkın için mücadele edeceksin. İşte bu sensin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün paradan söz edeceğiz! İşler durağanlaşacak, hızın azalacak ve acelen bitecek. Mars retro resmen frene basarken tüm bu etkilere karşı sen ise dengeyi bulacaksın. Nasıl mı?.. Hadi gel öğrenelim! 

Öncelikle bazı doğruların değişebilir, hedefin farklılaşabilir. Sektör değiştirmek, ortaklık yapmak ya da iş kurmak gündeminde olabilir. Yaratıcı işlere ayıracağın bütçe ile bolca para kazanabilirsin. Bunun için farklı kültürlerin ihtiyaçlarına, inanç sistemlerine ve değer yargılarına odaklanabilirsin. Yani perspektifini tamamen değiştirip fakrlı bir pazara yönelebilirsin. Görünen o ki yurt dışı bağlantılı işler yapacaksın. Girişimlerin kâra ve büyük paralara dönüşecek. 

Ufkun genişledikçe sosyal çevren de değişecek. Yeni kurduğun ilişkiler hayatına başarı ve aşk katabilir... Bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugünden itibaren Mars retro biraz hızını kesebilir. Sabırlı, stratejik ve planlı olmalısın. Özellikle uzun vadeli planların için yolculuğuna eskisinden daha yavaş bir şekilde devam etmen gerekebilir. Bu aşamada belki de rotanı yeniden değerlendirebilirsin. Belki kısa yollar vardır, ne dersin? 

Statü ve güç kadar öz değer de elde edebilirsin. Başarını farklı açılardan görmek için harika bir zamandasın! Eski projelerini gözden geçirebilir, tozlu raflarda kalan işleri yeniden canlandırabilirsin. Durdurulan projeler, yarım kalan işler yeni teknoloji ile hayat bulduğunda başarı kucağına düşecek, adeta. 

Geçmişi canlandır! Bunu iş hayatının dışında özel hayatında ya yapabilirsin. Partnerinle arandaki bağı güçlendirebilir, tutkuyu canlandırabilirsin! Ya da eski aşkına dönerek, yarım kalan hikayeni tamamlayabilirsin... Bizden söylemesi, sen tabii kalbinin sesini dinle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ideallerine odaklanacaksın. Kendine gerçekçi hedefler belirleyecek ve planlar kuracaksın. Hayallerin ile gerçeklik arasında güçlü bir köprü inşa edeceksin. Hayatın senin maceran, bunu bilerek hareket edeceksin! 

Tam da bu aşamada toplumdaki rolünü ve duruşunu yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Dengeli bir hayat ve kendine daha fazla odaklanmak için bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Bize soracak olursan, toplumun bir parçası olduğun kadar bireyselliğine de önem vermenin zamanı geldi. Geniş ailenle yaşıyorsan, ev değişikliğini düşünmelisin. Kendine ait alanlara ihtiyacın olabilir.   

Özgür alanlardan söz etmişken belki de kendi işini kurmanın da zamanı gelmiştir, ne dersin? Baskı altında çalışmaktansa kendi fikirlerini ortaya koyabilirsin. Yaratıcı yeteneklerin seni hedeflerine çok daha çabuk kavuşturabilir. Eğer kendi işinin sahibi isen işini büyütmek için de fırsatları dikkatle değerlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün net bir şekilde geri hareketine başlayan Mars etkisiyle derin düşüncelere dalacaksın. Sınırlarını yeniden belirlemek isteyeceksin, hem de pek çok konuda! Hayal ile gerçek arasındaki çizgiyi, ruhundaki karanlık ile aydınlığı, sevgi ile sevgisizliği... Kısacası tüm ikilemlerini yeniden düşüneceksin. 

Tam da bu noktada yaptığın fedakarlıkları dikkatle düşüneceksin. Yeterince takdir edilip edilmediğini anlamak isteyeceksin. Çabalarının karşılığını almak, hak ettiğin teşekkürle karşılanmak senin için her zamankinden önemli hale gelecek. Sen teksin ve değerlisin. Yoruluyorsan, bunun anlamı olmalı! 

Yaşadığın bu derin içsel farkındalıkla ruhunun karanlıklarını aydınlatabilirsin.  Hak ettiğini almak için mücadeleye hazırsın. Bize soracak olursan, sınırlanı çizmeden mücadeleye başlama. Önce ne istediğini belirle, sonra istediğini al! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın