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Günlük Burç Yorumuna Göre 7 Aralık Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 7 Aralık Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
06.12.2024 - 18:22

Hareketli bir gökyüzünün altındayız bugün! Haliyle hayatımızda hırs, mücadele ve tutkular olacak. Kimlerimizin motivasyonu düşse de toparlanmak zor olmayacak. Günün sonunda ise hareket eden kazanacak.

Peki, 7 Aralık Cumartesi günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 7 Aralık Cumartesi günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün çokça heyecanlı olacaksın! Duygusal anlamda kolay etkilenebilir, heyecanlı ve tutkulu bir yaklaşımla hareket edeceksin. Özellikle romantik ilişkilerde, kısa zamanda bağlanma arzusuyla dolacaksın. Önemsiz detaylar bile seni kendine hayran bırakabilecek. Görünen o ki bugün biraz dikkatin dağınık. 

İşte tam da bu noktada değişiklik yapmak konusunda aceleci davranabilirsin. Evinde, odanda ya da iş yerinde tadilat yapma kararı alabilirsin. Görsel anlamda detaylara odaklanacaksın. Estetik ve şık bir görüntü konusunda ısrarcı olacaksın. Haliyle bu hayatına ve yaşadığın yere etki edecek. Dahası dış görünüşünde ufak tefek de olsa değişiklik yapmak gündeminde yer alacak. Belki de uzun zamandır düşündüğün o küçük estetik dokunuş, saç ektirme ya da dövme gibi değişiklikler için Mars retro başlamadan harekete geçmelisin. Bize soracak olursan, bu denli köklü bir değişiklik için bugün Aralık ayının son günü.  

Heyecanı ilişkilerin ve yaşam tarzın kadar iş hayatına da yansıyacak. İş hayatında daha aktif olmak isteyeceksin. Bunun için cesur adımlar atabilirsin. Yeni bir projeye başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün birtakım kararsızlıklar yaşayabilirsin. Konfor alanının içerisinde dahi ufak tefek güvensizlikler hissedebilirsin. Sevildiğinden ve önemsendiğinden emin olmak isteyebilirsin. Bu aşamada sadakat ile ilgili sorular zihnini meşgul edebilir. Bu durum ilişkilerine yansıyabilir... Belki de zihnindeki korkular seni ele geçiriyordur! 

Lütfen buna izin verme! Basit korkuların, bilinçaltındaki travmaların ya da endişelerin su yüzüne çıkabileceği bugün, güvenmeyi tercih etmelisin. Özellikle de ortada hiçbir sorun yok ise basit kaygılardan uzak durmalısın. Belki de bu hafta sonunu işe ayırmalısın. Zira kazanacağın bir dönemdesin. 

Finansal anlamda güçlendiğin bir ay olacak Aralık. Tam da bu yüzden, özellikle de ortak kaynakları birlikte yönettiğin iş birlikçilerin ile ilişkilerini sıkı tutmalısın. Yerinde riskler alarak öz kaynaklarını artırmanın yolunu bulmalısın. Son derece şanslı olduğun bu cumartesi gününü yeni iş bağlantıları kurarak geçirmelisin. Dinlenmek için yarını beklesen iyi olur, çünkü bugün halledecek çok işin var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün her şey yoluna giriyor! Sanki bir anda taşlar yerine oturuyor ve düzen sağlanıyor. Adeta, hayatının hemen hiçbir alanında sorun kalmıyor. Bu his, güçlü ve huzurlu olmamı sağlayacak. Sanki yüklerinden aranacak ve hafifleyeceksin. 

Tam da bu noktada söylemeliyiz ki bugün, hayatındaki bazı kritik meseleler için kıymetli bir dönüm noktası olacak. Velayet davaları, aile birliğinin sağlanması, hane içinde düzenin kurulması ve manevi sorunların çözümü konusunda önemli gelişmeler yaşanacak. Eline güçlü bir kanıt veya belge geçecek, aradığın şahit ise yanı başında bitecek. Böylece kendi hayatının kontrolünü eline alma şansın ortaya çıkacak. Açıkçası bu aşamadan sonra önündeki tüm engeller, düğümü sökülmüş bir ip gibi ortadan kalkacak.

Özel hayatında yaşanan bu kıymetli dönüşüm sana güç verecek. Eskisinden çok daha öz güvenli bir şekilde hareket edeceksin. Böylece iş hayatında da görünür olacaksın. Bugün aklına gelen fikirleri bir yere not etmeyi unutma. Hafta başında ihtiyacın olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün içgüdülerine göre hareket edeceksin. Sezgilerinin sana yol gösterdiği bugün, yapmak istemediğin hiçbir şeye elini atmasan iyi edersin. Güvenmediğin bir yolda yürüme, tereddüt ettiğin biriyle baş başa kalma, başarılı olacağından emin olmadığın bir işi imza atma ve paranı kimseye emanet etme. 

Tüm bunlar biraz seni germiş olabilir, ancak durum düşündüğün kadar endişe verici değil. Sadece bazı önlemler almanı istiyoruz. Daha sonra üzüleceğin, kırılacağın ya da zor duruma düşüneceğin bir işe girişmenden endişe ediyoruz. Adım adım retroya giderken maddi ve manevi anlamda güçlü kalmanı istiyoruz. Bu basit önlemlerde önümüzdeki günleri kolay atlatacaksın. Hatta kendine olan öz güveninin de arttığını hissedeceksin, çünkü bir başkasına güvenmene gerek kalmadan kendi kararlarını alacaksın. 

Biraz da aşktan söz etmeye ne dersin? Duygusal anlamda güçlendiğin bu süreç, seni doğru kişiye götürecek. Sevgiye şans verirsen, yanında huzur bulduğun kişi ruh eşin olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün her zamankinden farklı olacak. Sana rehberlik edecek birine ihtiyaç duyacaksın. Biraz daha kontrolü elinden bırakmak, rahatlamak ve son kararı vermemek isteyeceksin. Bu duruma pek de alışık değilsin elbette! Ancak üzerinden attığın yükler hafiflemeli sağlayacak. 

Hafta sonunu sevgi dolu geçirmek isteyeceksin. İnsanlarla derin bağlar kurduğun açık iletişim ile bazı sınırları esneteceksin. Sevildiğini hissedip sevgi göstererek tatmin olacaksın. Huzurlu bir günde kendine çokça şanslı da hissedeceksin. Bu aşamada sevdiklerinin maddi ve manevi desteğini görecek; bir süredir aklını meşgul eden soru işaretlerinin ve zorlukların çözümünün de sevgide olduğunu göreceksin. 

Tam da bu aşamada iş hayatından söz etmek istiyoruz. Zira sevdiklerinden aldığın destek öz güvenli bir şekilde hareket etmeni ve iş hayatında genişlemeni sağlayacak. Bu durum işini büyütmekle ilgili olabileceği gibi, yeni bir projeye imza atmak ya da unutmaya yüz tutmuş projelerini tamamlamakla da ilgili olabilir. Bakalım senin seçeceğin yol hangisi olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün imkansız görüneni kolaya çevireceksin! Hırsın ve azmin neredeyse tavan yapacak. İstediğini elde etmek konusunda gösterdiğin kararlılıkla hedefine ulaşacaksın. Bugüne kadar cesaretini kıran ya da geri çekilmeni sağlayan ne varsa üzerine yürüyeceksin. 

Büyük işler başaracağından emin olduğumuz Başak burçlarının gücü eline aldığı döneme geldik. Kendini göstermene ya da ispatlamana gerek yok, sadece yolunda yürü. Başkaları ile yarış yapma, hatta kendinle bile yarışma. Çünkü kendini bir hedef belirledin ve artık o hedefe ulaşmalısın. Araya giren pek çok sorun ve motivasyon kayıpları artık geride kaldı. Bu aşamada bir süredir başlamayı planladığın, ancak ertelediğin projelere de adım atabilirsin. 

Hayatının merkezinde hırs ve başarı varken, aşk da olur mu dersin? Bize soracak olursan olur! Eğer bakmak istersen gözlerinin içine bakan kişiyi göreceksin. Bana büyük bir tutku ile aşık olan kişi yakın zamanda kalbini çalabilir. Aşka kapılmak ise düşündüğün kadar kötü olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün dinlemelisin! Sevdiklerinin sesine kulak vermelisin. Sana yol göstermek isteyen, kararsızlıktan kurtarmak isteyen ve destek olmak isteyen kişilere bir şans vermelisin. Karamsarlıklarından kurtulup ikilemlerinden çıkmanı sağlayacak berraklığı bu sayede elde edeceksin. 

Göreceksin ki denge her zaman tek başına kurulmaz. Biliyoruz estetik duygun, yaratıcı gücün ve yeteneklerin bir hayli fazla. Her şeyi tek başına yönetebiliyor ve düzeni sağlayabiliyorsun. Ancak bu destek zorlanmanın önüne geçecek. Hayallerinin yarın değil bugün gerçek olmasını sağlayacak. İzin verirsen birkaç nasihat düşündüğünden çok daha yararlı olacak. İş hayatında ve özel hayatında taşlar bir anda yerine oturacak. 

Bu arada kendi sesine kulak vermeyi unutma! Kalbinin derinlerinde yeni heyecanlar aradığını biliyoruz. Bize soracak olursan, mevcut ilişkini canlandırmak ve tutkulu yakınlaşmalar için harika bir gün. Fakat eğer bekarsan, yeni aşklara yelken açmak için asla beklememelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün tereddüt etmemelisin. Karşına çıkan fırsatları havada kapmalısın. Her zamanki gibi atılgan, çevik, hırslı ve hareketli olmalısın. Hiçbir şeyin motivasyonunu düşünmesine izin vermemeli, hafta sonu olduğu için ipleri gevşetmemelisin. Hatta güne sabahın erken saatlerinde başlasan iyi edersin. 

Tam da bu aşamada sabah saatlerinden itibaren bazı önemli görüşmeler yapabilirsin. Belki bir iş etkinliğinde boy gösterebilir ya da iş yerinde bir anda ortaya çıkan sorunu çözebilirsin. İşte bu sırada karşına çıkacak fırsatlara ve tekliflere açık olmalısın. Harika bir enerjin var bunu başkalarına göstermekten çekinmemelisin. Bu aşamada seni yavaşlatan iş ortaklarından, aile bireylerinden ya da arkadaşlarından uzak durmalısın. Zira önceliğin kendin olmalı ve başarının önüne hiçbir engel koymamalısın. 

Bütün bunların dışında hırslı ve tutkulu halin anlık heveslere kapılmana da neden olabilir. Görünen o ki romantik flörtleşmeler, anlık heyecanlar gündeminde yer alabilir. Dikkat et öylesine başlayan bir yakınlaşma, beklemediğin şekilde sonuçlanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yavaş bir güne başlıyorsun! Pek çok şeyi ağırdan alacağın, acele etmeyeceğin ve sabırla bekleyeceğin bir gün geçireceksin. Karşına çıkan fırsatları dahi dikkatle incelemek isteyeceksin. Her zaman kararlı biri olsan da bugün karar vermekte zorlanacaksın. 

Biraz motivasyonunu kaybetmiş olabilir misin? Gideceğin yere değil de nasıl gideceğine fazla odaklanmış gibisin... Önce Neptün'ün ardındansa Mars'ın durması hızını kesmiş olabilir. Gökyüzünün güçlü çekimi yüzünden, heyecanın da azalmış olabilir. İşte tüm bunlar doğrultusunda hareket etmeme isteği ve eylemsizlik hali içerisinde bulduysan kendini, bir an önce silkelenmelisin. Zira bu durum sana pek yakışmıyor. Enerjini geri kazanmak için spor ve sanata odaklanabilirsin. 

Spor bedenini, sanat ise zihnini meşgul edeceksin. Beraberinde yaratıcılığın yeniden da ortaya çıkacaktır. Bu yüzden sana hafta sonunu sinema, tiyatro, konser ve etkinliklerle geçirmeni tavsiye edeceğiz. Yani bugün reçetende eğlence var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün biraz gevşemelisin. Çok fazla sorumluluk üstleniyor, kendini yoruyorsun. Bugün bedenin bu konuda sana isyan edecek. Sen de biraz yorgun hissedeceksin. Özellikle iş dünyasının sorumluluklarından, yoğun temposundan ve stresinden izole olmak isteyeceksin. 

Açıkçası bu durum zamandır ihtiyacın olan bir şeydi! Ancak tatlı hırsların, rekabetçi duygun ve mükemmeliyetçiliğin dinlenme fırsatlarını kaçırmana neden oldu. Ama bu fırsatı kaçırmayacaksın. Bu aşamada mükemmel organizasyon yeteneğini kullanmalısın. Belki ailen ya da arkadaşlarınla bir tatil organize edebilirsin. Hafta sonunun tadını çıkarmanı sağlayacak bu etkinlik üzerindeki baskının azalmasını sağlayacak. Aynı zamanda gelecek haftaya daha başarılı bir şekilde başlamanın da yolu olacak. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Hazır işten uzaklaşmış, şöyle biraz hafiflemiş ve huzura varmışken aşkı da kucaklasan nasıl olur? Partnerinle duygusal yakınlaşmalar yaşayabilirsin. Bu durum sana çok iyi gelecek... Göreceksin tüm dertler üzerinden akıp gidecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün hayal gücünü serbest bırakmalısın. Her zaman ana odaklanmanın çok daha keyifli olduğunu düşündüğünü biliyoruz. Bu sayede hayatını her gün daha da güzelleştiriyorsun. Ancak bu kez 10 hatta 20 yıl sonrasını düşlemeni isteyeceğiz. 

Sahiden, kendin için nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? İşte bugün zihninde oluşturduğun gelecek için attığın her adım seni düşlerine yaklaştıracak. Hayallerinin gerçek olma ihtimali son derece yüksek. Gökyüzü, dua ve dileklerini yerine getirecek. Şansın bu denli açıkken istemeyi bilmelisin. Daha iyi bir ev, daha iyi bir araba, daha iyi bir iş... demek yerine; en iyisi bende demelisin. Gökyüzünün bu kozmik enerjisini kabul ettiğinde, göreceksin hayallerin gerçek olacak. Üzerine sanki bir sihirli değnek dokunacak! 

Tam da bu sırada içgüdülerine ve sezgilerine güvenmeni isteriz. Bazı görüler, bilinçaltın ya da rüyaların sana olacakların haberini verecek. Spiritüel enerjilerden beslenirken başkaları için de güzel dileklerde bulunmayı unutma. Nefret ve kinden uzaklaş, hepimiz ektiğimizi biçeriz unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün inandıkların için mücadele etmelisin. İçindeki gerçek savaşçıyı ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Duygusal zekan ve sezgilerin ile her mücadeleden zaferle ayrılacaksın. Peki ne için savaşacaksın? 

Tam da bu aşamada söylemeliyiz ki iki gündemin olacak. Bunlardan bir tanesi sevdiklerinin derdine derman olmak. Diğeri ise güç ve para elde etmek. Sevdiklerine karşı hassas yaklaşımın onların şifa bulmasını sağlayacaktır. Sevgi ile yaraları saran bir güce sahipsin, açıkçası elini uzattığın kişi zaten iyileşecektir. Tabii bu sırada biraz yorulabilir ve yıpranabilirsin. Çünkü değer verdiklerinin zor anlarını paylaşmak, pek de kolay olmayacaktır. 

Gelelim güç ve para konusuna! İş hayatında mücadeleci ruhunla ön plana çıkacaksın. Yani gücü düşündüğünden çok daha kolay elde edeceksin. Yaratıcı fikirlerin, pratik çözümlerin, ilgi ve yetki alanların seni rakiplerinin önüne geçirecek. Üstelik dengeyi sağlayan uyumlu ve hassas ruh halin gerçek bir lider olduğunu gösterecek. Böylece başarı senin olacak. Bugün elde ettiğin başarının neticesinde terfi alabilir, ikramiye ya da zam ile ödüllendirilebilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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