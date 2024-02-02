Günlük Burç Yorumuna Göre 3 Şubat Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Başak, bugün ilişkilerinde dengeyi sağlamak için harekete geçebilirsin. Bunun için partnerinin fikirlerini dinlemeli ve yeniliklere açık olmalısın. Tüm ilişkilerinde daha fazla uyum ve anlayış göstermek için çaba sarf edebilirsin. Fakat adım adım ilerlemeli ve uzaklaşmak yerine odaklanmalısın. Bu tarz konulardan pek de hoşlanmadığını biliyoruz. İşlerin bir an önce yoluna girmesini tercih edersin. Zira sen herkesin duygularını anlamaya çalışarak hareket eden bir empatsın! Hatan ise karşındakinden de aynını beklemek. Herkes senin kadar yüksek bir duygusal zekaya sahip olamaz. Bunu kabul ederek sosyal ilişlilerine bir kez daha bakmalısın. Bu kez sorunları çözebileceğine eminiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...