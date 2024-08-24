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Günlük Burç Yorumuna Göre 25 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 25 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 18:01

Biraz retro biraz da Mars'ın etkisiyle olanlar olacak! Bugün herkes için hem yenilenmenin hem de değişimin zamanı geldi. Astrolojik etnecileri kucakla ve ilerleme şansını kaçırma. 

Peki, 25 Ağustos Pazar günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 25 Ağustos Pazar günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gelecekle ilgili planlar yapabilirsin. Hayatını değiştirmek konusunda ısrarcı olup aynı zamanda aceleci de olabilirsin. Fakat burada dikkat etmen gereken en önemli şey hızın seni yanlışa yönlendirme ihtimali! Retronun hâlâ devam ettiği ve Mars'ın etkisi de üzerimizde olduğu bugünlerde açıkça söylemeliyiz ki acele işe şeytan karışır. Tam da bu noktada sana en önemli tavsiyemiz sakin ve emin adımlarla ilerlemen olacak. Üstelik bu sayede gelecek planlarını gerçekleştirmenin yolunu da bulacaksın. 

Önünde açılan kapıların hayatına başarı getirmesini izleyeceğin bir Pazar günü seni bekliyor! Adım adım ilerlersen bugün alacağın kararlar hafta başında gerçeğe dönüşebilir, bizden söylemesi! 

Yolunu açan ve seni güçlendiren astrolojik etkiler hayatının aşkıyla karşılaşmanı da sağlayacak. Yeni insanlarla tanışmak konusunda tereddüt etme. Kalbini açmaktan ise asla korkma. Profesyonel hayatındaki cesaretin aşk hayatında da kendini gösterirse mutluluk seni bulacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün finansal konular gündeminde yer alabilir. Merkür retronun devam etmesine rağmen miras, ortak mallar veya bazı taşınmazların alınıp satılması üzerine düşünebilirsin. Ancak ihtiyaç dahilinde bile bu konuda temkinli adımlar atmalısın. Zira paranın pul olabileceği, hızlı ve düşünülmemiş kararların bedelinin maddi kayıpla ödeneceği bir süreçtesin. İhtiyaçlarını bütçe planlamasıyla ve gereksiz harcamalardan kaçınarak karşılamaya odaklansan iyi edersin. Bu dönemde lüksler yerine ihtiyaçları karşılayarak düzeni korumak en iyisi olacaktır. 

Tüm bunların yanında kariyerinde de yeniliğe gidebilirsin. İş değişikliği, üstlerinle yükselme ya da maaş artışı konusunda konuşmalar yapmak üzeresin. Bize soracak olursan bu değişim içinde dikkatli olmalı, önce maddi güvenliğini sağlamalısın. 

Hayatın güzel yanlarından da söz etmenin zamanı geldi! Aşk hayatında yaşayacağın değişiklik ilişkine yeni bir boyut kazandırabilir. Partnerinle aradaki ilişkiyi evlilikle taçlandırmak ya da çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün geleceğini şekillendirmelisin. Hayata dair düşündüğün pek çok şey için harekete geçmeli ve içinde bulunduğun sıkışmışlık hissinden kurtulmalısın. Merkür retronun Mars ile oluşturduğu güçlü etkileşim sayesinde kendine yeni bir yol çizebilirsin. Huzurlu bir hayat için önce özgürlüğüne ve bağımsızlığına odaklanabilirsin. Mutlu olduğun ve kendini iyi hissettiğin anlarda takılı kalmak yerine, artık yenilerini inşa etmelisin. 

İşte tam da bu noktada, iş hayatında önemli bir değişiklikle karşı karşıya kalacaksın. Karşına çıkan bu fırsat ihtiyacın olan bağımsızlığın anahtarı olabilir. Sıkıştığın yerden kurtulmak için yurt dışı merkezi bir şirket ile iş birliği yapabilirsin. Üstelik bu yurt dışı organizasyonunun bileti tek yönlü olabilir, bizden söylemesi. 

Hayatımın bundan sonraki aşamasını planlarken iş hayatına ve yeni rotana göre bir yol izlemelisin. Belki de bu yolun sonunda bir de aşka kavuşabilirsin. Bu aşamada dikkatle karar vermen gereken tek şey, ailenden Uzak olmak sana iyi gelecek mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugünden itibaren maddi anlamda güçleneceksin. İş hayatında beklediğin adımlar peşi sıra gelecek. Terfi ya da maaşında iyileştirme ile birlikte finansal anlamda rahat bir nefes alacaksın. Ayrıca kişisel gelişim ve uzmanlık alanında ilerlemeye de odaklanırsan, dahil olduğun eğitim programları sayesinde kariyerine de yön verebilirsin. 

Merkür retroda istisnai bir şekilde görülen Mars etkisi sayesinde güçlendiğin bir dönemdesin. Eğitim ve iş hayatı için elinden geleni ardına koymamalısın. Çünkü bu sayede tüm gelecek kaygılarından kurtulabilir ve istediğin hayata kavuşabilirsin. 

Güzel haberlere bir yenisini daha eklemeye ne dersin? Yakın zamanda hiç beklemediğin bir aile mirası da seni bulabilir. Belki tanımadığın akrabaların da çıkabilir. Şansın yaver giderken ruhani şeylere ve inançlarına odaklanabilirsin. Dua ve dilek ile olumlu giden süreçleri destekleyebilirsin. Ayrıca bu dönemde ağzından çıkanlara da dikkat edersen iyi edersin. Zira olumlu enerjiler olumluları, olumsuzlar ise olumsuzları getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ortakların ya da iş arkadaşlarını denetleme ihtiyacı duyabilirsin. Biraz kontrol arzusu biraz da içindeki şüphe ile hareket edebilir ve gizli kalmış bazı şeyleri ortaya çıkarabilirsin. Merkür retroda güçlü bir şekilde etkisini gördüğümüz Mars, seni uyarıyor olabilir! Yeni kararları almak zorunda kalabilirsin. Tam da bu aşamada cesur olmalı ve gerekiyorsa gerçekleri su yüzüne çıkarmaktan çekinmemelisin. 

Özellikle dikkat etmen gereken bir konu var ki o da birilerini korumak. Korumak istediğin kişilerin yaptığı hataların bedelini ödemek zorunda kalabilirsin. İzin ver herkes kendi suçunun cezasını çeksin. Tüm bu yaşananların ardından sektör değişikliği ya da ortaklarınla yol ayrımı üzerine konuşuyor olabiliriz. 

Bu süreçte en büyük destekçin ise ailen olacak. Aile işini yürütüyorsan ve bazı aile bireylerinle sorun yaşıyorsan dahi haklı olduğun fark edilecek ve destekleneceksin. Bu destekle birlikte liderliğini ilan edeceğine de eminiz. Görünen o ki zorlu anlardan başarı ile çıkan sen olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün iyileşme enerjisi ile dolup taşıyacaksın. Ruhen ve bedenen şifa bulduğunu hissedecek kendini daha iyi hissederken hayata da daha sıkı sarılacaksın. Zira Merkür retronun güçlü enerjisi ile birleşen Mars'ın gücü hayatını yoluna sokman konusunda sana yardımcı olacak. Ekonomik ve duygusal açıdan dengeli bir süreç seni bekliyor. 

Tam da bu noktada iş hayatında yeni projelere imza atabilirsin. Yaratıcı fikirlerinle ortaya çıkardın projelerin biri bitmeden yenisine başlayabilir heyecanla ilerlemeye ve terfiye odaklanabilirsin. Rekabetçi yanların ortaya çıkarken karşında durmayı istemeyiz! Çünkü her zamanki gibi tüm dikkatini verdiğin işlerde başarılı olacağından eminiz. 

Biraz da sosyal hayatından ve dostların dansöz etmeliyiz! Bu pazar günü bazı dostlarınla yüzleşebilirsin. Bildiğin bazı gerçekleri, büyük sırları ve yapılan yanlışları ortaya çıkarmak üzeresin. Tahammülün kalmayan insanların hayatından çıkmasının zamanı geldi. Yaşadığın ayrılıkların da seni güçlendireceğini unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu Pazar gününü kendinle baş başa geçirmek isteyebilirsin. Biraz yalnız kalmak içine dönmek ve özünü bulmak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Hatta ilişkilerindeki dengeyi de bu sayede sağlayabilirsin. Zira bazı eski dostluklara ara vermek bile gündeminde yer alabilir. Merkür retronun Mars'ın güçlü etkisi ile yeniden şekillendiği bu dönemde ilişkilerinde de önemli değişikliklerden söz etmek mümkün olabilir. 

Bir anlık kararla özellikle seni dibe çeken dostluklarından ve aile bağlarından vazgeçebilirsin. Yalnızlaşmanın seni özgürleştireceği bir dönemdesin. Ancak aşkın seni yalnız bırakmayacağını da bilmelisin. Dün bu süreçte yanımda olan ve destekleyen kişi ruh eşin olabilir. E senden de bir itiraf ya da aşk ilanı gelebilir. Bu cesur hamlen huzurlu bir geleceğe ilk adımın olabilir, çünkü uzun süreli bir aşka yelken açıyorsun. 

Tüm bunların dışında maddi sorunlarının da bittiğini söylemeliyiz. Eline geçecek toplu bir para ile ev alabilir ya da öz kaynaklarını artırabilirsin. Doğru yatırmaya yöneldiğinde emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kariyer açısından önemli bir döneme giriyorsun. Bugünlerde iş değişikliği yapabilir ya da kariyerinin seyrini değiştirecek önemli kararlar alabilirsin. Merkür retronun Mersin enerjisi ile tavrını yumuşattığı bu dönemde yeni bir iş kurma şansında bir hali yüksek. Üstelik karlı bir iş ve bereketli kazançlar seni bekliyor. Ama acele etmemeli ve bu konuda çok iyi düşünmelisin. Tüm detayları masaya yatırarak detaylı analizler yapmalı ve emin olduğunu aşamada harekete geçmelisin. 

Bu arada eve aile ile ilgili bazı sorunları da çözebilirsin. Özellikle partnerinle arandaki gerginliğe son verebilirsin. Birlikte tutku dolu bir aşk ya erken açmak üzeresiniz, maddi ve manevi anlamda güçlendiğin bu süreçte odaklanman gereken tek yer ailen. 

Belki de çekirdek ailen ile birlikte bir adres değişikliği de gündeminde yer alabilir. Geniş ailenden uzaklaşmak, biraz özgür alan inşa etmek sana iyi gelebilir. Acaba bu kararın sebebi bir bebek olabilir mi? Heyecan dolu haberlere ve mutlu anlara hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün arkadaşlarınla keyifli ve eğlenceli vakit geçirebilirsin. Bu arada yeni insanlarla da tanışabilirsin. Zira Merkür retro ile Mars'ın etkileşimi cesaretini artıracak ve yeniliklerin peşine düşmeni sağlayacak. Hayata dair değişikliğe ihtiyacın olduğunu hissedebilirsin. Değişime ise sosyal çevrenden başlayacaksın. Bu dönemde yeni dostluklar inşa etmek kadar, eski meseleleri çözerek bir süredir görüşmediğin arkadaşlarınla yeniden bağlantı da kurabilirsin. 

Belki de eski aşkın kapısını çalmanın da vakti gelmiştir. Bu konuda elbette biraz dikkatli ve temkinli olmalısın. Retronum kafa karışıklığına yol açması seni ani bir dönüş yapmaya sevk edebilir. Ancak geçmişe dönmek gerçekten istediğin bir şey mi emin olmalısın! 

Tüm bunların yanında yarım kalan işleri tamamlamak da isteyebilirsin. İş hayatında bir adım öne geçmeni sağlayacak ilerleme için geçmişin önemli projelerini teknoloji ile güncelleyebilirsin. Yaratıcı enerjilerin ortaya çıkartmak için geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün uyarıları dikkate almalısın. Vakit nakittir diyerek hareket etmeli ve haftanın son gününde dahi durmamalısın. Merkür retronun Mars ile ilişkisi güçle enerjileri ortaya çıkaracak, elbette bu enerjiden sen de nasibini alacaksın. Kazandığın, hayattan dersler çıkardığın ve ilerlediğin bir gün seni bekliyor. Odaklandığın nokta yükseldiğin nokta olacak, bizden söylemesi! 

Tam da bu noktada ilk olarak finansal konulara odaklanabilirsin. Maddi gücünü arttıracak yatırım planlarını ve stratejilerini belirleyebilirsin. Belki de önemli toplantılar ve görüşmeler yaparak gelecek haftanın yatırım süreçlerini planlayabilirsin. Bu aşamada iş hayatınla ilgili de bazı kararlar vermelisin. İşini büyütecek yatırımlar için yatırımcı desteği de bulabilirsin. Gözünü dört aç ve görüşmeler için bugünün iyi bir gün olduğunu unutma. 

Haftanın son gününde kendine de zaman ayırman gerekiyor. Enerjini atmak için spora yönelebilirsin. Doğa ile baş başa kalmak, yürüyüş ve bisiklet sporları ile zihnini boşaltmak sana iyi gelebilir. Bu aşamada yanında kimin yer almasını istediğini de dikkatle karar vermelisin. Çünkü yolun sonunda aşk da olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün hızlı ve pratik düşünceler üretebilirsin. Yeni ve parlak fikirlerinle iş hayatına yeni bir boyut kazandırabilirsin. Bu denli ilginç fikirlerin varken teknoloji, yapay zeka ve bilimi kullanmak seni daha da güçlendirecektir, bizden söylemesi! İş hayatına renk katacak ve ilerleme kaydetmeni sağlayacak projelerin aynı zamanda sektörde tek olmanın da yolu olabilir. 

Zodyak'ın yaratıcı ve maceraperest çocuğu Kova burçları için göz önünde olma zamanı. Keşiflerin ve fikirlerin sayesinde alkışı hak edeceksin. Bu başarılara imza atmak sana daha da ilerlemeye odaklanma fırsatı sağlayacak. 

Tüm bunların dışında ailenin desteğini de beklemelisin. Sevgi dolu anlar ve aşk da seni bekliyor. Bu aşamada desteklenmek sana iyi gelecektir. Işığının ortaya çıktığı bu dönemde yaratıcılığını güçlendirecek romantizm seni besleyecek. Güzel bir döngü içerisine giriyorsun, parladığını anlar da yanında eline sıkı sıkı tutan kişi ile ilerlemeye odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün bolca dinlenmek ve huzur isteyebilirsin. Bir süredir yoğun gündemler ve peşi sıra gelen olaylar nedeniyle kendini yorgun hissedebilirsin. Hatta belki de son zamanlarda yoğun gündemin nedeniyle kendine vakit ayıramamış da olabilirsin. Merkür retronun devam ettiği şu anlarda Mars'ın da sana bir haberi var. Ruhun kadar bedeninin de dinlenmeye ihtiyacı var! 

İşte tam da bu noktada özellikle sağlığın için küçük bir mola vermelisin. Bu tatili bir detoks gibi değerlendirmelisin. Belki de bu aşamada sağlık rutinlerini yeniden gözden geçirerek yeni bir beslenme düzeni oluşturabilirsin. Günlük yaşantına egzersiz rutinleri eklemek de iyi bir fikir olabilir. Zira uzmanlar dinlenmenin bir diğer yolunu da bedensel aktivite olarak işaret ediyor. 

Bütün bunların yanında ruhsal anlamda da dinginliğe kavuşman gereken bir dönemdesin. Yeni bir aşk, geçmişin yükleri ya da flört heyecanı ile gününü geçirmek istemeyebilirsin. Biraz dinlenmenin ve kalbini ferahlatmanın sana iyi geleceğinden eminiz. Tabii bu sırada yakın dostların ve arkadaşlarınla zaman geçirebilirsin. Güzel bir hafta sonunda keyifli dost buluşmaları huzur bulmanı sağlayabilir.

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