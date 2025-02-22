Günlük Burç Yorumuna Göre 23 Şubat Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün geçmişten gelen duygularla yüzleşebilirsin. Merkür'ün Vesta asteroidi ile oluşturduğu üçgen açının etkisinde geçmiş bağlarını da enine boyuna düşünebilirsin. Bazı bağların sana güç verdiğini hissetsen de seni dibe çeken ilişkilerde sınırı belirlemelisin. Aile büyükleri, belki de annen ya da kayınvaliden ile yaşayabileceğin sorunları ortadan kaldırmak için harekete geçmelisin.

Tam da bu noktada kendini biraz melankolik hissedebilirsin. Alıştığın düzenden memnun olmasan da değiştirmek için göstereceğin çaba neticesinde biraz yorulabilirsin. Ancak günün sonunda geçmişe sünger çekip benzer sorunların yeniden yaşanmaması adına kendine yeni bir düzen kurmaya cesaret edebilirsin. 'Hayır' demeyi öğrenmenin zamanı geldi.

Tam da bu noktada seni seven kişilere kırmadan sınır koymayı unutma. Şimdi ilişkilerinde daha güvenli bir ortam seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...