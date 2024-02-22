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Günlük Burç Yorumuna Göre 23 Şubat Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 23 Şubat Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 18:05

Güneş'in güçlü yaşam enerjisi, Pallas asteroidinin akılcılığı size yol gösterecek! Merkür'ün Balık burcunda konumlanması ise pek çoğumuza ihtiyacı olan dengeyi bulma şansı verecek. 

Peki, 23 Şubat Cuma günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 23 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?

İşte, yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün hızlı ve kıvrak zekanla adeta iş bitirici görevi göreceksin! Yaratıcı gücünün yüksekliğinin yanı sıra güçlü algı yeteneklerin ve pratik çözümlerinle haftayı sorunsuz bir şekilde kapatabilirsin. Bunun için biraz yorulabilirsin. Fakat günün sonunda beklentilerin ötesine geçtiğini göreceksin. Başarılı bir kariyerden fazlasını hak ettiğini fark etmek üzeresin. Artık bulunduğun pozisyondan daha fazlasını istemeye hazırsın. 

İşleri üslerinden çok daha yetkin bir şekilde yerine getirdiğini Pallas asteroidinin Güneş ile açılandığı bugün çok daha net bir şekilde göreceksin. Görünen o ki çoğu iş senin bilgin ve yönetim gücünle yürüyor. Sert bir tavır ile bu duruma bir dur demeden önce blöf yapmaya ne dersin? İkna edici iletişim becelerini ortaya çıkarmaya odaklan. Elindeki veriler ve öz güvenli tavırlarınla kendini hatırlatmanın zamanı geldi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün hayata dair önemli karar vermek isteyebilirsin. Yeni düzenini kurmak için çözüm arayışında olabilir, nereden başlayacağına karar vermeye odaklanabilirsin. Fakat bugün Güneş'in Pallas asteroidi ile yaptığı açılanmada otoriteyle güç savaşı içerisine girmemelisin. Zira bu mücadelede kaybeden taraf olabilirsin. Güç savaşları yerine güzelliklere odaklanmalısın. Merkür'ün Balık burcunda konumlandığı bugün, doğa ile iç içe olmak sana huzur verebilir. 

Ne dersin, biraz hava almak ve toprağa dokunmak negatif enerjiden arınmanı sağlamaz mı? Yaşayacağın arınmanın ardından yolunu çizmeye daha hazır olabilir, kendini tazelenmiş hissedebilirsin. Görünen o ki şimdi hafta sonuna hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün çoğunlukla siyasi konular gündeminde yer alabilir. Güneş'in Pallas asteroidi ile yaptığı kare açılanmada, konuşma diline dikkat etmelisin. Gün boyu siyasi, sanatsal ya da ticaretle ilgili konulara yoğunlaşmak zorunda kalabileceğin için kişiler arasındaki iletişime önem vermelisin. Dahil olacağın tartışmalarda ve direkt konuşmalarda fikrini kabul ettirmek için ikna kabiliyetini kullanmalısın. 

Zaman zaman konuşma terapisi ve hipnoz gibi konularda eğitim alman gerektiğini düşünüyor musun? Bugün harekete geçmenin tam zamanı. Çünkü Pallas asteroidi sana manipülasyon konusunda önemli bir güç veriyor. Girdiğin her tartışmadan zaferle çıkma şansın var! Önümüzdeki üç gün boyunca etkisini hissedeceğin bu açı kalıbını özel hayatında, sevdiklerine istediğini yaptırmak için de kullanacağını tahmin edebiliyoruz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün iyileştirici kişiliğin ön planda! Güneş'in öz güven veren yüksek yaşam enerjisi ve Pallas'ın zekayı yöneten gücüyle ruhsal anlamda iyileşeceksin. Aile ve yuva konularının gündeme geldiği Cuma gününde önemli kararlar almaya da hazırsın. Aile kurmak, yepyeni bir düzen inşa etmek için harekete geçebilirsin. Partnerinle aynı evde yaşamak ya da evlilik için aileleri bir araya getirmek gibi ciddi kararlar alabilirsin. 

Her anlamda yalnızlığının bittiği, ailenin genişlediği keyifli bir süreç seni bekliyor. Bu yolda seni heyecanlandıran pek çok şey olduğu gibi kafanı karıştıran konular da var. Karar aşamasında olduğun bugün, her konuda detaylı bir konuşma yaparak partnerinle ihtiyacın olan yol haritasını çizmelisin. Zira senin duygusal yapın, sonradan yaşanacak hayal kırıklıklarını hiç hak etmiyor. Öyleyse sana, bu aşkta mutluluklar... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün dikkatsizlik ve dağınıklıktan muzdarip olabilirsin. Zihnindeki karmaşa hayatına yansımaya başlayabilir. Merkür'ün Balık burcunda konumlanmasıyla birlikte unutkanlıkların artabilir. Aklında dolaşan düşünceler, odaklanmanı zorlaştırabilir ve mantıksal bakış açına engel olabilir. Belki de artık hayata dair isteklerine karar vermeli, biraz da eğlenceli zaman geçirmeye odaklanmalısın. 

Güneş'in Pallas asteroidi ile yaptığı açı kalıbında Aslan burçları için yüksek enerji vaat ediyor. Senin ihtiyacın olansa kendin olma düşüncesini kabul etmek. Görünen o ki gökyüzü duygularını baskılamanı istemiyor. Sen de artık özgür olmaya hazır ol ve kendin için bir şeyler yapmaya başla. Bu kararından pişman olmayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün güçlü sezgilerin ve vicdanın arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Kendini koruman gereken konularda taviz vermemen istesen de merhamet duygusunun ağır bastığı anlar yaşayabilirsin. İşte tam da böyle zamanlarda psişik yanların ve güçlü algınla olayları daha net bir pencereden görme şansı bulabilirsin. Yalnızca acele etme ve emin adımlarla ilerlemeye odaklan. 

Bugün Pallas asteroidinin etkisiyle, sanatsal yönün ve ilham veren fikirlerin de açığa çıkabilir. Yaptığın her işte gözle görülen ahenk, zarafet ve profesyonellik daha da belirginleşebilir. Tecrübelerinin ve bilginin sana yol göstermesine izin ver. Haftanın son iş gününde maddi ve manevi anlamda tatmin olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün özel bir davet ya da etkinlik için detaylı bir organizasyon hazırlığına girebilirsin. Planlı ve programlı bir şekilde her şeyin kusursuz olması için çaba harcamaya hazırsın. Organizasyon konusunda gerçek bir profesyonel gibi hareket ederek herkese kendisini oyunun bir parçası, ekibin vazgeçilmez üyesi gibi hissettirebilirsin. Özellikle iş yaşamını etkileyecek bu organizasyon süreci boyunca lider olman gerekebilir. Görünen o ki sen de bu konuda pek sıkıntı çekmeyeceksin. 

Büyük bir özenle hazırladığın gecede alkışlar senin için olacak! Sense kendine sert bir eleştiri yapmaya odaklanarak daha iyisini isteyebilirsin. Fakat buna gerek kalmayacak. Çünkü her ne yaparsan yap, tasarımcı ruhun, şıklık algın ve zevkli gözlerin sayesinde tüm beğenileri toplayacaksın. Belki de kariyerinin seyrini bu yeteneklerini kullanacağın şekilde değiştirebilirsin. Yeni başlangıçlar için harika bir gün ve unutulmaz bir gece seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün entrika ve gizemlere kapılabilirsin! Neyin peşindesin? Belli ki bir hedefin var! Ve şartlar ne olursa olsun elde etmek istediğin hedefine öylesine kilitlenmişsin ki küçük entrikalar, oyunlar ve gizemli işler peşine düşmeye hazırsın. Güneş'in gölgesi üzerindeyken bu konu da zorlanmayacağına eminiz! 

İstediğini elde etmeyi bilen Akrep burçları için yeni başlangıçların zamanı! Anlaşılan hedefine ulaşacaksın. Üstelik bunu yaparken bir hayli eğlenecek ve hayatın tadını da çıkaracaksın. Gizemli bir yolculuğa mı çıkıyorsun, yoksa yakın çevrenin böyle olduğunu düşünmesini istiyorsun? Bunu ancak sen bilebilirsin fakat bu yolculuk sana manen iyi gelecek! Tabii tutkuların ve arzuların da bu yolculuğu keyfili hale getirecek. Yolcun açık, entrikan bol olsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün dini ve felsefe konulara odaklanabilirsin. Manevi anlamda güçleneceğin bir çıkış yolu arayabilir, iç huzura yönelebilirsin. İnançların kadar sezgilerinin de yol gösterici olacağı bugün, Pallas asteroidinin güçlü algı düzeyine erişebilirsin. Bir yandan zihnin berraklaşırken bir yandan da gönül gözün açılabilir. Öngörülerinle geleceğe ilişkin hedeflerini belirlemenin de tam sırası. Hayatının sonraki evreleri için dua ve dileklerde bulun. Bugün gökyüzü sana karşı bir hayli cömert! 

Psikolojik ve tinsel anlamda huzur seni bekliyor... Enerjini yönetmek için meditasyon, yoga ve doğa yürüyüşleri yapabilirsin. Ruhen anlamı ve duygu yoğunluğu fazla bir gün seni bekliyor. Arınma ve iyileşmeyi hissedeceğin günün sonunda kendini hafiflemiş hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün içgüdülerinle hareket etmek isteyeceğin bir gün olabilir. Düşüncelerinin karmaşıklaştığı, karar vermekten ve sorumluluk almaktan kaçındığın anlar seni bekliyor. Pallas'ın Güneş ile yaptığı açı kalıbı biraz fakanı karıştırmış olabilir. Bu durumda biraz zihnini dinlendirmek sana iyi gelebilir. Bu sayede her şeyi düşünmekten vazgeçmeyi de deneyebilirsin. Kim bilir belki de artık başkalarının sorumluluklarını almayı bırakma zamanı gelmiştir. 

Bireyselliğe ve kimliğe saygı duyarak hem kendine hem de yakın çevrene daha geniş bir konfor alanı sağlayabilirsin. Aile bireylerin bu noktada bir miktar şaşırabilir. İşleri denetlemene alışan sevdiklerin bu durumdan hoşlanabilir. Sen de aile içinde kendini daha huzurlu ve rahat hissetmeye başlayabilirsin. Pallas'ın Güneş ile açılanması üç gün sonunda sona erecek, fakat senin için hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşktan yana şanslı ve bir o kadar da heyecanlı olabilirsin. Sevmeye, sevilmeye ve mutlu olmaya odaklanmış gibi görünüyorsun. Güneş'in eşsiz yaşam enerjisi adeta yüzüne yansıyor. Hayat sana hak ettiğin tüm güzellikleri sunmak için hazır. Sen de aşkını romantik bir atmosferde ve hatta hiç tereddütsüz herkesin önünde yapmaya hazırsın. Düşünmeden kalbinle karar vermek isteyebilirsin. Elbette bunu yapmanda hiçbir sakınca yok fakat sezgilerin dışında beyninle de hareket etmeyi unutma. Kalbin ve beynin aynı dengede buluştuğunda doğru olanı yaptığını hissedeceksin. 

Tabii partnerinde sana aşk için daha fazla beklemek istemediğine dair işaret verebilir. Aşkı dolu dolu yaşamayı hak eden yaratıcı ve sanatçı ruhlu Kova burçları, bugün gerçek anlamda tüm renkleri görecek! Bir de hafta sonu kaçamağı ile aşkınızı kutlamaya ne dersiniz? O zaman size keyifli tatiller... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kendinle barışma zamanı geldi. İdeolojilerinin ve inançlarının peşinden koşmak için hâlâ neyi bekliyorsun? Güneş'in Pallas asteroidi ile açılandığı bugün ortaya çıkmayı bekleyen yaratıcı gücünü serbest bırak. Düşündüklerini filtrelemekten ve hatta söylememekten yorulmadın mı? Üstelik söyleyeceklerin ilham verici derecede önemli! İşte tam da bu noktada geçmiş hatalarınla yüzleşmelisin. Artık kendinle barışmalı, yoluna devam etmelisin. 

Dilersen tek başına ayağa kalkabilecek ve peş peşe başarılara imza atabilecek enerjiye sahipsin. Bahaneleri geride bırakmak için son derece kararlı olabileceğin Merkür'ün enerjisinden yararlan! Sen kendine daha pozitif ve sevgi dolu baktığında aşk hayatında da hareketlilik olabilir. Abarttığımızı düşünme ve romantik ilişkilerde adeta ikinci bahara hazır ol. Aşk seninle olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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