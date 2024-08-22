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Günlük Burç Yorumuna Göre 23 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 23 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 18:18

Gökyüzünde kaos devam ediyor! Mars ile Venüs arasındaki kare açı romantik gerginliği hat safaya ulaştırırken, işe bir de Chiron ekleniyor. Merak etmeyin şifa da beraberinde geliyor... 

Peki, 23 Ağustos Cuma günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 23 Ağustos Cuma günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün tutku ve arzularına odaklanabilirsin. Mars ile Venüs arasındaki kare açıya inat romantik ilişkinde doruklara ulaşabilsin. Duygularını özgürce ifade edebilir, kendini cinsel anlamda her zamankinden çok daha güçlü hissedebilirsin. Ayrıca ruhsal anlamda tatmin olabilir ve ilişkinde huzuru yakalayabilirsin. Çünkü bugün özellikle romantik ilişkinde derin bir duygu arayışında da olabilirsin. 

Görünen o ki tüm bu hislerle mutluluğu yakalamak üzeresin. Aşkın enerjisiyle büyüyecek ve ilerleyeceksin... Tabii bu açı bekar Koç burçları için de önemli bir dönüm noktası olacak. Belki de uzun zaman sonra kalbini açtığın kişi ruh eşin ve son aşkın olabilir. Tam da bu noktada yeni insanlarla tanışmaya ve sosyalleşmeye açık olmalısın. 

Bu arada piyasalar kapanmadan son yatırım kararlarını da alsan iyi edersin. Finansal anlamda seni zorlayan süreçlerden sıyrılmak ve maddi anlamda güçlenmek üzeresin. Karşına çıkan fırsatları, miras ve ortak kaynakları doğru değerlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ilişkilerinde dikkatle iletişim kurmak ve empati yapmak her zamankinden çok daha önemli olabilir. Özellikle romantik ilişkilerinde karşılıklı anlayışa dikkat etmelisin. Mars ile Venüs arasındaki gerginliğin aşk hayatına yansımaması için gerekirse bir adım geri atmalısın. Bu dönemde karşılıklı anlayış kadar güvende önemli olacak. Partnerine karşı güven duymadığın konular su yüzüne çıkacak. Belki de uzun zamandır ihmal ettiğin o konuşmayı yapmanın zamanı gelmiştir! 

Tam da bu noktada bilmelisin ki Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açının da desteği ile duygusal yaralarını hızla sarabilirsin. Yani eğer bu konuşmanın sonunda bir ayrılık varsa, çabuk unutulacağını bilmelisin. Tabii bunun tam tersi de olabilir, ilişkinde her şey yoluna girerek mutluluk seni bulabilir. Son karar her zamanki gibi senin! 

Öte yandan bugünlerde bazı finansal kayıplar yaşayabilirsin. Büyük riskler almaktan kaçınmalı ve hesabına dikkatle tutmalısın. Gereksiz harcamalara en azından gökyüzü durulana kadar ara verirsen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün arkadaşlık ilişkilerinde ufak tefek kıskançlıklar söz konusu olabilir. Aman dikkat, küçük meseleler bir anda gerilim yaratabilir! Mars ile Venüs arasındaki kare açının etkisiyle arkadaşlarınla aranda küçük tartışmalar yaşayabilirsin. Seni çekemediğini hissettiğin dostların ile arana mesafe koymanın zamanı geldi! Ne diyelim bugün dost da düşman da ortaya çıkacak... Bu durum başta seni incitse de günün sonunda hafiflemiş hissedeceksin. 

Benzer bir durum romantik ilişkinde de söz konusu olabilir. Partnerinle arana kıskançlık girebilir. Partnerini kısıtlamaya ya da baskı altında tutmaya çalışırsan, işler düşündüğünden hızla sarpa sarabilir. Hızlı hareket etmek yerine, sakin düşünmen gereken bir dönemdesin bizden söylemesi! 

Tüm bunların yanında iş hayatında ortaklarına her zamankinden çok daha fazla açık ve dürüst iletişim kurduğun bir döneme başlıyorsun. Rekabetin yerine birliğe bıraktığı bir iş ortamında yükselmeye hazırsın. Özellikle bir ekip lideri olarak bu süreci iyi yönetmeli ve gücünü kanıtlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugünden itibaren iş hayatında rekabet artabilir. Daha iyisini istedin ve elde etmek için hemen her şeyi yapabileceğin bir dönem başlıyor. Mars ile Venüs arasındaki kare açının motivasyonuyla hayatında bazı şeyleri değiştirmenin zamanı geldi. Tam da bu noktada kariyerinde önemli bir ilerleme kaydetmeni sağlayacak stratejik adımlar belirlersen iyi edersin. Zira doğru strateji ile bolca para kazanabilir ve planladığından çok daha geniş bir kitleye ulaşabilirsin. 

Kariyer hayatında statü ve para kazandıran gökyüzü hareketlerine bugün bir de Merkür Chiron üçgeni ekleniyor! Yani her şeyin yolunda gitmesini istiyorsan, ikili ilişkilerinde güçlü bir iletişime odaklanmalısın. Stresi iyi yönetmeli ve gerektiğinde rekabeti iş birliğine de dönüştürmelisin. En iyi olmak istediğini görüyoruz ancak duyguların ile profesyonel bakış açını dengede tutmalısın. 

Haftayı zor bir çalışma temposu ile kapatabilirsin. Ama biraz daha mücadele etmelisin, ne yapalım dinlenmek için hafta sonunu beklemek zorundasın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kişisel hedeflerine odaklanmalısın. Belki de dikkatini çokça dağıtan yakın çevrenden biraz uzaklaşabilirsin. Bu dönemde her zamankinden çok daha bilinçli ve dengeli bir şekilde hareket etmelisin. Mars ile Venüs arasındaki kare açının olumsuz etkisine karşı mücadele etmenin tek yolu bu. İç sesine kulak ver, çünkü geçmişten ders alarak ileriye doğru sağlam adımlar atmanın zamanı geldi. 

Tam da bu noktada odaklanman gereken yegane konu hedeflerin olmalı. Çevrendeki dedikodular, basit olaylar ve söylentilere kulaklarını tıkamalısın. Çünkü senin yolunda Büyük başarılar var. Tabii ilerlemeyi kucaklamalı ve cesaretini toplamalısın! Bu sayede hem iş hayatını hem de özel hayatını düzene sokabilirsin. 

Zihninde önemli farkındalık yaratacak Chiron'un desteğiyle özüne döneceksin. Kendin için bir şeyler yapmak, hedeflerin ve ideallerin doğrultusunda ilerlemek sana güç verecektir. Görünen o ki  özlediğimiz Aslan burcu başarıyla sahalara geri dönüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün profesyonel yaşantın ile özel hayatın arasında denge kurmalısın. Artık kendine vakit ayırmalısın. Son dönemlerde atlattığın yoğun ve stresi süreçlerin ardından bir adım geri çekilerek büyük resmi görmeye odaklanmalısın. Bu sayede hayatını iyileştirmenin bir yolunu bulabilirsin. Mars ile Venüs arasındaki kare açıya rağmen gücüne güç katan taraf sen olabilirsin! Tabii bunun için önce kendine güvenmeli ve gerektiğinde konfor alanından çıkmalısın. 

Özellikle de finansal konularda konfor alanından çıkmak, aldığın riskler ölçüsünde karın habercisi olacaktır. Ev ve arsa gibi taşınmazların alım satımı üzerine yoğunlaşabilirsin. Aile bireylerinle birlikte ortak kaynakları analitik hesaplar da yaparak yönetebilirsin. Bu konuda söz sahibi olan kişi ve karar aşamasında otorite figür sen olacaksın. 

Tüm bunların dışında, biraz da aşktan söz ötmeye ne dersin? İlişkilerde şifalanmanı sağlayan Chiron, aşk hayatında özgürleşmenin de sağlayacak. Bugünden itibaren romantik ilişkilerinde kendini daha rahat ve mutlu hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ikili ilişkilerde güç mücadelesi içerisine girebilirsin. Özellikle aile içinde ve yakın ilişkilerinde gücünü kanıtlamak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Bu dönemde içsel anlamda huzuru bulmak senin için bir hayli kıymetli olacaktır! Geçmiş yaralarını iyileştirme şansını beraberinde getiren Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açı seni ailevi meselelerde yapıcı diyaloglar kurmaya sevk edecek. Bize soracak olursan, bu aşamada biraz geri adım atmak hiç de fena olmaz. Zira gökyüzünde kare açıların gerginliğinin hakimi olduğu bu dönemde sevdiklerinle aranın açılmasını istemezsin. 

Otorite kurmak için doğru bir zaman değil, ama sözünü geçirmen mümkün. Tabii bunu tatlı dille yapmalı, sevgi ve saygı bağlarını korumalısın. 

Gelelim aşk hayatına! Romantik ilişkin de ise Venüs, arabulucu olacak. Partnerin ile birlikte yeni heyecanlara kapılmak isteyebilirsin. Belki de bu hafta sonu birlikte bir maceraya atılabilirsiniz. Şimdi aşkınızın rotasını belirlemeli ve yola çıkmak için hazırlanmalısın. Bu seyahat hem sana hem de ilişkine iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün yoğun ve güçlü duygularla dolu olacaksın. Bu da özellikle romantik ilişkilerinde beklenmedik çıkışlara neden olabilir. Ani parlamalar, zamansız öfke krizleri ve duygusal dengesizlikler... Mars ile Venüs'ün kare açısı neyi gerçekten istediğini ve arzuladığını anlamanın zorlaştırabilir. Tam da bu noktada kendine dönüp iç dünyana odaklanmalısın. Belki de bir süredir iç sesine kulak vermiyordun, şimdi bunun tam zamanı! 

Bu Cuma gününün ikinci yarısına yalnız geçirmek iyi bir fikir olabilir. Bu sayede Chiron'un iyileştirici enerjisinin de desteğiyle kalbinin sesini dinleyebilirsin. Hem iş hem de özel hayatında yönünü belirleyebilirsin. Zira bugün yönünü belirlemeden ve ne istediğinden emin olmadan attığın adımlar seni yanlışa sürükleyebilir. Aldığın riskler ise zararın habercisi olabilir. 

Tüm bunların dışında sağlığınla ilişkili güzel haberler alabilirsin. Bir süredir devam eden bir tedavi son bulabilir ya da tahlillerin temiz çıkabilir. Güzel haberlerle mutluluğa odaklanmalısın. Belki de senin için yeni ve daha iyi bir dönem başlıyordur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün risk almamalısın. Özellikle finansal konularda yalnız kararlar vermeye açıksın. Sezgilerini ve öngörülerini kısıtlayan Mars ile Venüs arasındaki kare açının etkisi son bulana kadar biraz beklemelisin. Finansal stresini yönetmek için belki de geçmiş hatalarından ders çıkarmalısın. Bütçeni zorlayacak alışverişler, son dakika harcamaları ve krediden uzak durmalısın. Borçlanmak ya da sınırı aşmak için hiç doğru bir dönemde değilsin. 

Finansal anlamda alacağın riskler yerine kariyerinde fırsatlara odaklanmalısın. İş değişikliği ya da pozisyon değişikliği için sınırları zorlayabilirsin. Bu arada eğitim hayatına ilişkin de önemli kararlar vermen gereken bir dönemdesin. Kariyerinin seyrini değiştirecek eğitim planlarını dikkatle yapmalısın. Belki de bir uzmandan destek alsan iyi edersin. 

Hayatın vazgeçilmez bir parçası olan duygularından da söz etmeliyiz. Pek çok şey aynı anda yapmaya çalıştığın ve önemli kararlar verdiğin bu dönemde, yanında kimin olmasını istiyorsun? İşte o kişiyle konuşmanın zamanı geldi! İtiraf zamanı... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kariyer hayatında hırsların ile güç mücadelesi arasında kalabilirsin. Kendine dürüst olmanın zamanı geldi, neyi başarmak istiyorsun? Bu iki saat çatışmayı sonlandıracak zihinsel farkındalıklar Merkür ile Chiron'un enerjisinde saklı. Sana cesaret vermesine ve yolunu aydınlatmasına izin ver. İç sesini dinle, yapmak istediğini keşfedeceksin. Güç mü, yoksa kişisel hedeflerine ulaşmak mı istiyorsun? Yanıtı bulduğunda başarılı da olacaksın. 

Gökyüzündeki yoğun hareketlilik iş yerinde ilişkilerini de etkileyecek. Özellikle üstlerin ya da rakiplerin ile ciddi konuşmalar yapman gerekebilir. Bu konuşmalar sırasında kontrolü sağlamalı, stratejik bir yol izlemelisin. Başarının önündeki engelleri ancak bu sayede kaldırabilirsin, bizden söylemesi! 

Gelelim aşk hayatına! Kariyer yolculuğunda ayakları yere daha sağlam basan adımlar atman konusunda seni teşvik eden kişi partnerin olacak. Her zaman önünü açan, desteği sayesinde güçlendiğin kişi ile duygusal anlamda da güçlenmeye hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün sevdiklerine karşı açık ve dürüst olmalısın. Özellikle aile içinde derin sırların su yüzünden çıkma zamanı geldi. Mars ile Venüs arasındaki kare açının etkisi altında gerçekleri konuşarak üzerindeki yüklerden kurtulmaya ne dersin? Elbette bu gerçekler bazı ailevi meselelere neden olabilir. Ancak gerçekler senden duyulmadığı takdirde sorunlar çok daha büyüyecektir. Görünen o ki bugün ailenle konuşacak çok şeyin olacak. 

Tam da bu noktada en önemli destekçin, eşin ya da partnerin olacak. Geniş ailenin içerisindeki sorunların çözülmesinde ihtiyacın olan desteği bulmak bile önemli bir başlangıç, biz daha söylemesi. Belki de günün sonunda hem ilişkilerindeki sorunları çözebilir hem de bir aşk itirafıyla herkesi şaşırtabilirsin.

Tüm bunlar olurken iş hayatı ikinci plana atılabilir. Bugünden itibaren üç gün boyunca, kendine ve ilişkilerine odaklanabilirsin. Para ve kariyer konularında stabil düzenini koruyarak hayatındaki dengeyi de sağlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kendini affetmelisin! Özellikle zor ve hassas konularda konuşmak yerine sessiz kalmayı tercih edebilirsin. Bu dönemde kendini ıssızlaştırabilir ve yalnız kalmak isteyebilir. İç sesine kulak vererek birtakım süreçleri kabullenmeye odaklanabilirsin. Hiç huzura ulaşmanı sağlayacak Chiron'un şifalı enerjisine inanmalısın. İnançlarına ve kalbinin sesini odaklanarak iyileşeceğinden emin olmalısın. Belki ufak bir terapi ya da ruhsal çalışmalar da sana iyi gelebilir. 

Tabii bu durumda diğer ikili ilişkilerde bir adım geri çekilebilirsin. Hem iş hem de özel hayatını oluruna bırakmış gibi davranabilirsin. Oysa bunu unutan aksine kendinden başlayarak her şey yoluna sokmaya başlayacaksın. Zira hayatını güzelleştirmenin en iyi yolu kendinle  arandaki ilişkiyi düzeltmek. 

Bu süreci kolayca atlatabilmek için iyileştirici yazma ve konuşma etkinlikleri yapabilirsin. Günlük tutabilir, şiir yazabilir ya da aklındaki o kişiyle derin sohbetler edebilirsin. Dönemde sana iyi gelecek bir kişi var. Artık onu bulmanın zamanı geldi. Bugün harekete geçersen, hayatına dair güzel şeylerin mimarı olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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