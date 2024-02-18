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Günlük Burç Yorumuna Göre 19 Şubat Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 19 Şubat Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 18:01 Son Güncelleme: 18.02.2024 - 18:13

Venüs Pallas altmışlığının sıra dışı gücü, akılcı ve zeki yönlendirmeleriyle fırsatlarla dolu bir hafta olabilir. Pek çoğumuz için güçler dengesi değişebilir, Güneş yolunuzu aydınlatabilir!

Peki, 19 Şubat Pazartesi günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 19 Şubat Pazartesi günün nasıl geçecek?

İşte, haftanın ilk gününde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün net, keskin ve kararlı bir duruş sergileyebilirsin. Hayalcilikten kati bir şekilde uzaklaşabilir, bir anda saf gerçeğe odaklanabilirsin. Güneş, hayatındaki sis perdesini ortadan kaldırıyor. Venüs'ün Pallas asteroidi ile yaptığı altmışlık açı ise zeka ve algı biçimini etkiliyor. Bu sayede profesyonel hayatında kontrolü eline alabilir, yönetici pozisyonunda rol alabilirsin. Gerçek bir lider olduğunun bariz bir şekilde hissedildiği bugün bir süredir sana sorun olan durumları ortadan kaldırabilirsin. Temiz bir sayfa açmış kadar düz ve engelsiz bir yolda yürüme fırsatı bulacaksın. Bu başarıdan aldığın hazzı ve mutluluğunu paylaşmak isteyebilirsin. İşte tam da bu noktada aile yaşantındaki güzellikler yüzünü gösterecek. Partnerinin de senin için güzel bir haberi olabilir. Belli ki bu akşam kutlama yapılacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşktan yana şanslı bir gün seni bekliyor. Güzel haberler duymaya hazır ol. Güneş, büyüyen ailenin habercisi oluyor. Bizden duymuş olma ama sanıyoruz bebek geliyor. Bu arada sen de hayatta seni motive eden şeyi bulmak üzeresin. Artık kendi yolunu çizmen gerektiğini hissediyor, iş ve sosyal hayatını buna göre düzene sokmaya hazırlanıyor olabilirsin. Hislerinin seni yönetmesine bir süre izin vermek hiç de fena fikir değil. Ne dersin istediğini elde etmek için sezgilerine güvenmeye hazır mısın? Olaylara daha duygusal yaklaşmaktan korkma, duygusallık düşündüğünden fazla iyi olabilir. Kim bilir belki de ihtiyacın olan budur. Zihninden ziyade kalbin doğru olanı yapmaya hazırdır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün biraz sivri dilli olabilirsin. Güneş'in Balık burcunda konumlanmasıyla özellikle ikili diyaloglarda tansiyonun artabilir. İmalı, üstten ya da laf sokan bir tavırla konuşabilirsin. Aman dikkat bu tavır profesyonel hayatına da yansıyabilir. Bu yüzden kontrolü ele alana kadar iş ortamında sessiz kalmayı tercih etmek isteyebilirsin. Astrolojik olarak ancak günün ikinci yarısında bu etki hafifleyebilir. Gelelim aşk hayatına... İşte laf sokmalarının ve gerginliğinin kaynağı aşk! Çünkü Venüs'ün Pallas asteroidinin enerjisiyle gözlemlediğin bir takım sorunlar, seni tetikliyor. İlişkindeki pürüzler gözle görülür hale geliyor. Naçizane tavsiyemiz partnerinle açık konuşman yönünde. Bu sayede sandığın gibi büyük bir sorun olmadığını kısa zamanda görebilirsin. İmalı konuşmalar ise kırgınlıklara ve meselelerin haddinden fazla büyümesine neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün yoğun ve güçlü duygular seni yorabilir. Peşinden koştuğun bazı şeylerden vazgeçme zamanı gelmiş olabilir. Güneş'in Balık burcunda konumlandığı bugün, bir takım bıkkınlıklar ortaya çıkabilir. Ne dersin artık bazı sorunları geride bırakma zamanı gelmedi mi? İnsanlar için çabalamak yerine kendin için bir şeyler yapma sırası geldi. Hadi dilediğini yaşa, istediğini yap. Haftaya omzundaki yüklerden kurtularak ve yenilenerek başla. Bu arada yaşadığın bu değişim aşk hayatında hareketliliğe neden olabilir. Bekarlık günleri geride kalıyor olabilir! Üstelik tutkunun ön planda olduğu bir aşk seni bekliyor olabilir. Bugünden itibaren sadece hayatın tadını çıkar ve kendin için yaşa. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün fevri kararlar vermemelisin. Özellikle haklı olduğun anlarda öfkeni ve hırsını daha çok kontrol etmelisin. Çünkü Balık burcunda konumlanan Güneş, haklıyı haksız duruma düşürebilir. Sakinliğini koruyarak hakkını almalısın. Pallas asteroidinin sıra dışı gücü sana sabır verecek. Haftaya enerjisi yüksek ve akılcı bir şekilde başlayacaksın. Bu fırsatı iş hayatında öne çıkmak için kullanabilirsin. İş hayatında dengeleri değiştirecek kariyer planlarında hedefine bir adım daha yaklaşacaksın. Seni motive edenin 'haklı çıkmak' fikri olduğunu gözlemleyeceksin. Bizden söylemesi bu hafta senin haftan olacak. Şans seninle, onu asla geri çevirme. Hafta boyunca alacağın kararlarla kendinle gurur duyacağın işlere imza atabilirsin. Başarının hazzıyla dolu bir haftaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün takıntılardan kurtulmanın tam zamanı! Bunun için Astrolojik anlamda, Güneş'in yüzüne döndürdüğü aynayı kullan! Kendi gerçeklerin ve hayatını zorlaştıran takıntılarınla yüzleş. Bu fırsat her zaman eline geçmez. Pallas asteroidinin Venüs ile yaptığı açılanmanda zekanın ve sezgilerinin de ön plana çıkmasıyla hayatını istediğin şekilde yönetebilecek gücü içinde bulacaksın. Sanki işler sıra dışı bir şekilde yoluna giriyor gibi hissedeceksin. Fakat bu hissin kaynağı sensin. Bu nasıl mı mümkün olabilir? Açıkçası Venüs'ün güçlü etkisiyle farkında olmadan değişiyorsun. Daha doğrusu değişimi doğal bir süreç olarak karşılıyorsun. Haftaya kendin için bir şeyler yaparak başlamak profesyonel hayatında başarıyı beraberinde getirecektir. Başarılar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerinde tutkulu, hatta fanatik olabilirsin. Ne istediğini bilen bir tavırla romantik ilişkinin kontrolünü eline alabilirsin. Partnerinle alışkanlıklarını değiştirmeye ne dersin? Belki haftaya hızlı ve eğlenceli başlamak tam da ihtiyacın olan şeydir. Sınırların dışına çıkmak için harika bir gün! Gelelim kariyer hayatına etki edecek tutkulara... Haftanın ilk gününe başarı arzusuyla dolu bir şekilde başlayabilirsin. İstediğini elde etmek için sınırları zorlamaya hazırsın. Haftalık toplantılarda tüm kabiliyeti ortaya koymak isteyebilirsin. İkilemlerden kurtulduğun ve adaleti kendin için sağladığın bir gün olabilir. Bugün yanıtlaman gereken asıl soru, terfi etmek, yükselmek veya hak ettiğin pozisyona ulaşmak için neler yapabilirsin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün uzun süredir görüşmediğin kişilerle bir araya gelebilirsin. Geçmişten gelen güçlü duygular, derin bağlar kurduğun ilişkilere neden olabilir. Meğer geçmişe dair söylenecek ne çok söz, saklanan ne çok duygu varmış... Tüm bu hislere hazır mısın? Haftaya derin itiraflar ve güçlü duygularla başlamak seni strese sokabilir. Fakat bu ilişkilerini özellikle de aile yaşantını düzeltmek için önemli bir fırsat. Artık gizli saklı hiçbir şey kalmadığına göre istediğini bulmalısın. Bakalım eski defterlerden yeni aşklar mı çıkacak, yoksa yolunu tamamen temiz bir başlangıçla açacak mısın? Karar senin. Acele etme tutkularını, kalbini ve zihnini dinle. Profesyonel hayata da odaklanman gerektiğini unutma. İş hayatına dair olumlu gelişmeler motivasyonunu artırabilir, zihnini dağıtmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün geçmişe dayalı bir takım sorunlar su yüzüne çıkabilir. Güneş geçmişin gölgede saklanmasına izin vermeyecek kadar güçlü bir enerjiyle hayatına etki edebilir. Özellikle bitmiş evlilikler, velayet, kamuda kapanmış dosyalarla ilgili bazı nafaka, miras gibi konular gündeme gelebilir. Aslında maddi anlamda gündeme gelen konular manevi olarak da seni yorabilir. Yüzleşmek istemediğin kimselerle bir araya gelip sorunları çözmek zorunda kalabilirsin. Fakat unutma bu durum zor olduğu kadar önemli! Zira zihnen kapanan ama kalben kapanmayan defterleri kapatmak için iyi bir fırsat olabilir. Önüne bakmak, yolunu çizmek hatta yurt dışına taşınmak gibi konularda önündeki engeller ortadan kalkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün diline hakim olmak istemeyebilirsin. Zira Güneş'in etkisiyle su yüzüne çıkmaya hazırlanan gerçekler pek de hoşuna gitmeyebilir. Açığa çıkan gerçekler karşısında sakin ama tepkisel bir yaklaşım sergileyebilirsin. Özellikle finansal ortaklıkların söz konusu olduğu ilişkilerde ortaya çıkan sırlar güvenini kırabilir. Tüm hesapları, mali kontrolleri, yatırım süreçlerini hatta mülkleri kalem kalem kontrol etmek isteyebilirsin. Ortada düşündüğün kadar büyük bir problem olmasa da teyit etmekte yarar olduğunu söylememiz gerek. Haftaya hızlı başlamak seni biraz gerebilir, fakat bu gerginlik güvenlik açıklarını kapatmak için önemli bir fırsat olabilir. Dilersen bu konuda partnerinden destek alabilirsin. Kendisinin de sana söyleyeceği ve görmeni sağlayacağı mühim detaylar olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ilişkilerde belirsizlik söz konusu olabilir. Güneş'in Balık burcunda konumlanması duygusal anlamda karmaşa içinde olmana neden olabilir. Gezegenlerin güçlü açı kalıpları ile enerji yaydığı bugün sıra dışı algılar ilişkilerini yönetebilir. Pallas asteroidinin Venüs ile yaptığı açılanma nedeniyle sorunları ve kuşkuları ortadan kaldırmak için somut verilere ihtiyaç duyabilirsin. Aksi takdirde sorunların hiç bitmeyeceğini öngörerek kendini koruma altına almaya karar verebilirsin. Aslına bakarsan bu pek de fena bir fikir değil. Kendini koruman gereken ilişkilerin içinde olabilirsin. Özellikle iş ortamında herkese güvenmemekte haklısın. Görünen o ki sosyal yaşantında önemli bir temizliğe başlamak üzeresin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün hayata karışmak için harika bir gün! Sosyal yanlarının ve iletişim becerilerinin yüksek olduğu bugünü keyif içinde geçirebilirsin. Bolca eğlenmeye ve tadını çıkarmaya hazır olmalısın. Ev ve aile konularında manevi olarak destek gördüğün günün sonunda kendini çok şanslı hissedebilirsin. Güneş'ten aldığın güçle söylemek istediklerini rahatça söyleyebilir, romantik itiraflarda bulunabilirsin. Bu özel hayatında sana aşkı getirirken, iş hayatında bir istifanın habercisi olabilir. Kendi yolunu çizme zamanı geldi! Bir süredir hissettiğin bu güçlü duygu için harekete geçmek seni günün en kazançlı burcu yapabilir. Kariyerin için tercih edeceğin yeni yılda daha hür, kendinden emin ve güçlü olacaksın. Üstelik bu durum maddi anlamda da geçerli olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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