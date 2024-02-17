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Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Şubat Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Şubat Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 18:01

Ruhsal alevin koruyucusu Vesta aile ve yuva kavramlarını derinleştiriyor. Duygusal ve yapıcı olduğunuz bugün enerjiniz de bir hayli yüksek olabilir. Peki, 18 Şubat Pazar günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 18 Şubat Pazar günün nasıl geçecek?

İşte, haftanın son gününde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün sevdiklerine karşı derin bağlılık hissedebilirsin. Kaybetme korkusu yaşayabilir, tüm sevdiklerinin yanında olmasını isteyebilirsin. Merkür Vesta üçgeninin etkileriyle, belirlediğin hedef doğrultusunda dikkatle yürüyebilirsin. Bu hedef aile yaşantını iyileştirmek, sevgi bağlarını güçlendirmek ya da finansal kaynaklar elde etmek ile ilgili olabilir. 

Bugün hedefin ne olursa olsun mutlak bir şekilde o ulvi göreve hizmet edecektir. Vesta asteroidinin desteklediği ve ruhsal anlamda beslediği huzura! Sen de haftanın son gününde huzura odaklan. Fedakarlık gerektiren konularda ise aceleci olmamanı tavsiye ederiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kendini maddi ve fiziksel dünyada konfor alanı oluşturmaya adayabilirsin. Hissesel anlamda konforlu bir hayat sürmek senin için önemli. Bu nedenle işlerin kontrolünden çıkmasını istemiyorsun. Zaman zaman kontrolü ele almak için manipülasyon ve ikna becelerini de kullanıyorsun. Fakat bu kez her şeyin sakince yoluna girmesini isteyebilirsin. 

Yalnızca maddi konular değil manevi konularda da huzura ihtiyaç duyabilirsin. Bu konuda zorlanmayacağını söylesek pek de doğru olmayabilir. Fakat sevdiklerinin desteğini alabilirsin, üstesinden gelebilirsin. Hadi kalp kırıklıklarını geride bırakmak için bir yol bul ve sevdiklerinle birlikte güzel bir hafta sonu için hızla harekete geç. Konfor için huzur ve güven ortamı şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kendini bilgiye ve öğrenmeye adayabilirsin. Farklı deneyimler elde etmek için yeni şeyler denemek isteyebilirsin. Hadi iyi düşün, daha önce defalarca istediğin fakat cesaret edemediğin o şey ne? İşte bugün tam zamanı. Doyasıya eğlence için ruhun adeta enerji dolu, çılgınlıkla deneyimi harmanlarsan bugün unutulmaz olabilir. 

Bilginin peşinden koşan yanın mı, yoksa macera arzun mu galip gelecek bilmiyoruz. Lakin bildiğimiz yegane şey Merkür Vesta açılanmasının seni desteklediği! Şans seninle. İstediğin tüm kapılar önünde açılmak üzere. Ağzından çıkan sözler gerçekleşecek güçte. Yüreğinden gelen hislerini aşk hayatında mutluluk için kullanmanı tavsiye etmeliyiz. Evlilik ya da bebek yakın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Vesta'nın yaşamsal ateşi, aile bağlarını etkileyebilir. Kendini ailene, yuvana veya ait olduğun yere adayabilirsin. Elinden gelenin fazlasını yapmak için içinde derin bir enerji ve harekete geçme isteği hissedebilirsin. Merkür'ün Vesta ile yaptığı açılanmanın etkileriyle güçlenen aile bağların hayatındaki en büyük destekleyici güç haline gelebilir. 

Gelelim, hayatını değiştirecek konuya! İçinde bulduğun yoğun aidiyet duygusu, iş yaşamını da doğrudan etkileyebilir. Kendine ait bir düzenle iş kurma, yeni girişimler yapma fikri ağır basabilir. Yeni alanlar ve kendine ait bir düzen oluşturmak için harekete geçtiğinde ise beklenmedik finansal destekler yüzünü güldürecek. Ailenin veya partnerinin desteği ile elde edeceğin mali güç yolunu aydınlatacak. Bir kez daha sevgiden güç aldığını hissederek geleceğine yatırım yapmaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kendini sevmeye odaklanmalısın! Vesta'nın enerjisiyle kendine güvenmeyi ve inanmayı öğrenmelisin. İnancı başka yerde değil yüreğinin derinliklerinde aramanın zamanı geldi. Zaman zaman ihtiyaç hissettiğin şefkat ve gerçekliği yalnızca kendinde aradığını kabul etmelisin. Senin başkasına değil, kendine ihtiyacın var. 

Merkür Vesta açılanmasının teşvik ettiği ruhsal güçlenmeyi sağlamak için iş sesine kulak vermelisin. Aile ve ev kavramlarının temelindeki kişinin sen olduğunu hissedeceksin. Haftanın son gününü sakin ve dingin bir şekilde geçirmek sana iyi gelebilir. Dua ve inançlarına sarılarak huzur bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kendin için ne yapmak istiyorsun? Uzun süredir kişisel değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Bugün harekete geçmenin tam zamanı. Vesta, özellikle sağlık veya şifa konularında kendine dönmen gerektiğini işaret ediyor. Şifa enerjisiyle dolacağın gün boyunca ruhsal ve fiziksel anlamda güçlenebilirsin. Gücünün yerine gelmesiyle kişisel arayışını da tamamlama fırsatı bulabilirsin. 

Gerçekten değiştirmek istediğin yanların için dönüşüme hazırsın. Her zaman planlı fakat yenilikçi Başak burçları için aşk hayatında, iş hayatında ve sosyal ortamlarda değişim zamanı. Bulunduğun çevreyi ya da işi değiştirmenin ötesinde her şeyi baştan yazabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kendini bir kez daha sevdiklerine adayabilirsin. Anlayış ve empati duygunun yüksek olduğu bugün Vesta'nın enerjisini hissedebilirsin. Merkür Vesta üçgeninde, iletişim becerilerin artabilir. Duygularını net bir şekilde ifade etmek, sevgiyle sarılmak ve kucaklaşmak isteyebilirsin. Bu nedenle aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir. 

Partnerin bir anda gizli kalmış duygularını seninle paylaşmak isteyebilir, sırlarını açıklayarak ilişkinizde güven temelli bir bağ oluşturabilir. Ona bu gücü veren ise senin anlayışlı ve hassas tavrın olacaktır. Hassas ve sevgi dolu ruhun ödüllendirilecek. İkilemlerden kurtulduğun bu hafta sonu hayatını tam da istediği şekilde şekillendirdiğini fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gerçek olmayan her şeyi geride bırakmalısın! Aşkın, kariyerin, paranın ve ailenin manevi anlamda önem kazandığı bir gün seni bekliyor. Hayatında değerli olan her kim varsa, aynı değer ve hassasiyeti karşı taraftan da bekleyeceksin. Maddi konularda dahi bereketli, dürüst ve gerçekçi yollarla elde edilen güven veren yollara odaklanacaksın. Güçlü sezgilerin gerçekleri görmeni sağlayacak. İzin ver, Merkür ile Vesta açılanması sana yol göstersin... 

Büyük sorumlulukların var! Vesta'nın yaşamsal ateşinin etkisi altında olan Akrep burçları, bugün devletle ve toplumla ilgili konular haşır neşir olabilirler. Yönetmen gereken toplumsal görevler ve aldığın sorumluklarla etkileyeceğin geniş bir kitle var. Toplumdaki yerinin önemi git gide artıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kendi gerçeğine sahip çıkmalısın! Özellikle sosyal hayatta istediğin konumda olduğundan emin olmalısın. Sosyal çevreni doğru belirlediğine, birlikte olduğun kişilerle kendi gerçeklerin doğrultusunda yaşadığın özgür alanlara ihtiyaç duyabilirsin. İş yaşamında ise ilklerin ve fikirlerin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsin. 

Seçtiğin yolun, sevdiğin yol olması için harekete geçmenin tam zamanı. İlkelerin ve inançların doğrultusunda daha kaliteli bir hayat yaşamak için ayrılıklar yaşayabilirsin. Üstelik bu yol ayrılıkları sana üzüntü değil mutluluk getirecek. Kendine olan güveninin tazelendiği hayatının ilk günü yarın olacak. Kendini şimdiden hafiflemiş hissediyor olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün zihinsel disiplin ve detaycılığa önem verebilirsin. Merkür ile Vesta açılanmasının etkileriyle zihinsel becerilerini, organizasyon ve yönetim konusundaki hedeflerini geliştirebilirsin. Kendine yatırım yaptığın son derece verimli bir hafta sonu seni bekliyor. Tüm hassasiyetin ve titizliğinle üzerine eğildiğin konularda bir başarıya daha imza atabilirsin. 

Akademik yaşamda önemli çalışmalara imza atabilirsin. Eğitim konusunda geniş vizyonun sana yol gösterici olacak. Takdir göreceğin projelere imza atabilirsin. Bugün kendinle gurur duyacak, aldığın sorumlulukları hakkıyla yerine getirmenin tadını çıkaracaksın. Gelişim içerisinde olduğun günün sonunda ihtiyaçların ötesinde bir yerde olduğunu hissetmek de büyük bir tatmin kaynağı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün yalnız kalmak isteyebilirsin. Vesta'nın yüksek enerjisi ve ateşiyle bireyselliğe odaklanabilirsin. Sessiz ve sakin bir şekilde zaman geçirmek ruhsal anlamda dinlenmene ve huzur bulmana neden olabilir. Bu sırada yanında yalnızlığını paylaşacak birilerinin de olmasını isteyebilirsin. Eşin ya da çocuklarınla dingin bir gün geçirmek için nerede olmak isterdin? 

Son zamanlarda sürekli gitmek isteyen ruhun bugün de rotanı çizmene neden olabilir. Şehirden uzaklaşmak ya da kalabalıktan kaçmak için ailecek keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Sevgiyi ve yalnızlığı paylaşmanın bir diğer yolu ise itiraflar olabilir. Ne dersiniz bugün açıklamak istediğiniz bir sır var mı? Sevdiklerinden sakladığın şey sandığın kadar kötü olmayabilir. Hatta küçük mutluluklara sebep olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün güçlü ve yoğun hisler seni sarabilir. Vesta'nın koruyucusu olduğu kutsal ateşin etkisi altında olabilirsin. Zaten toplumsal anlamda vicdan ve sorumluluk sahibi olan kişiliğin daha da su yüzüne çıkabilir. Evrensel birlik, toplumsal iyileşme ve gelişme gibi konulara yoğunlaşabilirsin. İşin özü insan hayatına dokunabileceğin, son derece verimli bir gün seni bekliyor. 

Bugün sevdiklerin ve kendini de mutlu etmelisin. Hayatın rutinleri ve sıradanlıklarının yanında sevginin güçlü enerjisini hissetmelisin. Senin için kutsal olan şeylerden, inançlarından ve sevdiklerinden beslenmelisin. En önemlisi aşka kapılmalısın... Kendini tamamen bırakmalı, bir yandan aldığın sorumlulukların yorgunluğunu atacağın gerçek bir liman keşfetmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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