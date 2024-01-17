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Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Ocak Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Ocak Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 18:01

Merkür'ün Satürn ile yaptığı açılanmanın olgunlaştırıcı etkilerine hazır olun. Ciddi konularda düzen ve başarı için harika bir gün! Peki, 18 Ocak Perşembe günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Bugünün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için haftanın ilk gününe dair aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 18 Ocak Perşembe günün nasıl geçecek?

İşte, yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün hayallerin ötesinde gerçeklere odaklanabilirsin. Ayakları yere basan kararlarla ertelediğin sorunları kolayca çözüme ulaştırabilirsin. Risk almak istemediğin bir gün seni bekliyor. Finansal konularda büyük işlemlerden kaçın. Gelelim bugün seni biraz yorabilecek iletişim konularına. İnsanlardan, uzun uzadıya tartışılan yorucu ve hatta çözüme ulaşmayan tartışmalardan uzak durmak isteyebilirsin. Seni gerecek ve zorlayacak ortamlarda bulunmamaya özen göster. Rahat ve sakin olmaya ihtiyaç duyduğun Merkür Satürn açıklanmasında konfor alanında kalmayı tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kişisel bakım, güzellik ve şıklıkla ilgili konular gündeminde olabilir. Bu yüzden güne kendine zaman ayırarak başlayabilirsin. Günün ikinci yarısından itibaren ise Merkür Satürn Altmışlığının olumsuz etkileriyle karşılaşabilirsin. Zaman zaman mantıklı düşünceden uzaklaşabilir, heyecana kapılarak ani kararlar verebilirsin. Gelelim maddi hesaplara! Resmen, hesapsız bir gün seni bekliyor. Bolca alışveriş yapmaya ihtiyaç duyduğun anlarda kendine hakim olamayabilirsin. Harcama isteğini tetikleyen Satürn'e dikkat! Bu etki altında gereksiz harcamalar yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kendine özen göstermek, hoş görünmek ve dikkat çekmek isteyebilirsin. Satürn'ün etkileriyle konsantrasyonunu ve motivasyonunu artıracak somut verilere ihtiyaç duyabilirsin. Buna kendine zaman ayırmakla başlayabilirsin. Ayrıca, günü başarı ile taçlandırmak isteyeceğine de eminiz. Merkür Satürn Altmışlığı, hırslarını ortaya çıkarabilir. Günün özellikle ikinci yarısında başarı elde etmeni sağlayacak fırsatlara açık olmalısın. Hırslarını kapılıp ani kararlar vermezsen, seni tatmin edecek maddi kazançlar elde edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün devlet bağlantılı, resmiyet içeren işleri halletmen gerekebilir. Mali konular gündeminde olabilir. Merkür Satürn Altmışlığında, düzene girmesi gereken işlere fırsat vermenizi tavsiye edebiliriz. Günü gezegenlerin olumlu etkileriyle değerlendirirseniz, kapanmayan eski dosyaları kapatmak için önemli fırsatlar elde edebilirsin. Yılın ilk çeyreğinde elinize geçen Satürn etkili iki günü boyunca dava ve dilekçe süreçlerin için uzman görüşü almayı unutma. Bu süreçte elini tutan kişilere de dikkat et! Onların sevgisi ve desteği seni hayata karşı daha güçlü kılabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün önemli görüşmeler ve başvurular yapman gerekebilir. Ciddi konularda uzman tavsiyesi almadan hareket etmemeni öneririz! Etrafında dönen oyunlarla mücadele ederken biraz yorulmuş olabilirsin. Gözünden bir şey kaçmaması için dikkatli olmalısın. Aceleyle hazırladığın başvuru evraklarında eksik olabilir, görüşmelerde önemli detayları göz ardı edebilirsin; bizden söylemesi! Gelelim, aşk hayatınıza ilişkin keyifli konulara! Hoş sürprizlere hazır olun. Yüzünüzü güldürecek naif planlanmış bir organizasyon, hediye ya da not başınızı döndürebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün resmi ve ciddi işlerle uğraştığın yoğun bir gün olabilir. Dosyalar, projeler, toplantılar ve tartışmalar arasında kalabilirsin. Günün sonunda tüm bu işleri değerlendirerek bir imza atman gerekebilir. Kısa zamanda ustalıkla karar alabilecek bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Üstelik bugün Satürn de seni destekliyor. Öngörü, sezgi ve aklınla hareket ederek finansal tablolarda yükselişi yakalayabilirsin. Hiçbir fırsatı kaçırmayacağına eminiz! Bir deniz varsa, orada büyük balık olmayı hak eden yegane kişisin! Bol şans... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kendini olgun ve mantıklı hissedebilirsin. Her zaman olduğundan daha düşünceli görünüyorsun... Üstelik, düşüncelerin derin ve hassas konuları çözmeye odaklı! Merkür ile Satürn açılanmasının etkileriyle hayatını ve sevdiklerinin hayatını yönetecek adımlar atmak isteyebilirsin. Özellikle finansal konularda ciddi gelişmeler yaşanabilecek bugün, gözünü dört açmalısın. Fırsatları yakalayarak refah düzeyini artırabilirsin. Alım satım konuları bir süredir gündeminde olabilir, fakat bugün işler ciddiye binebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün başarıya odaklı, hevesli ve heyecanlısın! Sosyal yaşantında istediğin düzeni sağlayabileceğin bir gün seni bekliyor. Bunun için bir hayli kararlı ve yapman gerekeni biliyor gibi görünüyorsun. Kendine itiraf etmediğin ne varsa dürüstçe yüzleştiğin bir gün olabilir. Satürn'ün etkisi geçmişi temizleme isteğini ortaya çıkarabilir. Heyecanla giriştiğin bu düzen çabası olumlu sonuçlar verecektir. Omzundaki özellikle ailevi yüklerden kurtulduğunda tutkulu bir aşk yaşamak için hazır olacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün geçici heveslerden uzaklaşmak isteyebilirsin. Satürn'ün geçmişle yüzleşmeni sağlayacak etkilerine kulak verirsen, ayakları yere sağlam basan kararlar almaya odaklanabilirsin. Merkür ve Satürn gibi iki güçlü gezegenin etkisinde aldığın kararlardan emin olabilirsin! Ciddi meselelere odaklandığın günün ikinci yarısında ise tarzını ortaya koyarak biraz da heyecana kapılabilirsin. İşte tam da bu noktada özellikle ikili diyaloglarda dikkatleri üzerine çekebilirsin. Bir süredir yakınında olan kişiyle aşk yaşayabilirsin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün fırtınalar duruluyor... Sonunda sular durulacak ve istediğiniz huzur ortamı sağlanacak! Günün ilk yarısında iç muhasebe yaparak hayatındaki sorunları nedenleri ve sonuçlarıyla ele alabilirsin. Her zamanki mantıklı ve akılcı yaklaşımınla kendini güvenli bir limana ulaştırmak üzeresin. Yalnızca günün ikinci yarısında Merkür'den olumsuz etkilenmemeye çalışmalı, duygu ve akıl ikilemlerinden kurtulmalısın. Günün son anlarında sevdiklerinin seni destekleyeceği kararlar almak için kafanı yormak yerine hayatı akışına bırakmalısın. Biraz konfor alanında kalmak ve dinlenmek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün disiplinli ve kararlı olacaksın! Bir süredir karar verip uygulayamadığın konularda harekete geçmenin zamanı geldi. İsteklerine ulaşmanı sağlayacak enerji Merkür'den, hırs ve motivasyon ise Satürn'den! Bu iki güçlü gezegen sayesinde odaklandığın hemen her konuda başarılı olabilirsin. Fakat dikkat etmen gereken bir de husus var: Duygularından ziyade mantığını kullanmalısın! Akılcı çözümlerle aşk hayatını da iş hayatını da aynı anda yoluna sokabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün sosyal ve ailevi kaoslardan sıyrılmaya hazırsın. Asıl amacına odaklanmaya ve önüne bakmaya çalışmalısın! Bazı sözlerin bir kulağından girip bir kulağından çıkmasını tavsiye ederiz! Kötü niyetli veya düşüncesizce söylenen sözlerin seni kırmasına izin vermemelisin. Satürn'ün motivasyonunu artırdığı günün ikinci yarısından itibaren gelişim ve güçlenme sürecine gireceksin. Bu şansı iyi değerlendirmelisin! Hayatını olumlu yönde değiştirecek adımlar atmanı sağlayacak fırsatlar seni bekliyor. Bugün konu kendinden başkası ise hayatının merkezine alma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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