Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Kasım Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bu Pazar günü hayatında bazı şeyleri değiştirebilirsin. Kendini her zamankinden daha asi ve meydan okuyan bir tavır içerisinde bulabilirsin. Zira, bu aralar Jüpiter ve Satürn'ün güçlü çekimi altındasın. Sanıyoruz sabrını taşıran da bu!

Büyük hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlelerken otoriter ve dediğim dedik yöneticiler yüzünden yeteneklerini gösterememiş olabilirsin. Ancak bu isyankar tavır, senin sınırlarını açmanı sağlayabilir. Özellikle satış, pazarlama ya da dijital dünyada gelişim konularında bir ilerleme kaydetmeye çalışıyorsan, şimdi kendini göstermenin tam zamanı. Hadi bir yıldız gibi parla, bu takımın en iyi oyuncusu olduğunu göster. Dahası yeni işler bakmak için de harekete geç, çünkü Satürn hasat zamanının geldiğine de işaret ediyor.

Tüm bunların dışında biraz kendine zaman ayırmayı da unutma. Toplumdan soyutlanarak tamamen kendine dönmeye de ihtiyacın var gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...