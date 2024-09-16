Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün romantik ilişkilerine dair eski kırgınlıklar gündeme gelebilir. Venüs ile Chiron arasındaki karşıt ilişki duygularını besleyebilir. Ve bu yüzleşme sayesinde önemli iyileşme fırsatları yakalayabilirsin. Ne dersin, belki de artık geçmişi özgür bırakmanın zamanı gelmiştir? Üzerindeki yüklerden kurtulmanın, yarım kaldığını düşündüğün hikayeyi ya yeniden yazmanın ya da yenilerini yazmak için geleceğe odaklanmanın zamanı geldi.

İşte tam da bu noktada birtakım öz değerini sorgulayabilirsin. Özellikle öz sevgi ve maneviyat üzerine odaklanmalısın. Sana iyi gelen güzel duygulardan güç almalı, acele etmeden gerektiğinde yas da tutarak iyileşmenin mümkün olduğunu kabul etmelisin. Kendine dair hiçbir konuyu ertelememeli ve ne kadar değerli olduğunu unutmamalısın.

Manevi anlamda seni güçlendirecek Chiron'un etkisi altında iş hayatına dair de bazı kararlar alabilirsin. Aile işini devralmayı ve bir süredir kaçtığın sorumlulukları üstlenmeyi tercih edebilirsin. Bu kabulleniş ve iyileşme süreci ailen ile aradaki bağları güçlendirmeni de sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...