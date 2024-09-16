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Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 18:01

Eskilerden söz edeceğiz! Aşktan, sosyal hayattan, aile bağlarından ve derinlerdeki yaralardan... Venüs ile Chiron'un karşıtlığı ilişkilerde yeni bir dönemin habercisi. Hepimiz için duygusal başlangıçlar ve sonlar yaşanacak. Sonbaharın duygu dolu günlerinden biriyle hayatlarımızda bazı değişiklikler yaşanabilir. 

Peki, 17 Eylül Salı günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 17 Eylül Salı günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün romantik ilişkilerine dair eski kırgınlıklar gündeme gelebilir. Venüs ile Chiron arasındaki karşıt ilişki duygularını besleyebilir. Ve bu yüzleşme sayesinde önemli iyileşme fırsatları yakalayabilirsin. Ne dersin, belki de artık geçmişi özgür bırakmanın zamanı gelmiştir? Üzerindeki yüklerden kurtulmanın, yarım kaldığını düşündüğün hikayeyi ya yeniden yazmanın ya da yenilerini yazmak için geleceğe odaklanmanın zamanı geldi. 

İşte tam da bu noktada birtakım öz değerini sorgulayabilirsin. Özellikle öz sevgi ve maneviyat üzerine odaklanmalısın. Sana iyi gelen güzel duygulardan güç almalı, acele etmeden gerektiğinde yas da tutarak iyileşmenin mümkün olduğunu kabul etmelisin. Kendine dair hiçbir konuyu ertelememeli ve ne kadar değerli olduğunu unutmamalısın. 

Manevi anlamda seni güçlendirecek Chiron'un etkisi altında iş hayatına dair de bazı kararlar alabilirsin. Aile işini devralmayı ve bir süredir kaçtığın sorumlulukları üstlenmeyi tercih edebilirsin. Bu kabulleniş ve iyileşme süreci ailen ile aradaki bağları güçlendirmeni de sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün maddi kaygıların romantik ilişkilerini etkileyebilir. Dikkatli ol bazı dengeleri bulmakta zorlanabilirsin. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı söz konusu olduğunda deyim yerindeyse 'sap ile samanı ayırmalısın'. Yani bir an önce duygusal önceliklerini belirlemelisin. Aksi takdirde ekonomik kaygıların hayatının gündemine oturabilir. Zira bir süredir üzerine düşündüğün ve vakit harcadığın konular, aşk hayatında zorlukların habercisi olabilir.

İşte tam da bu noktada ilişkilerinde sınırlarını yeniden gözden geçirmelisin. Her şeyin yerli yerinde olduğuna emin olmalısın. Belki de sevdiklerine onları değerli hissettirecek sürprizler de yapabilirsin. Bu sayede özellikle romantik ilişkinde, partnerin ile arandaki bağı güçlendirebilirsin. 

Bir süredir çok çalışmakla ya da hayatını düzene sokmakla meşgul olduğun için sevdiklerine ayırmadığın vakti şimdi ayırabilirsin. Bu sayede hem kendini affettirebilir hem de sevginin gücüyle dinlenmeye odaklanabilirsin. Açıkçası bu durum hayatındaki stres faktörlerini doğrudan kaldıracak ve sana önemli yenilenme fırsatları verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün duygusal mesafeler gündeminde yer alabilir. Hatta bu dönemde gerçek dostlarını ayırt etmek isteyebilirsin. Venüs ile Chiron'un arasındaki karşıtlık ilişkisi, sosyal çevrende önemli bir arınma sürecinin habercisi olabilir. Tam da bu noktada samimiyet senin için her zamankinden çok daha öncelikli olacaktır. Zaman zaman kafan karışsa da duyguların ise açık ve net olacaktır.

Zira arkandan dönen oyunları ve dost bildiklerinin sinsi planlarını çözmüş gibi görünüyorsun. Şimdi Chiron'un güçlü ve destekleyici enerjisi ile birlikte sosyal hayatında deyim yerindeyse temizlik başlıyor. Bu dönemde seçeceğin dostlar uzun yıllar yanında kalacak. Belki de bugünlerde bazı eski dostluklar da yeniden aklınıza gelecek. Fakat bugünlerde geçmişe dönmek yerine, geleceğe yönelmeli ve temiz başlangıçlara odaklanmalısın. 

Öte yandan bugünlerde partnerinden uzak kalmak da istemeyecek. Yaşadığın duygusal iniş çıkışları aşman konusunda en önemli destek, partnerin olacak. Romantizm sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün geçmişi onarma fırsatı bulacaksın. Özellikle ikili ilişkilerinde güven ve samimiyete odaklanıp güzel duygulara yöneleceksin. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı esnasında, aile düzenin ve ev hayatın gündeminde yer alacak. Ne dersin, belki de aile bireylerinle arandaki sorunları çözmenin ve küslükleri bitmenin zamanı gelmiştir. Geçmiş yaraları affetmek ve eskiyen, miladı dolan tartışmaları sonlandırmak için güzel bir gün. 

Geçmişindeki derin yaralarla son kez yüzleş, çünkü eski defterler kapanmak üzere. Bugünden itibaren aile arasında açık iletişime öncelik vermelisin. Yenilenen ve güçlenen ilişkilerinizi korumak için buna ihtiyacınız var. Güven, saygı ve sevgi çerçevesinde yeniden birlik olabilirsiniz. Bütün bu süreçler devam ederken ailen büyüyebilir. Mutluluğa 'evet' dersen, kendini nikah masasında bulabilirsin.

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. Hayatının kazançlı dönemlerinden birini yaşıyorsun. Bugünlerde yeni iş kurmak, doğru ortaklıkları seçmek veya işini büyütmek, öz güvenini de arttırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün dış görünüşüne ve güzelliğe odaklanabilirsin. Duygular ve ruhsal derinlikler yerine güzellik algısı senin için her zamankinden daha fazla ön planda olabilir. Bu da romantik ilişkilerde veya flört süreçlerinde genel geçer meselelere odaklanmana neden olabilir. Aman dikkat anlık hevesler, yanlış kararlar almana yol açabilir. Zira yüzeysel değerler, aşkta doğruyu göstermeyebilir. 

İşte tam da bu noktada kalbinin sesini dinlemelisin. Gerçek aşk seni bulacaktır. Hali hazırda bir romantik ilişkisi olan Aslan burçları ise bu aralar partnerlerine sadık olmalı. Daha sonra çokça pişman olacağın küçük kaçamaklardan uzak dur. Bedeli ağır olabilir! 

Venüs ile Chiron'un karşıtlığı aşk hayatındakinin tersine profesyonel yaşantında derinliğin habercisi olabilir. Bu dönemde tanıştığın kişilerle önemli ticari anlaşmalar sağlayabilir ve iş birlikleri yapabilirsin. Böylece kazanmaya ve kazandırmaya da hazır olmalısın. Derinlemesine analizlerin, maliyet hesapların ve profesyonel bakış açın ila başarı seni bekliyor. Her adımda ilerleme kaydedecek, yükseldiğini hissedecek ve hayattan keyif alacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün duygularına kapılmaya hazırsın. Romantizm, aşk ve bir başkasına kendini olduğu gibi teslim etmek... Venüs ile Chiron'un karşıtlığı kontrol arzundan da kurtulmanı sağlıyor. Böylece hislerini olduğu gibi kabul etme ve ifade etme fırsatı bulacaksın. Tüm güzelliklerin ve hayatın renklerinin tadını çıkar. Bu dönemde mutlulukla dolup taşacaksın. 

Zira sevdiğinden çok sevileceksin! Aşkın en güzel haliyle karşılaşınca heyecanına ve kalbinin sesinden iç sesini duyamamaya hazır ol. Bir süredir duygusal anlamda ihtiyacın olan heyecanla güçleneceksin. Chiron'un duygusal derinliğini artırmasına ve ruhsal anlamda şifa bulmanı sağlamasına izin ver. 

İşte tam da bu noktada aile bağlarından da söz etmeliyiz. Hatta yakın dostların ve iş arkadaşlarından da! Kısacası yanında kendini iyi hissettiğin herkes ile güçlü bağlar kuracaksın. Tabii en çok da ailenle. Bu sayede hane içindeki birtakım sorunlara da son vereceksin. İş hayatındaki güç mücadelelerine de. Şimdi dingin ve huzurlu anlara sıra geldi. Hiçbir şeyin mükemmel olmak zorunda olmadığı, profesyonel bakış açının değil duygularının yönettiği bugün sana iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ailen ve romantik ilişkin arasındaki dengeyi kurmalısın. Sevdiklerinle birlikte mutluluğa odaklanmalısın. Birlikte mutlu olmak istediğin kişiye ise yeterince vakit ayırdığından emin olmalısın. Venüs ile Chiron'un karşıtlığında beklenmedik duygusal sorunlar yaşayabilirsin. Bu nedenle aşka zaman ayırmalı ve yeterince enerji sarf ettiğinden emin olmalısın. Böylece hislerinle ve özgürce hareket ettiğini hissedebilirsin ve ilişkin derinleşebilir. 

Tam da bu aşamada kendine ne kadar zaman ayırıyorsun? Kişisel hedeflerin ve isteklerin için yeterince efor sarf ediyor musun? Chiron'un şifalı enerjisiyle hayatına öncelik vermek güzel bir başlangıç olabilir. İlişkini derinleştiren bir diğer kriter de kendin gibi hareket etmen ve isteklerine öncelik vermen olacaktır. 

Açıkçası bu sayede iş hayatında da daha başarılı olacaksın. Hem ilişkilerini düzene sokmuş hem de hedeflerine odaklanmış bir duruşla öz güvenini ortaya çıkaracaksın. Böylece büyük işler başaracak, yaratıcılığını göstereceksin. Ürettiğin işler ve fikirler uzun vadede adından söz ettirmeni sağlayacak. Başarı sana çok yakıştı, bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gücünü göstereceksin. Özellikle iş dünyasında fark yaratma ve görünürlüğünü artırma şansın var. Yeni projelere, teknoloji ile ilgili gelişmelere ve işini geleceğin sistemlerine entegre etmeye odaklanmalısın. Öngörülü ve ufuk açan bir bakış açısıyla işine yeni bir vizyon getirebilirsin. Bu dönemde hızlı kararlar vererek hedeflerine de hızla ulaşabilirsin. Fakat kendini kanıtlamak ya da otoriteni sağlamlaştırmak için güç mücadelelerine girmemelisin. Yaptığın işlerle güçlenmeli ve ilerlemelisin. 

Venüs ile Chiron'un karşıtlığı nedeniyle hayatın dengeye kavuşacak. Hem profesyonel hem de duygusal anlamda yeterli olduğunu hissedeceksin. Haliyle bu durumda kariyerindeki ilerlemenin dışında duygusal tatminle de dolacaksın. Kendine de diğer insanlara da şefkatle yaklaştığın bir süreç seni bekliyor. Tabii sosyal ve eğlenceli de olacaksın. 

Öte yandan romantik yakınlaşmalara da açıksın. Yeni bir aşka ya da flörtleşmeye hazırsın. Yeni insanlarla tanış ve hayattan keyif alarak süreci oluruna bırak. Keyfin de enerjin de yerine gelecek. İyi eğlenceler. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün uzak mesafeli ilişkilere odaklanabilirsin. Hayatındaki özgürlük ve bağımsızlık teması seni bazı duyusal süreçlerden uzaklaştırıyor. Zaman zaman bağlanmaktan da kaçıyor olabilirsin. Mevcut ilişkinde artık bu sorunları çözmenin zamanı geldi. Kendini ona açmayı denemelisin. Partnerinle aranda sır olmaması gereken bir dönemdesin. Bu sayede kendini daha iyi hissedecek, düşündüğünden daha rahat hareket edeceksin. 

Yeni bir aşksa aradığın, o zaman uzak ve mesafeli olmamalısın. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı seni aşka yaklaştırıyor. Tabii yine de kişisel alanlarını ihlal ettirmeden ve baskı altına alınmadan bir aşka kapılabilirsin. Belki de öylesine başlayan bir iliski büyük bir aşka dönüşür. Bu ara su grubu burçlar ile yakınlaşma ihtimalin yüksek, bizden söylemesi. 

Yüreğin sevgi ile doluyken, biraz da iş hayatından söz edelim. Bugünlerde işini ikinci plana alabilirsin. Daha yavaş ilerlemek ve daha az sorumluluk almak isteyebilirsin. İzin almak ve dinlenmek güzel bir başlangıç olabilir. Üstelik bu tatil ile istediğin mesafeleri de yaratabilirsin. İyi tatiller. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kariyerine ilişkin konularda durgunluk dönemine giriyorsun. İşlerin yoluna girdiği, suların durulduğu bir dönem başlıyor. Huzurlu ve dingin bir şekilde yaşamaya odaklanacaksın. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı sayesinde özel hayatınla daha fazla odaklanma şansı bulacaksın. Kendine ve duygularına öncelik vereceksin. Hayatının kusursuz bir dengede olduğunu hissederek güçlendiğini fark edeceksin. Ve hayattan olduğu gibi keyif alacaksın. 

İşte tam da bu noktada ilişkilerinde kontrolü elinde tutma isteğinden uzaklaşacaksın. Partnerine ya da sevdiklerine karşı katı bir tavır sergilemek yerine duygularını belli etmekten kaçınmayacaksın. Hislerini dile getirmek, belki de önemli bir itirafta bulunmak için en doğru zaman. Dilediğin gibi yaşamak ve hissetmek resmen şifa bulmanı sağlayacak. 

Bugünden itibaren sağlık açısından da şifalandığını hissedeceksin. Özellikle sık sık yaşadığın sindirim sistemi, mide ve bağırsak sorunlarından kurtulacaksın. Bir süredir devam ettiğin ilaç tedavisinin sonuna gelmesi de bir hayli olası. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün bireyselliğine düşkün olacaksın. Her zamankinden daha bağımsız ve heyecanlısın. Fakat bugün dengeli bir duygusallıktan da söz etmek mümkün. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı sayesinde bireyselliğin ile başkalarına olan bağlılığın arasında kusursuz bir denge inşa edeceksin. Böylece daha mutlu olduğunu fark edeceksin. Şifalı bir enerjinin hakim olduğu gökyüzü, duygularına karşılık umutlu başlangıçların habercisi olacak. 

İşte tam da bu noktada Chiron'un hayatına heyecan katan etkisinden söz etmeliyiz. Çünkü bu enerji bakış açını ve duygusal ihtiyaçlarını değiştirecek. Bugünden itibaren hayatında sabit bir ilişki düzenine ihtiyaç duyacaksın. Bu nedenle ilişkine yeni bir boyut kazandırmak isteyebilirsin. Bekar Kova burçları ise anın heyecanına kapılıp Yeni aşklara yelken açabilirler. Sana güzel duyguları yaşatan kişiye bir şans vermenin zamanı geldi. 

Öte yandan bu dönemde iş hayatında da özgürlük ile bağlılık dengesini kuracaksın. Bu aşamada belki yeni bir iş senin için doğru bir başlangıç olabilir. Baskı ve hiyerarşik düzenin merkezde olmadığı startuplar çalışma tarzına daha çok uyacaktır. Hatta bu sayede yaratıcılığını daha fazla ortaya çıkarabilir ve kurumsal düzenin rutinlerinden de uzaklaşmış olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün başkaları ile kendin arasında bir seçim yapacaksın. İlişkilerde her zamankinden çok daha açık ve net olacaksın. Kendi alanını koruyacak, isteklerine ve duygularına öncelik vereceksin. Fakat daha da önemlisi hislerin ve arzularınla hareket edeceksin. Venüs ile Chiron'un karşıtlığı sayesinde uzun zamandır kendini feda etmek pahasına gösterdiğin çabaların, seni nasıl da yaraladığını fark edeceksin. 

İşte tam da bu noktada kendine döneceksin. Koyduğun duygusal sınırları, birtakım meditasyonlar ve terapilerle destekleyebilirsin. Kendine açtığın an kapsamında bugünden itibaren yeni başlangıçlar da yapabilirsin. İşe sosyal çevreni değiştirmekle başlayabilirsin. Yeni dostluklar ve ilişkiler kurmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Ayrıca bazı ilişkileri bitirmenin de zamanı geldiğini kabul edersen iyi edersin. 

Öte yandan mevcut düzenini koruduğun ve konfor alanında kaldığın iş hayatı sayesinde zihnini boşaltacaksın. Kendini iyi hissedecek ve geleceğe odaklanacaksın. Maddi anlamdaki kârlı anlaşmalar yapabilirsin. Fazla risk almadan rutini korumaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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