Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Şubat Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sanattan ve edebiyattan ilham alabilirsin. Özellikle yazılı ve görsel eserler dikkatini çekebilir. Yaratıcı enerjilerle dolduğun bugün, zihninin gücünü ve canlılığını kullanarak üretken de olabilirsin. Yeteneklerinin ortaya çıkacağı bir güne başlıyoruz!

Küçülen fazdaki Ay'ın Terazi burcundaki hareketi hobilerine yönelmek için de harika bir fırsata dönüşecektir. İlgi alanların ve hobilerini kârlı işlere dönüştürebilirsin. Görünen o ki yapmaktan keyif aldığın işlerde başarı ve güzellik elde edeceksin.

Bu arada hafta sonuna romantik bir başlangıç da yapabilirsin. Partnerine hoş jestler ve sürprizler yaparak ilişkine renk katabilirsin. Duygu yoğunluğunun fazla olduğu bugün anın büyüsüne kapılarak ilişkini bir sonraki aşamaya taşımayı da arzulayabilirsin. Yine de karar vermek için kendine zaman tanı deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...