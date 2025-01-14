Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Ocak Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün finansal konularda ani kararlar verebilirsin. Bir süredir adım adım ilerlediğin, temkinli ve akılcı kararlarla güçlendirdiğin yatırımlarında hızlanmak isteyebilirsin. Oysa, bugüne dek büyük bir çaba ile ilmek ilmek işlediğin düzenini bozmak için pek de iyi bir gün değil.

Hatta bu dönemde alıştığın düzenden çıkmamak konusunda ısrarcı olsan iyi edersin. Harcamalarını ve lükse kaçan gereksiz harcamalarını dahi daraltabilirsin. Elindeki parayı ve ekonomik gücü korumalısın. Gelir -gider dengeni korumalı, ödemelerin konusunda da hassas olmalısın.

Tam da bu noktada iş değişikliği ya da sektör değişikliği konusunda planların varsa, acele etmesen iyi edersin. En azından kararından emin olmadan hareket etmemeli, güvendiğin bir sektör ve kurumda yerini almaya özen göstermelisin. Konfor alanından çıkıyorsan, buna değmeli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...