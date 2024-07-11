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Günlük Burç Yorumuna Göre 12 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 12 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 18:01

Bilinmeyenin gezegeni Plüton yine iş başında! Sonsuz istek ve aşkın gezegeni Venüs'ün desteği ile sırlar açığa çıkacak. Endişelenmeyin, süreci iyi yöneterseniz, sırlar lehinize olacak! 

Peki, 12 Temmuz Cuma günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 12 Temmuz Cuma günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Plüton'un karşıtlığı, gizli kalan duyguları su yüzüne çıkarabilir. Bu dönemde Koç burçları için yoğun içsel dönüşüm ve ilişkilerde derin değişimler meydana gelebilir... Artık gerçek duyguların ve görmezden geldiğin hislerinle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Tabii bu durumda kendini baskı altında hissedebilirsin. Fakat bunun yerine içsel güçlerini keşfetmeye ve korkularınla yüzleşmeye odaklanmalısın. Mesela, bilinçaltındaki derin korkuların açığa çıkabilir, ancak bunları aşma fırsatı seni bekliyor. 

Öte yandan bugünlerde, ilişkilerde güç savaşlarına kapılabilirsin. Aşk hayatında özellikle duygusal derinlikler ve tutku artabilir. Bu nedenle partnerinle aranda güçlü bir çekim hissedebilirsin, ancak kıskançlık ve güvensizlik gibi olumsuz duygular da meydana gelebilir. Romantik ilişkilerde daha anlayışlı ve açık olmaya çalış. 

Kariyerinde ise önemli kararlar almak için bugün iyi bir zaman olabilir. İş yerinde gizli kalmış bilgiler açığa çıkabilir ve bu bilgiler doğrultusunda stratejini değiştirmek zorunda kalabilirsin. Güçlü ve etkili adımlar atarak hedeflerine ulaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Plüton arasındaki karşıt açı, değer yargılarında büyük dönüşümlerin habercisi olabilir. Vurdumduymaz tavırların değişebilir. Ya da eskiden çokça önemsediğin şeyleri artık önemsemeyebilirsin. Bir süredir geri planda tuttuğun aile bağların yeniden gündeme gelebilir. Tam da bu noktada bir süredir görüşmediğin akrabanın ya da kardeşin ansızın çıkıp gelebilir. 

Sahi zaman zaman karşılaştığında ne yapacağını düşündüğün, hem karşılaşmak isteyip hem de ondan kaçtığın biri var mı? Sanıyoruz sonunda bu yüzleşme yaşanacak. Fakat düşündüğün kadar endişe verici olmayacak. Aksine küslüklerin bitmesi, aile birliğinin sağlanması için önemli bir adım atacaksın. 

Tabii bu durumda, duygusal anlamda güçlenecek ve iyileşeceksin. Sevgilin seni saymasına izin ver. Derler ya 'büyüklük sende kalsın.' Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün meydana gelen Venüs ile Plüton'un karşıtlığı, zihinsel aktivitelerinde derin dönüşümlere işaret ediyor. Bu aralar her zamankinden daha üretken ve yaratıcı olabilirsin. Sürekli düşünen, tasarlayan ve aktif zihninle iş hayatında başarı elde edebilirsin. Bugün kendini göstermekten asla çekinme. Hatta mümkünse önemli projelerde gönüllü olarak yer al! Fikirlerini hızlı ve kararlı bir şekilde ifade et. 

İşte tam da bu noktada, kendinden emin tavırların ve kararlılığın üstlerini etkilemeni sağlayacaktır. Uluslararası projelerde ön plana çıkarak kariyerinin seyrini tamamen değiştirme ihtimalin olduğunu da unutma. Görünen o ki bugün aldığın risk kadar büyüyeceksin. Başarının tadını çıkarmak için hemen harekete geç. 

Günün ikinci yarısında kutlama için kimi arayacağını biliyorsun. Elin telefona gitti yanım düşündüğün kişi ruh eşin olabilir, bizden söylemesi. Bu dönemde başarı için de aşk için de hazır ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Plüton'un karşıtlığı, aile ve ev hayatında derin dönüşümlere neden olabilir. Bu dönemde aile içinde hiçbir şey saklı kalmayacak! Atalarından yadigar sırlar, kardeşlik ilişkilerini etkileyen gizli bilgiler tek tek ortaya çıkacak. Yakın çevrende saklanan bazı gerçekler seni incitebilir. Zira aile içindeki dinamikler değişmek üzere. Fakat bu süreçte sabırlı ve anlayışlı olmalısın. Önce her şeyi enine boyuna konuşmalı, olanları sindirmelisin. 

Sanıyoruz yine de edindiğin bilgiler nedeniyle sakin olmakta güçlük çekebilirsin. Empati ve anlayış sayesinde taşların yerine oturmasını bekle. Böylece yeni düzenin eskisinden çok daha iyi olduğunu fark edebilirsin. Belki daha ne içindeki otorite figürü haline gelebilirsin. Sesine doğru yerde yükseltmeye ve her şeyi kontrol altında tutmaya odaklan.

Gelelim iş hayatına. Eğer ailesiyle ilgileniyorsan, zaman zaman duyguların işe karışabilir, dikkatli ol! Bunun dışında, iş hayatı bu sıralar ikinci planda yer alabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün meydana gelen Venüs ile Plüton karşıtlığı, aşk hayatında derin dönüşümlerin habercisi olabilir. Bir süredir kalbine aşkı kapatmış Aslan burçları için müjdeli haberlerimiz var. Hiç beklemediğin anda aşk seni bulacak. Kalbinin hızla atmasını sağlayacak kişi aşka karşı duruşuna da değiştirecek. Belki de bundan sonra hayatta en sevdiğin kişi kendin olmayabilirsin. Gerçi bunu engelleyecek bir aşk zor bulunur ama gerçek aşkın gücüne inanmayı deneyebilirsin. 

Tabii bu noktada mükemmeliyet algın da değişebilir. Duygusal anlamda beslendiğim bu dönemde ilişkilerinde samimiyet ve sıcaklığı her zamankinden daha fazla önem verebilirsin. Samimiyetinden tereddüt ettiğin kişi partnerin ya da bir aile biriyi dahi olsa oradan uzaklaşacaksın... Anlaşılan tüm gerçek duygular ortaya çıkmak üzere! 

İş hayatında ise duygularına yer yok. Hatta kariyer süreçlerinde mükemmeliyet algın da değişmese iyi olur. Zira bu algı seni başarıya ulaştırıyor. Tam da bu noktada, kariyerin için en iyi olanı odaklanmaya devam etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Plüton arasında meydana gelen karşıtlık, sağlık konularında derin dönüşümlere işaret ediyor. Bu dönemde sağlığın için yaşam tarzında köklü değişiklikler yapmam gerekebilir. Fakat bu durum, her zamanki gibi beslenme alışkanlıklarını değiştirmek ya da rutinlerine egzersiz eklemek gibi bir dönüşüm değil. Bu açı kalıbı daha ziyade köklü bir iyileşmeyi çağrıştırıyor. 

Mesela düzenli kullanmak zorunda olduğun ilaçlardan kurtulabilirsin. Bir süredir uyumak zorunda olduğun diyet listesine veda edebilirsin. Ya da fiziksel aktiviteleri zorunlu olarak değil canının istediği için yapacağın bir döneme geçebilirsin. 

Görünen o ki gökyüzüne şifalı enerjisiyle Başak burçları için yeni bir dönem başlıyor. Bugünden itibaren kalbine aşkı açacak ve kariyer hedeflerini yeniden gözden geçireceksin. Tabii bu durumda hedeflerini büyüteceğine de eminiz. Uzun zamandır beklediğin haberlerin peş peşe gelmesinin mutluluğunu yaşa! Mutlu günler. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Plüton ile oluşturdu karşıt açı, ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda seni uyarıyor. Ortaklık ve iş birliklerinde dengeleri yeniden kurmanın tam zamanı. Bu dönemde, kişisel çıkarlarını koruyarak ilişkilerini yeniden inşa etmelisin. Pek çok zaman olduğu gibi yine kendinden ödün vererek kuracağın ilişkiler beklenmedik olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Özellikle finansal ortaklıklar ve iş anlaşmalarında, her zamankinden daha dikkatli olmalısın. Bugün imzalayacağın her belgeyi dikkatle okumalı, gerekirse uzman desteği almalısın.

İş hayatında olduğu kadar özel hayatında da güvenli hissetmeye odaklanabilirsin. Fakat şimdiden söyleyelim Plüton, romantik ilişkilerde gereksiz kuruntuların da mimarı olabilir. Tam da bu noktada anlamsız kıskançlığı için aşk hayatını zedelememeye özen göster. 

Tüm bunların yanında, bugün risk alma! Paranı da kendin gibi güvende tut. Yatırım kararlarını dahi almadan önce birkaç kez düşün. Özellikle alım satım işlemleri için aceleci olma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Plüton'un karşıtlığının etkilerini yoğun bir şekilde hissedebilirsin. Bu dönemde duygusal bağların ve derin paylaşımların üzerinde her zamankinden daha çok düşünebilirsin. Tutkuların ile değerlerin arasında kalabilirsin. Bu yüzden bazı durumlarda bir adım geri atma isteyebilirsin. Mesela kurduğunu iş düzeninde hedeflerin doğrultusunda yürümek yerine finansal kaygılara kapılabilirsin. Bu da hedeflerini küçültmene ve risk almaktan çekinmene neden olabilir. 

Oysa iş hayatında başarılı olmanı sağlayan; tutkulu, hayalperest ve inatçı yanların. Plüton'un etkisi altında geri adım atmak yerine, hayallerini gerçekleştirmeye daha fazla odaklanmaya ne dersin? Belki de başarılı olmanı sağlayacak atılım budur. 

Tabii bu noktada yakın çevrenden bazı olumsuz geri dönüşler alabilirsin. Seni korumak isteyen yakınların, hızlı karar verdiğini ve fazlaca risk aldığını düşünebilir. Duygusal anlamda iniş çıkışlar yaşamamak adına, iyi düşünerek karar vermelisin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs ile Plüton'un karşıtlığı, inanç sistemlerinde ve bakış açında değişime neden olabilir. Zira Plüton'un etkisindeki bu dönem, kendi inançlarını ve yaşam felsefeni sorgulamak için harika bir fırsat olabilir. Mesela bu sıralar, iç dünyanın derinlere inerek kendi gerçeğini bulmaya odaklanmalısın. Bu sayede hayattan beklentilerini, isteklerini ve arzularını belirleyebilirsin. 

Bugünlerde iç sesine kulak vermeli mümkünse, kendine daha fazla zaman ayırmalısın. Kendine yeni bir yol haritası çizene kadar biraz dinlenmek de sana iyi gelecektir. Belki bu arada meditasyon, yoga ve terapiler işine arayabilir. Hislerini ve duygusal derinliklerini keşfettiğin anlarda, sevdiklerine de bir şans ver deriz. Belki onlarla dertleşmek, yaşadığın değişimden söz etmek stresini azaltabilir. 

Tüm bunların yanında iş hayatında da huzuru arayabilirsin. İnandığın şeylerin peşinden koşup, etik değerlerin doğrultusunda iş yapmak ise senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün meydana gelen Venüs ile Plüton karşıtlığı, sosyal çevre derin dönüşümlere sebep olabilir. Bu dönemde, ikili ilişkilerini ve özellikle de arkadaşlık bağlarını yeniden gözden geçirmek isteyebilirsin. Çoğunlukla iş ilişkilerine odaklandığın günlük hayatında dostlarına ihtiyaç duyabilirsin. 

Belki de bugün ilişkilerinin derecesini sorgulanabilirsin. Aşırı samimiyetten veya fazla mesafeden rahatsız olabilirsin. Sosyal hayatta her şeyin dengeli olmasını istediğin bir dönemden geçiyorsun. Bu nedenle bazı dostların ile görüşmeyi bırakabilirsin. Sosyal hayatında yapacağın temizlik, kendine eskisinden çok daha rahat hissetmeni sağlayacak. 

İş hayatında ise standart olanı tercih edeceksin. Bugün karşına çıkan fırsatları bile değerlendirmek istemeyeceksin. Mevcut düzenini koruyarak iş hayatında konfor alanının içinde kalmayı tercih edeceksin. Bu sayede stresten uzaklaştığını düşünebilirsin, fakat asıl mesele bulunduğun konumda kendini güvende hissetmen! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ile Plüton arasındaki karşıt açı, toplumsal statünde önemli değişikliklerin habercisi olabilir. Kariyer hedeflerini ve toplumsal konumunu yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Bu dönemde bir süredir gizli tuttuğun girişimler, iş fikirleri ve yatırımlar gündeme gelebilir. Sanıyoruz ki tam da istediğin gibi hedeflerin gerçekleşecek ve ardından düşman çatlatacak detaylar birer birer ortaya çıkacak.  

Her şey yoluna giriyor! Sen de bu dönemde, manipülasyon ve kontrol oyunlarından kaçınmalı, dürüst ve açık olmalısın. Kendi kariyer yolunu çizerek toplumsal konumunu belirlemek üzeresin. Bu sayede kariyerinde köklü değişiklikler ve yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. 

Gelelim aşk hayatına! Plüton ilişkilerinde de kontrolü sana bırakıyor. Sıcak ve sevgi dolu bir ilişki seni bekliyor. Kendini huzurlu ve keyifli hissettiğin kişiyle olacak, bu aşk sayesinde adeta güçleneceksin. Zira bu kişi, iş hayatındaki yükselişine de etki edecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs ile Plüton'un karşıtlığı, finansal durumda büyük değişimlere yol açabilir. Bir süredir takip edemediğin bazı harcamaların ve gelir kayıplarının kaynağı ortaya çıkabilir. Bu dönemde mali durumunu gözden geçirmen ve gerekli değişiklikleri yapman önemli olacaktır. Özellikle de ortaklık ilişkilerinde her zamankinden daha dikkatli ve stratejik olman gerekebilir. Açıkçası bugünlerde, ilişkilerinde güven ve sadakat konularını sorgulayabilirsin. 

Tam da bu noktada mali konuların duygusal süreçlere dönüşmesi mümkün. Ancak iş hayatında kararlı, hassas ve akılcı adımlar atmalısın. Güçlü ve etkili adımlar atarak hedeflerine ulaşabilirsin. Bu dönemde iş hayatında duygusal dengeyi koruman her zamankinden önemli olacaktır. 

Tüm bu stres unsurlarından uzaklaşmak ve biraz da dinlenmek için ise doğayla iç içe zaman geçirmeye çalış. Fiziksel aktivitelerle enerjini dengeleyebilirsin. Aşk ve sevgi bağları ile beslenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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