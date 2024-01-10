Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Ocak Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Balık, bugün hem Venüs Chiron Üçgeninin hem de Mars Satürn Altmışlığının etkisi altındasın. İşte bu yüzden günün kazananı da sensin! Satürn açılanması ile aşk hayatın yoluna girerken, Chiron açılanması ile kariyerinde önemli gelişmeler yaşanabilecek. Gezegenler seni iyileştirmek için hizalanmış gibi görünüyor. Bu şansı kaçırma ve istediğin ne varsa elde etmek için bir hamle yap. Basit bir hamle bile yeterli olacak. Bazen bir gülümseme, bir imza, bir fikir hayatın seyrini değiştirebilir. Son olarak haftanı şans içinde tamamlayabileceğin de söylemeden geçmeyelim. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...