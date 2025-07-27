Güneş Kremi Seçerken Neye Dikkat Etmelisin?
Yaz kapıyı çaldı! Tatile çıkmadan önce ya da günlük hayatta akla gelen en temel şey güneş kremi oluyor. Ama o kadar çok seçenek var ki… Bu seçenekler arasında kaybolmamak için önce seni tanıyacağız, sonra güneş kremi seçerken neye dikkat etmen gerektiğini testin sonunda söyleyeceğiz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Şimdi başlayabiliriz! Sahilde güneşlenen birinin cildine bronzlaşmak için farklı bir şey sürdüğünü gördün. Ne düşünürsün?
4. Son kullandığın güneş kreminde yaşadığın zorluk bunlardan hangisi?
5. Bronzlaşmak benim için...
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6. Hiç "Bugün güneş kremi sürmesem bir şey olmaz." deyip dışarıda yanmışlığın var mı?
7. Yüzüne güneş kremi sürerken yaşadığın en sinir bozucu anı seçer misin?
8. Güneş kremini sürüp makyaj yapmak zorunda kaldığında…
9. Son sorudayız! Yazın ruhunu yansıtan bir görsel seç!
Kaç SPF olduğuna dikkat etmelisin!
Suya dayanıklı olup olmadığına dikkat etmelisin!
Yağlı bir his bırakıp bırakmamasına dikkat etmelisin!
Yaz boyunca sana yetmesi için büyük boy almaya özen göstermelisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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