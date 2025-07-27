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Güneş Kremi Seçerken Neye Dikkat Etmelisin?

etiket Güneş Kremi Seçerken Neye Dikkat Etmelisin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
27.07.2025 - 15:18

Yaz kapıyı çaldı! Tatile çıkmadan önce ya da günlük hayatta akla gelen en temel şey güneş kremi oluyor. Ama o kadar çok seçenek var ki… Bu seçenekler arasında kaybolmamak için önce seni tanıyacağız, sonra güneş kremi seçerken neye dikkat etmen gerektiğini testin sonunda söyleyeceğiz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şimdi başlayabiliriz! Sahilde güneşlenen birinin cildine bronzlaşmak için farklı bir şey sürdüğünü gördün. Ne düşünürsün?

3. Şimdi başlayabiliriz! Sahilde güneşlenen birinin cildine bronzlaşmak için farklı bir şey sürdüğünü gördün. Ne düşünürsün?

4. Son kullandığın güneş kreminde yaşadığın zorluk bunlardan hangisi?

5. Bronzlaşmak benim için...

5. Bronzlaşmak benim için...
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6. Hiç "Bugün güneş kremi sürmesem bir şey olmaz." deyip dışarıda yanmışlığın var mı?

7. Yüzüne güneş kremi sürerken yaşadığın en sinir bozucu anı seçer misin?

7. Yüzüne güneş kremi sürerken yaşadığın en sinir bozucu anı seçer misin?

8. Güneş kremini sürüp makyaj yapmak zorunda kaldığında…

8. Güneş kremini sürüp makyaj yapmak zorunda kaldığında…

9. Son sorudayız! Yazın ruhunu yansıtan bir görsel seç!

Kaç SPF olduğuna dikkat etmelisin!

Kaç SPF olduğuna dikkat etmelisin!

Güneş kremini alırken ambalajdaki numara sadece süs değil. SPF 15 genelde gölgede takılanlar için uygunken SPF 30 günlük kullanımda idare eder ama sen sık dışarıda vakit geçiriyorsan özellikle yaz aylarında SPF 50 gibi yüksek koruma sağlayan ürünlere yönelmen daha mantıklı. Üstelik sadece bronzluk değil, cilt tonu eşitliği ve yaşlanma belirtileri de işin ucunda. Kısacası o küçük numara seni büyük dertlerden koruyabilir.

Suya dayanıklı olup olmadığına dikkat etmelisin!

Suya dayanıklı olup olmadığına dikkat etmelisin!

Eğer terlemeye meyilliysen, gün içinde sık dışarı çıkıyorsan ya da deniz-havuz tatilleri planlıyorsan suya dayanıklı güneş kremi hayat kurtarır. Çünkü birçoğu suya dayanıklı değilse ilk terde seni yarı yolda bırakıyor. Gölgeye geçtim deyip rahatlamadan önce kremin seni halen koruyup korumadığından emin ol. İçeriğe değil, ne kadar kalıcı olduğuna da bakmak gerek.

Yağlı bir his bırakıp bırakmamasına dikkat etmelisin!

Yağlı bir his bırakıp bırakmamasına dikkat etmelisin!

Güneş kremini sürdün ve sonrasında elin telefona gidemiyor, gözlük kayıyor, saçın yapışıyor... İşte orada bir şeyler ters gidiyor demek. Her krem herkeste aynı hissi bırakmaz ama sen kendini yağlı hissetmeyi sevmiyorsan mat bitişli ya da hızla emilen kremleri tercih etmelisin. Kendi cildinle inatlaşma ve ona neyin iyi geldiğini gözlemle. Yağ gibi parlamak seni mutlu etmiyorsa o ürün sana göre değildir. Net!

Yaz boyunca sana yetmesi için büyük boy almaya özen göstermelisin!

Yaz boyunca sana yetmesi için büyük boy almaya özen göstermelisin!

50 ya da 75 ml'lik tüpler ilk bakışta sempatik dursa da iki haftalık kullanımda bitip seni ortada bırakabilir. Eğer düzenli güneş kremi sürüyorsan (ki sürmelisin) 150-200 ml gibi büyük boy ürünler hem daha ekonomik hem de seni 'Bitmiş mi acaba?' stresiyle uğraştırmaz. Her tatil öncesi tekrar krem almak yerine yaz başında iyi bir seçimle bu işi kapatmak çok daha rahat ettirir. Yaz uzun çünkü, kremin de dayanıklı olsun.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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