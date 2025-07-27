Güneş Kremi Seçerken Neye Dikkat Etmelisin?

50 ya da 75 ml'lik tüpler ilk bakışta sempatik dursa da iki haftalık kullanımda bitip seni ortada bırakabilir. Eğer düzenli güneş kremi sürüyorsan (ki sürmelisin) 150-200 ml gibi büyük boy ürünler hem daha ekonomik hem de seni 'Bitmiş mi acaba?' stresiyle uğraştırmaz. Her tatil öncesi tekrar krem almak yerine yaz başında iyi bir seçimle bu işi kapatmak çok daha rahat ettirir. Yaz uzun çünkü, kremin de dayanıklı olsun.