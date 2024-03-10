Gündem Yine Teoman: Yeni Albüm Hazırlığında Olan Teomanın Dinlemeniz Gereken En İyi 13 Şarkısı
Gündem Yine Teoman: Yeni Albüm Hazırlığında Olan Teomanın Dinlemeniz Gereken En İyi 13 Şarkısı
Teoman gündemimizden düşmüyor. Son dönemde katıldığı programlardaki röportajlarıyla ve davetlerdeki halleriyle dikkat çeken Teoman yeni albümünü duyurmuşken biz de Teoman müzikolojisini şöyle bir hatırlayalım dedik!
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1. Teoman - N'apim Tabiatım Böyle
2. Teoman - Renkli Rüyalar Oteli
3. Teoman - İstanbul'da Sonbahar
4. Teoman - Kupa Kızı Ve Sinek Valesi
5. Teoman - Aşk Kırıntıları
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6. Teoman - Bana Öyle Bakma
7. Teoman - Çoban Yıldızı
8. Teoman - Sen Geçerken Sahilden
9. Teoman - Gönülçelen
10. Teoman - Gemiler
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11. Teoman - Hayalperest
12. Teoman - 17
13. Teoman - Rüzgar Gülü
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