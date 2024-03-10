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Gündem Yine Teoman: Yeni Albüm Hazırlığında Olan Teomanın Dinlemeniz Gereken En İyi 13 Şarkısı

etiket Gündem Yine Teoman: Yeni Albüm Hazırlığında Olan Teomanın Dinlemeniz Gereken En İyi 13 Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 14:19

Teoman gündemimizden düşmüyor. Son dönemde katıldığı programlardaki röportajlarıyla ve davetlerdeki halleriyle dikkat çeken Teoman yeni albümünü duyurmuşken biz de Teoman müzikolojisini şöyle bir hatırlayalım dedik!

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1. Teoman - N'apim Tabiatım Böyle

2. Teoman - Renkli Rüyalar Oteli

3. Teoman - İstanbul'da Sonbahar

4. Teoman - Kupa Kızı Ve Sinek Valesi

5. Teoman - Aşk Kırıntıları

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6. Teoman - Bana Öyle Bakma

7. Teoman - Çoban Yıldızı

8. Teoman - Sen Geçerken Sahilden

9. Teoman - Gönülçelen

10. Teoman - Gemiler

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11. Teoman - Hayalperest

12. Teoman - 17

13. Teoman - Rüzgar Gülü

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