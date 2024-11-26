Güncel Verilere Göre En Çok Online Alışveriş Yapan 10 Ülke
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Güncel Verilere Göre En Çok Online Alışveriş Yapan 10 Ülke
Dijital dünya hızla büyürken son yıllarda, alışveriş alışkanlıkları da değişmeye başladı. Fiziksel mağazalardan online alışverişe geçiş, özellikle son birkaç yılda büyük bir artış gösterdi. Peki, hangi ülkeler online alışverişe daha çok yöneliyor? Hadi, 2024 verilerine göre en çok online alışveriş yapan 10 ülkeye göz atalım! 👇
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1. Çin
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2. Amerika Birleşik Devletleri
3. Birleşik Krallık
4. Japonya
5. Güney Kore
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