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Güncel Verilere Göre En Çok Online Alışveriş Yapan 10 Ülke

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etiket Güncel Verilere Göre En Çok Online Alışveriş Yapan 10 Ülke

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 14:01

Dijital dünya hızla büyürken son yıllarda, alışveriş alışkanlıkları da değişmeye başladı. Fiziksel mağazalardan online alışverişe geçiş, özellikle son birkaç yılda büyük bir artış gösterdi. Peki, hangi ülkeler online alışverişe daha çok yöneliyor? Hadi, 2024 verilerine göre en çok online alışveriş yapan 10 ülkeye göz atalım! 👇

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1. Çin

1. Çin

Çin, dünyanın en büyük online alışveriş pazarına sahip ülkesi olarak zirvede yer alıyor! E-ticaret devi Alibaba’nın başı çektiği bu ülkede, internetten alışveriş yapmak neredeyse bir yaşam tarzı haline geldi. Özellikle, pandemi sonrası online alışverişin hızla artmasıyla Çin’de tüketiciler gıda, elektronik ve moda gibi birçok ürünü internetten satın alıyor.

2. Amerika Birleşik Devletleri

2. Amerika Birleşik Devletleri

ABD, Amazon’un memleketi ve e-ticaretin en köklü ülkelerinden biri olarak listede ikinci sırada! Amerikalılar, geniş bir ürün yelpazesine ve hızlı teslimat seçeneklerine sahip oldukları için sıklıkla online alışveriş yapıyorlar. Black Friday ve Cyber Monday gibi alışveriş festivalleri ise ülkenin online alışveriş alışkanlıklarına büyük katkı sağlıyor. Özellikle teknoloji, ev eşyaları ve moda gibi kategorilerde yapılan alışverişler revaçta diyebiliriz.

3. Birleşik Krallık

3. Birleşik Krallık

İngilizler, online alışveriş konusunda oldukça aktif. Hızlı teslimat seçenekleri ve ürün çeşitliliği sayesinde Birleşik Krallık, Avrupa'nın en büyük online alışveriş pazarlarından birine sahip! Özellikle giyim, elektronik ve kitap gibi ürünlerde ciddi bir alışveriş trafiği yaşanıyor.

4. Japonya

4. Japonya

Teknoloji devi Japonya, online alışveriş alanında da oldukça ileride! Japon tüketiciler, hızlı ve pratik hizmetleri sayesinde online alışverişe büyük ilgi gösteriyor. Moda, teknoloji ve kozmetik gibi alanlarda yapılan alışverişler ön planda. Ayrıca, Japonya’da drone ile teslimat gibi yenilikçi yöntemler de yaygınlaşıyor. Bu da Japonya'yı Asya'nın online alışveriş devlerinden biri haline getiriyor.

5. Güney Kore

5. Güney Kore

Kore pop kültürü (K-pop) sadece dünyada değil, kendi ülkesinde de online alışveriş alışkanlıklarını şekillendiriyor. Özellikle kozmetik ürünleri ve elektronik cihazlar, Koreliler tarafından online alışverişte en çok satın alınan ürünlerin başında geliyor!

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6. Almanya

6. Almanya

Almanlar, kaliteli ürünleri makul fiyatlarla almayı seven bir millet olarak online alışveriş konusunda da oldukça aktifler. Almanya’da özellikle elektronik, giyim ve ev dekorasyonu kategorilerinde yoğun bir alışveriş trafiği olduğunu söyleyebiliriz. Amazon, Zalando gibi dev platformlar ise Alman tüketicilerin favorileri arasında yer alıyor!

7. Hindistan

7. Hindistan

Hindistan, son yıllarda e-ticaret alanında hızla yükselen bir ülke. Özellikle mobil cihazlardan yapılan alışverişlerde büyük bir artış söz konusu diyebiliriz. Moda, elektronik ve günlük ihtiyaçlar için yapılan online alışverişler Hindistan'da oldukça yaygın. Flipkart ve Amazon Hindistan gibi dev platformlar sayesinde Hindistan, dünyanın en büyük e-ticaret pazarlarından biri haline gelmiş durumda!

8. Fransa

8. Fransa

Fransa’da özellikle moda ve kozmetik alışverişlerinde online platformlar büyük bir rol oynuyor. Fransızlar, stil sahibi olmanın haricinde uygun fiyatlarla alışveriş yapma konusunda da oldukça bilinçliler. Bu nedenle, online alışveriş Fransa'da her geçen yıl daha da popüler hale geliyor.

9. Kanada

9. Kanada

Kanada, geniş coğrafyası nedeniyle online alışverişin büyük önem kazandığı bir ülke. Özellikle kış aylarında tüketiciler, dışarı çıkmadan ihtiyaçlarını karşılamak için online alışverişi tercih ediyorlar. Amazon, Walmart ve Best Buy gibi platformlar, Kanadalı tüketicilerin favori adreslerinden!

10. Brezilya

10. Brezilya

Latin Amerika’nın en büyük ekonomisi olan Brezilya, e-ticaret konusunda da bölgenin lider ülkesi! Özellikle giyim, ayakkabı ve aksesuar gibi moda ürünlerinde yapılan alışverişler öne çıkıyor. Ayrıca, Brezilya’daki online alışveriş kültürü, sosyal medya ve influencer’ların da etkisiyle hızla büyüyor.

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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