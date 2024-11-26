Güncel Verilere Göre En Çok Online Alışveriş Yapan 10 Ülke

ABD, Amazon’un memleketi ve e-ticaretin en köklü ülkelerinden biri olarak listede ikinci sırada! Amerikalılar, geniş bir ürün yelpazesine ve hızlı teslimat seçeneklerine sahip oldukları için sıklıkla online alışveriş yapıyorlar. Black Friday ve Cyber Monday gibi alışveriş festivalleri ise ülkenin online alışveriş alışkanlıklarına büyük katkı sağlıyor. Özellikle teknoloji, ev eşyaları ve moda gibi kategorilerde yapılan alışverişler revaçta diyebiliriz.