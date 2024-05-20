Gün İçinde İştahınızı Baskılayıp Kilo Vermenize Yardımcı Olacak 10 Besin
Gün İçinde İştahınızı Baskılayıp Kilo Vermenize Yardımcı Olacak 10 Besin
Havalar ısınınca kilo verme isteğimiz daha da arttı ve ne yediğimize daha çok dikkat etmemiz gereken bir döneme girdik. Listemizde iştahını baskılayıp kilo vermeni sağlayacak ve seni tok tutacak besinler sıraladık.
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1. Tok kalmak için birebir: Yulaf ezmesi
2. Sağlıklı yağlar barındırır: Avokado
3. Günde bir avuç yeterli: Badem
4. Tatlı krizini bastırır: Yoğurt
5. Her rengi güzel: Elma
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