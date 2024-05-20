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Gün İçinde İştahınızı Baskılayıp Kilo Vermenize Yardımcı Olacak 10 Besin

etiket Gün İçinde İştahınızı Baskılayıp Kilo Vermenize Yardımcı Olacak 10 Besin

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 19:01

Havalar ısınınca kilo verme isteğimiz daha da arttı ve ne yediğimize daha çok dikkat etmemiz gereken bir döneme girdik. Listemizde iştahını baskılayıp kilo vermeni sağlayacak ve seni tok tutacak besinler sıraladık.

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1. Tok kalmak için birebir: Yulaf ezmesi

1. Tok kalmak için birebir: Yulaf ezmesi

Sabahları enerjik ve tok hissetmek mi istiyorsun? O zaman yulaf ezmesi tam sana göre! Lif açısından zengin olan yulaf ezmesi, sindirimi yavaşlatarak uzun süre tokluk sağlar. Üzerine biraz meyve, bal ve tarçın ekleyerek lezzetini artırabilir ve güne harika bir başlangıç yapabilirsin. Unutma, kahvaltı günün en önemli öğünü!

2. Sağlıklı yağlar barındırır: Avokado

2. Sağlıklı yağlar barındırır: Avokado

Kremsi dokusuyla avokado, sağlıklı yağlar ve lifle dolu bir mucize meyve! Salatalarına, tostlarına veya smoothie'lerine ekleyerek hem lezzet katabilir hem de uzun süre tok kalabilirsin. Avokadonun sağlıklı yağları seni tok tutarken, cildine de güzellik katacak. Hem içten hem dıştan ışılda!

3. Günde bir avuç yeterli: Badem

3. Günde bir avuç yeterli: Badem

Küçük ama etkili bir atıştırmalık mı arıyorsun? Bir avuç badem tam da bu iş için ideal. Protein ve sağlıklı yağlarla dolu olan badem, hem açlığını bastırır hem de enerji verir. Ama dikkat et, bademin kalori değeri yüksek olduğu için porsiyon kontrolü önemli. Yanında taşıyabileceğin pratik ve sağlıklı bir atıştırmalık!

4. Tatlı krizini bastırır: Yoğurt

4. Tatlı krizini bastırır: Yoğurt

Yoğurt, hem probiyotikler hem de protein açısından zengin bir besin kaynağı. Özellikle şekersiz ve doğal yoğurtları tercih edersen, öğün aralarında harika bir atıştırmalık olabilir. Üzerine biraz taze meyve ve bal ekleyerek tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde geçiştirebilirsin. Sindirim sistemin de sana teşekkür edecek!

5. Her rengi güzel: Elma

5. Her rengi güzel: Elma

Gün içinde canın tatlı bir şeyler çektiğinde, elma harika bir alternatif olabilir. Lif ve su açısından zengin olan elma, hem mideni doldurur hem de düşük kalori içeriğiyle diyet dostudur. Yanında biraz fıstık ezmesiyle de tüketerek, hem lezzetli hem de doyurucu bir atıştırmalık yapabilirsin. Ama en çok yeşil elma tüketmeni öneririz.

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6. Minik protein kaynağı: Yumurta

6. Minik protein kaynağı: Yumurta

Sabah kahvaltısında haşlanmış bir yumurta, gün boyunca tok kalmanı sağlar. Protein deposu olan yumurta, kas kütleni artırmana da yardımcı olur. Omlet, haşlanmış veya menemen olarak çeşitlendirebileceğin yumurta, mutfaktaki en büyük yardımcın olacak. Sporcuların favorisi, senin de favorin olabilir!

7. Doğal lif kaynağı: Nohut

7. Doğal lif kaynağı: Nohut

Salatalarda, humus olarak veya çorbalarda kullanabileceğin nohut, hem lif hem de protein açısından zengin. Doyurucu ve besleyici olan nohut, iştahını kontrol altında tutarak uzun süre tok kalmanı sağlar. Hafta sonu hazırlayacağın nohutlu salatalar, hafta içi sağlıklı öğünler için seni bekliyor!

8. Denizden ne çıksa yerim: Somon

8. Denizden ne çıksa yerim: Somon

Omega-3 yağ asitleri ve protein deposu olan somon, sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı bir seçenek. Fırında, ızgarada veya buharda pişirerek somonu diyetine dahil edebilirsin. Somonun tok tutma özelliği sayesinde, öğün aralarında atıştırmalıklara yönelmene gerek kalmaz. Hem beyin sağlığın hem de kalp sağlığın için birebir!

9. Yeşilin en güzel tonu: Yeşil çay

9. Yeşilin en güzel tonu: Yeşil çay

Metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ yakımını artırmaya yardımcı olan yeşil çay, iştahını baskılamak için harika bir içecek. Gün içinde bir iki fincan yeşil çay içerek hem enerjini artırabilir hem de tok kalabilirsin. Kateşinler sayesinde, yeşil çay aynı zamanda bağışıklık sistemini de destekler. Sağlıklı ve fit kalmak için bir fincan yeşil çaya ne dersin?

10. Denemeye değer: Kinoa

10. Denemeye değer: Kinoa

Kinoa, protein ve lif açısından zengin, düşük glisemik indeksli bir besin. Pilav olarak, salatalarda veya çorbalarda kullanarak kinoayı diyetine ekleyebilirsin. Kinoa, kan şekerini dengede tutarak uzun süre tok kalmanı sağlar. Sağlıklı ve besleyici bir öğün için kinoa harika bir seçenek. Mutfakta denemeye değer!

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