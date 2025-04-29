onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Gülümsemene Sebep Olacak Şarkı Playlist'i Geldi

etiket Gülümsemene Sebep Olacak Şarkı Playlist'i Geldi

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 23:49

Gülmek her derdin devası! Mutlu olmanın içsel olarak çok da kolay olmadığı son dönemlerde psikolojimizi doğru yönetmek ve bu çabaya yardımcı olacak bazı şarkıları bulmak bize düştü. Duyduğunuz anda kocaman gülümsetip sözlerine eşlik ettirecek o şarkılar burada! Dinlemelere doyamıyoruz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Pinhâni - Ne Güzel Güldün

2. Nilüfer - Caddelerde Rüzgar

3. Can Bonomo - Güneş

4. Erol Evgin & Emel Sayın - İşte Öyle Bir Şey

5. Emir Can İğrek - Müzik Kutusu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ferhat Göçer - Gül Ki

7. Yaşar - Kumralım

8. Kamuran Akkor - Aşk Eski Bir Yalan

9. Karsu - Jest Oldu

10. Teoman - Papatya

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın