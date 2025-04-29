Gülümsemene Sebep Olacak Şarkı Playlist'i Geldi
Gülmek her derdin devası! Mutlu olmanın içsel olarak çok da kolay olmadığı son dönemlerde psikolojimizi doğru yönetmek ve bu çabaya yardımcı olacak bazı şarkıları bulmak bize düştü. Duyduğunuz anda kocaman gülümsetip sözlerine eşlik ettirecek o şarkılar burada! Dinlemelere doyamıyoruz...
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1. Pinhâni - Ne Güzel Güldün
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2. Nilüfer - Caddelerde Rüzgar
3. Can Bonomo - Güneş
4. Erol Evgin & Emel Sayın - İşte Öyle Bir Şey
5. Emir Can İğrek - Müzik Kutusu
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6. Ferhat Göçer - Gül Ki
7. Yaşar - Kumralım
8. Kamuran Akkor - Aşk Eski Bir Yalan
9. Karsu - Jest Oldu
10. Teoman - Papatya
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