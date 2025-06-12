Güç Zehirlenmesi Yaşadıkları Durumları Anlatarak Güldürmeyi de Başaran Kişiler
'Güç zehirlenmesi' tabirini son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla görmüşsünüzdür. Kendi kendinize 'güç zehirlenmesi nedir?' diye düşünüyorsanız hemen açıklayalım: Bireylerin sahip oldukları yetkiler, özellikler ve gücün etkisiyle şımarmasıdır! Bazı durumlarda ele geçen güç ile ahlaki değerler bile hiçe sayılabilir.
Neyse ki sosyal medya kullanıcıları güç zehirlenmesi yaşadıklarınde bile güldürmeyi başarıyor.
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Güç zehirlenmesi paylaşımları yine herkesin empati kurabileceği türdendi.
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İşte bu gerçekten güç zehirlenmesi.
Ne münosebo?
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Aile evindeki ilk 3 gün, sonrası gerçek bir zehirlenme olabilir.
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Haydaa
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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