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Gözümüzde Büyüttüğümüz Flörtümüz Hayal Kırıklığı Çıktığında Aklımızdan Geçen 10 Şey

etiket Gözümüzde Büyüttüğümüz Flörtümüz Hayal Kırıklığı Çıktığında Aklımızdan Geçen 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 23:01

Flörtlerinin hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına herhalde yabancı değilsindir. Ama bu konuda yalnız olmadığını bilmeni isteriz! Çünkü bu yaşandığında hepimizin ortak düşünceleri oluyor...

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1. “Neden hep yanlış insanı buluyorum?”

Her başarısız flört denemesinin ardından hepimiz kendimize bu soruyu soruyoruzdur herhalde. Konuşmayı kestikten sonra hem çevrendekilere hem de kendine bu soruyu sayısız kez soracağını da biliyoruz. Bu sorunun bir cevabını bulursan şanslısın demektir. Çünkü çoğu kişi asla bulamıyor…

2. “İnsanlara çok mu güveniyorum acaba?”

Bir flörtün hayal kırıklığıyla sonuçlanması senin insanlara çok çabuk güvendiğin anlamına gelmez. Ki öyle bile olsa bu senin hatalı olduğunu da göstermez. İnsanlara güvenmek seni sonunda çok üzüyorsa bu konuda biraz daha temkinli olman yeterli olacaktır.

3. “Bu kadar çabuk bağlanmamalıydım sanırım ya…”

Bazen flört etmeye başladığımızda her zamankinden daha hızlı hareket edebiliyoruz. Bunda birçok değişken etkili oluyor. O anki ruh halimiz, flörtümüzle aramızdaki iletişim ve daha birçok şey… Bu yüzden hızlı hareket ettiğin için kendine kızman çok gereksiz. Bazen duygular yoğun yaşanır ve bunu kabul etmek gerekir.

4. “Acaba hata bende mi?”

Bir flört denemesi başarısız sonuçlandığında ortada hatalı aramaya gerek yok. Bazen iki kişi birbirinden hoşlansa da ilişki yürütemezler çünkü bir ilişkiden beklentileri veya hayata bakış açıları aynı değildir. Bu nedenle hatayı ne kendinde ne de karşı tarafta arayarak kendini yormaman gerekiyor.

5. “Zamanım boşa gitti!”

Hayattaki her şeyin deneyim olduğu gerçeğini kabullenmek sana çok iyi gelecektir. Çünkü öbür türlü düşünme biçiminde en ufak başarısızlıklar veya hayal kırıklıkları bile seni fazlasıyla üzer. Bunun yaşanmaması için zamanının boşa gittiğini düşünmek yerine duygusal olarak bir deneyim daha kazandığını düşünebilirsin.

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6. “Keşke arkadaşlarımı dinleseydim...”

Çoğu zaman arkadaşlarımız bizim göremediklerimizi görür, bizi öncesinde uyarırlar. Ama romantik bir şeyin içindeyken insanları dinlemek yerine kalbimizin sesine göre hareket etmeyi seçeriz. Arkadaşlarınızı dinlemeyip flörte devam etmek seni kesinlikle suçlu yapmaz. Bazen yol yanlış da olsa devam etmek gerekir. :)

7. “Daha iyilerini hak ediyorum!”

Daha iyilerini hak ettiğini düşünmen oldukça doğal. Çünkü hepimiz kendimizi bir şekilde geliştiriyor ve en iyi versiyonumuza erişmeye çalışıyoruz. Ancak bunu hırs meselesine dönüştürmemen gerektiğini de söyleyelim. Kendinle alakalı her şeyi başkaları için değil, sadece kendin için yapmalısın.

8. “Acaba başkasıyla mı görüşüyordu?”

Bu tür düşüncelerin gerçek cevabını hiçbir zaman alamayacağını kabullenmen gerekiyor. Bunu düşünerek kendini çıldırtmana hiç gerek yok. Kafanda bunları kurmak yerine kendini geliştirmek ve iyileşmeyi seçmek çok daha doğru bir karar olabilir.

9. “Ona inat başka biriyle görüşeceğim!”

Bir flörtle yaşadığın kötü deneyim seni başka birine itmemeli. Bunu sadece eğer gerçekten başka biriyle görüşmek için hazırsan yapmalısın. Öbür türlüsü sadece intikam almak için yapacağın bir şey olur ve bunun eski flörtüne hiçbir zararı olmaz, sadece senin duygularını tüketmene sebep olur.

10. “Bir daha kimseye güvenemeyeceğim.”

Başarısız bir flört denemesinden sonra bu tür kesin yargılara varmak sana hiçbir şey kazandırmaz. Tekrar birilerine güvenecek, tekrar sevecek ve tekrar romantik ilişkilerden keyif alacaksın. Bunların hepsi için doğru zamanı beklemen gerektiğini unutma. Sonrasında her şey çok güzel ilerleyecek!

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