Gözümüzde Büyüttüğümüz Flörtümüz Hayal Kırıklığı Çıktığında Aklımızdan Geçen 10 Şey

Bir flörtle yaşadığın kötü deneyim seni başka birine itmemeli. Bunu sadece eğer gerçekten başka biriyle görüşmek için hazırsan yapmalısın. Öbür türlüsü sadece intikam almak için yapacağın bir şey olur ve bunun eski flörtüne hiçbir zararı olmaz, sadece senin duygularını tüketmene sebep olur.