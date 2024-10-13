Gözümüzde Büyüttüğümüz Flörtümüz Hayal Kırıklığı Çıktığında Aklımızdan Geçen 10 Şey
Gözümüzde Büyüttüğümüz Flörtümüz Hayal Kırıklığı Çıktığında Aklımızdan Geçen 10 Şey
Flörtlerinin hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına herhalde yabancı değilsindir. Ama bu konuda yalnız olmadığını bilmeni isteriz! Çünkü bu yaşandığında hepimizin ortak düşünceleri oluyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. “Neden hep yanlış insanı buluyorum?”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. “İnsanlara çok mu güveniyorum acaba?”
3. “Bu kadar çabuk bağlanmamalıydım sanırım ya…”
4. “Acaba hata bende mi?”
5. “Zamanım boşa gitti!”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın