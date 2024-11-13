Gözler Borsa ve Dövizde! 13 Kasım’da Altın, Petrol ve Ekonomide Son Durum
Gözler Borsa ve Dövizde! 13 Kasım’da Altın, Petrol ve Ekonomide Son Durum
Ekonomi piyasaları bugün de hareketli! 13 Kasım itibarıyla döviz kurları, altın, petrol ve Borsa İstanbul’daki son gelişmeler yatırımcıların merakla takip ettiği konular arasında. Küresel ekonomide süregelen belirsizlikler ve resesyon endişeleri, Türkiye dahil tüm dünya genelinde finansal dengeleri zorluyor. Dolar ve Euro’nun yatay seyri, Brent petroldeki düşüşler ve altına olan yoğun talep, ekonomideki hassasiyeti gözler önüne seriyor. İşte günün öne çıkan rakamları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borsa İstanbul’da bugün kim kazandı, kim kaybetti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sektör endeksleri incelendiğinde, en fazla kazanç elde eden sektör %0,31 artışla gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) oldu.
Türkiye’de döviz kurları stabil kalmaya devam ediyor.
Dolar ve euro yatay seyirde
Altın piyasasında küresel gelişmelerin etkisi hissediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın