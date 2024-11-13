Gözler Borsa ve Dövizde! 13 Kasım’da Altın, Petrol ve Ekonomide Son Durum

Ekonomi piyasaları bugün de hareketli! 13 Kasım itibarıyla döviz kurları, altın, petrol ve Borsa İstanbul’daki son gelişmeler yatırımcıların merakla takip ettiği konular arasında. Küresel ekonomide süregelen belirsizlikler ve resesyon endişeleri, Türkiye dahil tüm dünya genelinde finansal dengeleri zorluyor. Dolar ve Euro’nun yatay seyri, Brent petroldeki düşüşler ve altına olan yoğun talep, ekonomideki hassasiyeti gözler önüne seriyor. İşte günün öne çıkan rakamları: