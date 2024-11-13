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Gözler Borsa ve Dövizde! 13 Kasım’da Altın, Petrol ve Ekonomide Son Durum

etiket Gözler Borsa ve Dövizde! 13 Kasım’da Altın, Petrol ve Ekonomide Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 18:20

Ekonomi piyasaları bugün de hareketli! 13 Kasım itibarıyla döviz kurları, altın, petrol ve Borsa İstanbul’daki son gelişmeler yatırımcıların merakla takip ettiği konular arasında. Küresel ekonomide süregelen belirsizlikler ve resesyon endişeleri, Türkiye dahil tüm dünya genelinde finansal dengeleri zorluyor. Dolar ve Euro’nun yatay seyri, Brent petroldeki düşüşler ve altına olan yoğun talep, ekonomideki hassasiyeti gözler önüne seriyor. İşte günün öne çıkan rakamları:

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Borsa İstanbul’da bugün kim kazandı, kim kaybetti?

Borsa İstanbul’da bugün kim kazandı, kim kaybetti?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,46 yükselişle 9.361,50 seviyesine ulaşarak yatırımcılara olumlu bir tablo sundu.

Sektör endeksleri incelendiğinde, en fazla kazanç elde eden sektör %0,31 artışla gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) oldu.

Sektör endeksleri incelendiğinde, en fazla kazanç elde eden sektör %0,31 artışla gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) oldu.

En fazla düşüş yaşayan sektör %1,89 değer kaybıyla finansal kiralama ve faktoring olarak öne çıktı.

Türkiye’de döviz kurları stabil kalmaya devam ediyor.

Türkiye’de döviz kurları stabil kalmaya devam ediyor.

Dolar/TL %0,03 oranında hafif bir düşüşle 34,3432 TL seviyesinde, euro/TL ise %0,16 gerilemeyle 36,4609 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ve euro yatay seyirde

Dolar ve euro yatay seyirde

Son bir yılın en düşük seviyelerinde seyreden Euro/Dolar paritesi, %0 değişimle 1,0605 seviyesinde işlem görüyor.

Altın piyasasında küresel gelişmelerin etkisi hissediliyor.

Altın piyasasında küresel gelişmelerin etkisi hissediliyor.

Serbest piyasada gram altın 2.878,82 TL (alış) ve 2.879,18 TL (satış) seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise alışta 4.606,11 TL, satışta 4.707,46 TL seviyesinde. Cumhuriyet altını da 18.772,27 TL ile en çok tercih edilenlerden.

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Küresel piyasalarda ise altının ons fiyatı %0,32 değer kazanarak 2.606,75 dolar seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalarda ise altının ons fiyatı %0,32 değer kazanarak 2.606,75 dolar seviyesine yükseldi.

Dünya genelinde ekonomik belirsizlikler ve resesyon endişeleri, altına olan talebi yüksek tutuyor.

Brent petrol fiyatları, gün içinde %0,95 değer kaybederek 71,21 dolar seviyesine geriledi.

Brent petrol fiyatları, gün içinde %0,95 değer kaybederek 71,21 dolar seviyesine geriledi.

Bu düşüşte küresel ekonomik büyüme beklentilerinin azalması, ABD ve Çin başta olmak üzere büyük ekonomilerdeki zayıf talep endişeleri etkili oluyor.

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