Görünmeyen Emeği Görmek

Bir yönetici, çalışanlarını değerlendirdiğinde aslında onlara “Seni takip ediyorum, emeğini önemsiyorum.” mesajı vermiş olur. Bu mesajı duymaya en çok ihtiyacı olan grup ise işi görünür olduğu halde kendisi görünmeyen emekçilerdir.

Çünkü fiziksel emek, finansal çıktılarla doğrudan ölçülmez. Raporlarda, tabloların arasında, stratejik planların satırlarında yer almaz. Ama işin özünü, sürdürülebilirliğini onlar sağlarlar. Ve ne yazık ki, takdir edilmediklerinde bir süre sonra motivasyonlarını kaybederler.

Görmek ve takdir etmek bir lüks değil, zorunluluktur

Fiziksel emek, yalnızca işin devamlılığını sağlamakla kalmaz, işyerinin düzenini, güvenliğini ve huzurunu da yaratır. Örneğin, güvenlik ekibi kimsenin olmadığı saatlerde iş yerlerinin güveninden sorumludur, üst düzey yetkililerin ofislerine erişimleri vardır, acil durumlarda gerekli önlemleri alırlar. Ne kadar önemli bir görevleri olduğunu ancak bir durup düşündüğümüzde fark ediyoruz. Ve maalesef çoğu zaman hiç durup düşünmüyoruz. Oysa iş dünyasında bu emeğin ekonomik ve sosyal katkısı ölçülebilseydi, takdir etmek bir seçenek değil, bir zorunluluk olurdu.

Takdir edilmek, görülmek çalışanların bağlılığını artıran ve iş yerine duyduğu aidiyeti güçlendiren bir unsurdur. Ve bu, sadece maaş artışıyla veya primle sağlanamaz. Bir “Teşekkür ederim.”, bir “Eline sağlık.”, hatta bir göz teması bile büyük bir fark yaratabilir. Takdir edilen bir çalışan, yaptığı işi sahiplenir, işine daha fazla özen gösterir. Uzun vadede bu, daha düşük iş gücü devri ve daha güçlü bir kurum kültürü anlamına gelir.

Çünkü asıl mesele, insanın yaptığı işin değerli olduğunu bilmesi, emeğine kayıtsız kalınmadığını fark edildiğini hissetmesidir. O yüzden, bir yönetici olarak belki de en büyük sorumluluğumuz çalışanlarımızı “görmek”tir. Hatta bunu yalnızca bireysel bir sorumluluk olarak görmeyip kurumsal kültür haline getirmek çalıştığınız organizasyon için yapabileceğiniz en büyük atılımdır.

Eğer bu yazıyı okurken çalıştığınız yerlerde fiziksel emek harcayan insanları düşünüyorsanız, bugün onlara teşekkür edin. Kim bilir, belki de uzun zamandır duydukları en güzel şey olacaktır.

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