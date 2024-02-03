Görünce Algılarımızla Oynayan Tuhaflıkta Birbirinden İlginç 15 Görsel
Görünce Algılarımızla Oynayan Tuhaflıkta Birbirinden İlginç 15 Görsel
Bu insanların başına gelen ya da karşılaştıkları absürt durumlar sizi kahkaha krizine ya da hayretlere sürükleyebilir!
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1. "10 yaşındaki Chihuahua köpeğimin babam gibi saçları dökülüyor."
2. "Bindiğim taksideki etikette şoförün bekar olduğu ve flörtleşmeye açık olduğu yazıyor."
3. Kendall Jenner gibi bacakları olan havuç görmedik demeyiz.
4. "Chicago o kadar soğuk ki Willis Kulesi'nin üstü dondu."
5. "Sekiz yılın ardından kendime yeni bir fırça aldım."
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6. Aynı deri, arada 10 yıl fark var.
7. "Ocaktaki ateş birden yeşile döndü."
8. "Yediğim midyeden inci çıktı!"
9. "Arkadaşımın kedisini veternierde tıraş etmişler ve şu anda rahatsız edici bir görüntüsü var."
10. Birbirlerinin kopyası iki amca!
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11. "Eşyaları elimin tersiyle tutabiliyorum."
12. "Yıllar geçtikçe köpeğimin burnu siyahlaştı."
13. "Sütyenimin içinde iki el var!"
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