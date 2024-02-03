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Görünce Algılarımızla Oynayan Tuhaflıkta Birbirinden İlginç 15 Görsel

Görünce Algılarımızla Oynayan Tuhaflıkta Birbirinden İlginç 15 Görsel

Effy
Effy - Onedio Editörü
03.02.2024 - 17:31

Bu insanların başına gelen ya da karşılaştıkları absürt durumlar sizi kahkaha krizine ya da hayretlere sürükleyebilir!

Bakalım 👇

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1. "10 yaşındaki Chihuahua köpeğimin babam gibi saçları dökülüyor."

1. "10 yaşındaki Chihuahua köpeğimin babam gibi saçları dökülüyor."

2. "Bindiğim taksideki etikette şoförün bekar olduğu ve flörtleşmeye açık olduğu yazıyor."

2. "Bindiğim taksideki etikette şoförün bekar olduğu ve flörtleşmeye açık olduğu yazıyor."

3. Kendall Jenner gibi bacakları olan havuç görmedik demeyiz.

3. Kendall Jenner gibi bacakları olan havuç görmedik demeyiz.

4. "Chicago o kadar soğuk ki Willis Kulesi'nin üstü dondu."

4. "Chicago o kadar soğuk ki Willis Kulesi'nin üstü dondu."

5. "Sekiz yılın ardından kendime yeni bir fırça aldım."

5. "Sekiz yılın ardından kendime yeni bir fırça aldım."
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6. Aynı deri, arada 10 yıl fark var.

6. Aynı deri, arada 10 yıl fark var.

7. "Ocaktaki ateş birden yeşile döndü."

7. "Ocaktaki ateş birden yeşile döndü."

8. "Yediğim midyeden inci çıktı!"

8. "Yediğim midyeden inci çıktı!"

9. "Arkadaşımın kedisini veternierde tıraş etmişler ve şu anda rahatsız edici bir görüntüsü var."

9. "Arkadaşımın kedisini veternierde tıraş etmişler ve şu anda rahatsız edici bir görüntüsü var."

10. Birbirlerinin kopyası iki amca!

10. Birbirlerinin kopyası iki amca!
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11. "Eşyaları elimin tersiyle tutabiliyorum."

11. "Eşyaları elimin tersiyle tutabiliyorum."

12. "Yıllar geçtikçe köpeğimin burnu siyahlaştı."

12. "Yıllar geçtikçe köpeğimin burnu siyahlaştı."

13. "Sütyenimin içinde iki el var!"

13. "Sütyenimin içinde iki el var!"

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