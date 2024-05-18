Serkan Yıldırım Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Altın Madalyanın Sahibi Oldu
Serkan Yıldırım Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Altın Madalyanın Sahibi Oldu
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 kategorisinde altın madalya kazandı. Yıldırım, madalyaya iki saliselik farkla uzandı.
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Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda yarışan görme engelli milli sporcu Serkan Yıldırım, 100 metre finalinde yarıştı.
10 nokta 53'lük derecesiyle şampiyona rekoru kıran Serkan Yıldırım, altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.
Ay-yıldızlı sporcumuz, bu başarısıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota almaya da hak kazandı.
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