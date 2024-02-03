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Gördükleri En Korkunç Rüyaları Anlatarak Bizlere Besmele Çektiren 17 Kişi

Gördükleri En Korkunç Rüyaları Anlatarak Bizlere Besmele Çektiren 17 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 21:01

Rüyalar, bilinçaltımızın gizemli ve karmaşık dünyasının bir yansımasıdır. Bu dünyada bazen en tatlı hayallerimizle karşılaşırken, bazen de en korkutucu kabuslarımızla yüzleşiriz. 

İşte karşınızda, rüyalarının korkunç detaylarını bizlerle paylaşarak adeta besmele çektiren 17 kişi.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Ne kadar ararsam arayayım köpeklerimi hiçbir türlü bulamadım ve hiç bu kadar panik olduğumu hatırlamıyorum."

1. "Ne kadar ararsam arayayım köpeklerimi hiçbir türlü bulamadım ve hiç bu kadar panik olduğumu hatırlamıyorum."

2. "Yıllar önce toksik bir ilişkim olmuştu ama ayrıldıktan bir yıl sonra eski sevgilimi rüyalarımda görmeye başladım."

'Başlarda kısa süreli gözükürdü ama zamanla daha uzun durmaya başladı. En son, rüyalarımdan birisindeyken insanlara benim ona vurduğumu anlatacağını söyledi. Bunun yalan olduğunu söylediğimdeyse, 'sana mı inanırlar, yoksa bana mı?' dedi ve hiç bu kadar panikle uyandığımı hatırlamıyorum.'

3. "Köpeğim yaşlanıyordu ve psikolojik açıdan benim için çok zordu."

3. "Köpeğim yaşlanıyordu ve psikolojik açıdan benim için çok zordu."

'Rüyalarımdan birisinde köpeğimin ilaçlarını karşılayacak paramız kalmamıştı ve bu yüzden onu parası olan bir aileye vermek zorunda kalıyorduk. Haftalar sonra pişman olup köpeğimi almaya gittiğimdeyse onu küçük bir kafeste tutulurken buluyordum ve adeta 2 yıl yaşlanmıştı. Ağlayarak uyandım ve hemen köpeğime sarıldım.'

4. "Rüyamda başka bir ailem, arkadaşlarım ve partnerim vardı. Bir süre sonra buralar çok sıkıcı olmaya başladı, bir de diğer evrende ne yapayım dedim ve uyandım."

4. "Rüyamda başka bir ailem, arkadaşlarım ve partnerim vardı. Bir süre sonra buralar çok sıkıcı olmaya başladı, bir de diğer evrende ne yapayım dedim ve uyandım."

'Bir süre gerçeği sorgulamama sebep oldu.'

5. "Rüyamda eski sevgilimle beraberdim ve beraber sarılıp film izliyorduk."

5. "Rüyamda eski sevgilimle beraberdim ve beraber sarılıp film izliyorduk."

'Daha sonra eski sevgilim beni bıçaklıyordu ve ben orada kan kaybederken film izlemeye devam ediyordu. Uyandığımda kalbim kırılmıştı...'

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6. "Aynaya bakıyordum ama başımı döndürdüğümde yansımam sabit bir şekilde kalıp bana bakmaya devam etti."

6. "Aynaya bakıyordum ama başımı döndürdüğümde yansımam sabit bir şekilde kalıp bana bakmaya devam etti."

'Terleyerek uyandım adeta.'

7. "En ürkütücü rüyalarımdan birisinde küçük bir fareydim ve karganın birisi yuttu."

7. "En ürkütücü rüyalarımdan birisinde küçük bir fareydim ve karganın birisi yuttu."

'Karganın midesine doğru inerken yaşadığım umutsuzluğu hiç unutamıyorum.'

8. "Evimiz yanıyordu ve sevgilimle beraber iki köpeğimizi içeriden duyabiliyordum."

8. "Evimiz yanıyordu ve sevgilimle beraber iki köpeğimizi içeriden duyabiliyordum."

'Uyanınca kız arkadaşıma sarılıp ağladım.'

9. "At severken aniden kulağıma yaklaşıp adımı fısıldıyordu."

9. "At severken aniden kulağıma yaklaşıp adımı fısıldıyordu."

'Sonrasında kulağımı ısırdı ve uyandım...'

10. "Hayaletler tarafından kovalanıyordum ve erkek arkadaşım sadece beni izleyip gülüyordu..."

10. "Hayaletler tarafından kovalanıyordum ve erkek arkadaşım sadece beni izleyip gülüyordu..."
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11. "Yeni anne olmuşken gördüğüm bir rüyamı hiçbir zaman unutamıyorum."

11. "Yeni anne olmuşken gördüğüm bir rüyamı hiçbir zaman unutamıyorum."

'Rüyamda bebeğime mama hazırlarken aniden onu kaybediyordum. Ne kadar ararsam arayayım hiçbir zaman bulamadım ve uyandığımda ağlıyordum.'

12. "Zombi filmleri izlemeyi çok sevsem de, bir rüyamdan sonra asla eskisi gibi zevk alamadım."

12. "Zombi filmleri izlemeyi çok sevsem de, bir rüyamdan sonra asla eskisi gibi zevk alamadım."

'Rüyamda zombilerden kaçarken ayağım takılıyordu ve koca bir zombi grubunun tam ortasına düşüyordum. Sonrasında beni bir güzel yiyorlardı.'

13. "En iyi arkadaşım kollarımda ölüyordu ve bu konuda hiçbir şey yapamıyordum."

13. "En iyi arkadaşım kollarımda ölüyordu ve bu konuda hiçbir şey yapamıyordum."

14. "Etrafımdaki her yer dönerken bir adamla kavga ediyordum ve kaybeden taraf bendim..."

14. "Etrafımdaki her yer dönerken bir adamla kavga ediyordum ve kaybeden taraf bendim..."

15. "İçerisinde olduğum gemi batıyordu ve okyanusun karanlığında bir odada sıkışıp kalıyordum."

15. "İçerisinde olduğum gemi batıyordu ve okyanusun karanlığında bir odada sıkışıp kalıyordum."

'Yavaş yavaş oksijenim biterken yapayalnız karanlıkta oturmaktan başka çarem yoktu.'

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16. "Karım beni başkasıyla aldatıyordu ve aldattığı kişiyse en yakın arkadaşımdı..."

16. "Karım beni başkasıyla aldatıyordu ve aldattığı kişiyse en yakın arkadaşımdı..."

17. "Rüyamda şeytan bana oyun oynuyordu ve her uyandığımda aslında hala rüyanın içerisinde oluyordum."

17. "Rüyamda şeytan bana oyun oynuyordu ve her uyandığımda aslında hala rüyanın içerisinde oluyordum."

'Gerçekten uyanasıya kadar en az 5-6 kere rüyamda uyandım ve her seferinde farklı bir şekilde korktum.'

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