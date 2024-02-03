Gördükleri En Korkunç Rüyaları Anlatarak Bizlere Besmele Çektiren 17 Kişi

'Başlarda kısa süreli gözükürdü ama zamanla daha uzun durmaya başladı. En son, rüyalarımdan birisindeyken insanlara benim ona vurduğumu anlatacağını söyledi. Bunun yalan olduğunu söylediğimdeyse, 'sana mı inanırlar, yoksa bana mı?' dedi ve hiç bu kadar panikle uyandığımı hatırlamıyorum.'