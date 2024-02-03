Gördükleri En Korkunç Rüyaları Anlatarak Bizlere Besmele Çektiren 17 Kişi
Gördükleri En Korkunç Rüyaları Anlatarak Bizlere Besmele Çektiren 17 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Rüyalar, bilinçaltımızın gizemli ve karmaşık dünyasının bir yansımasıdır. Bu dünyada bazen en tatlı hayallerimizle karşılaşırken, bazen de en korkutucu kabuslarımızla yüzleşiriz.
İşte karşınızda, rüyalarının korkunç detaylarını bizlerle paylaşarak adeta besmele çektiren 17 kişi.
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1. "Ne kadar ararsam arayayım köpeklerimi hiçbir türlü bulamadım ve hiç bu kadar panik olduğumu hatırlamıyorum."
2. "Yıllar önce toksik bir ilişkim olmuştu ama ayrıldıktan bir yıl sonra eski sevgilimi rüyalarımda görmeye başladım."
3. "Köpeğim yaşlanıyordu ve psikolojik açıdan benim için çok zordu."
4. "Rüyamda başka bir ailem, arkadaşlarım ve partnerim vardı. Bir süre sonra buralar çok sıkıcı olmaya başladı, bir de diğer evrende ne yapayım dedim ve uyandım."
5. "Rüyamda eski sevgilimle beraberdim ve beraber sarılıp film izliyorduk."
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6. "Aynaya bakıyordum ama başımı döndürdüğümde yansımam sabit bir şekilde kalıp bana bakmaya devam etti."
7. "En ürkütücü rüyalarımdan birisinde küçük bir fareydim ve karganın birisi yuttu."
8. "Evimiz yanıyordu ve sevgilimle beraber iki köpeğimizi içeriden duyabiliyordum."
9. "At severken aniden kulağıma yaklaşıp adımı fısıldıyordu."
10. "Hayaletler tarafından kovalanıyordum ve erkek arkadaşım sadece beni izleyip gülüyordu..."
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11. "Yeni anne olmuşken gördüğüm bir rüyamı hiçbir zaman unutamıyorum."
12. "Zombi filmleri izlemeyi çok sevsem de, bir rüyamdan sonra asla eskisi gibi zevk alamadım."
13. "En iyi arkadaşım kollarımda ölüyordu ve bu konuda hiçbir şey yapamıyordum."
14. "Etrafımdaki her yer dönerken bir adamla kavga ediyordum ve kaybeden taraf bendim..."
15. "İçerisinde olduğum gemi batıyordu ve okyanusun karanlığında bir odada sıkışıp kalıyordum."
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16. "Karım beni başkasıyla aldatıyordu ve aldattığı kişiyse en yakın arkadaşımdı..."
17. "Rüyamda şeytan bana oyun oynuyordu ve her uyandığımda aslında hala rüyanın içerisinde oluyordum."
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