Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.11.2024 - 15:16

Hayatınız çok mu monoton? Bir şeylerden şikayet etmeye mi başladınız? Üzülmeyin, size iyi gelecek bir önerimiz var. Bu paylaşımları görünce halinize şükredecek ve hayatınıza daha da bağlanacaksınız. Bakalım en çok hangisi sizi etkisi altına alacak? Buyurun, başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Allah elinize düşürmesin ne diyelim...

1. Allah elinize düşürmesin ne diyelim...

2. Japon çiğ balık yiyince suşi, bizde çiğ hamsi yenince ouvvv!

2. Japon çiğ balık yiyince suşi, bizde çiğ hamsi yenince ouvvv!

3. Geçen soruyordunuz "Ordulu erkek arkadaşımla dere kenarına giderken ne giymeliyim?" diye, bakın cevap gelmiş.

3. Geçen soruyordunuz "Ordulu erkek arkadaşımla dere kenarına giderken ne giymeliyim?" diye, bakın cevap gelmiş.

4. Türev, integral olabilir, sinema tarihi falan konuşabiliriz ne bileyim...

4. Türev, integral olabilir, sinema tarihi falan konuşabiliriz ne bileyim...

5. Doğdu güneşim...

5. Doğdu güneşim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Aaa kelime oyunu mu oynuyordunuz? Biz de gelelim miiiii???

6. Aaa kelime oyunu mu oynuyordunuz? Biz de gelelim miiiii???

7. Bitmedi şu ilkelliğiniz!

7. Bitmedi şu ilkelliğiniz!

8. Biz de seni arıyorduk kızlarla ama eve gitmişsin ya tüh!

8. Biz de seni arıyorduk kızlarla ama eve gitmişsin ya tüh!

9. Kaşar peyniri kokulu pantolonumuz gelmiştir!

9. Kaşar peyniri kokulu pantolonumuz gelmiştir!

10. Sen bi ilkokula yeniden yazdıralım da önce bi dur...

10. Sen bi ilkokula yeniden yazdıralım da önce bi dur...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın