Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Hayatınız çok mu monoton? Bir şeylerden şikayet etmeye mi başladınız? Üzülmeyin, size iyi gelecek bir önerimiz var. Bu paylaşımları görünce halinize şükredecek ve hayatınıza daha da bağlanacaksınız. Bakalım en çok hangisi sizi etkisi altına alacak? Buyurun, başlayalım!
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1. Allah elinize düşürmesin ne diyelim...
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2. Japon çiğ balık yiyince suşi, bizde çiğ hamsi yenince ouvvv!
3. Geçen soruyordunuz "Ordulu erkek arkadaşımla dere kenarına giderken ne giymeliyim?" diye, bakın cevap gelmiş.
4. Türev, integral olabilir, sinema tarihi falan konuşabiliriz ne bileyim...
5. Doğdu güneşim...
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6. Aaa kelime oyunu mu oynuyordunuz? Biz de gelelim miiiii???
7. Bitmedi şu ilkelliğiniz!
8. Biz de seni arıyorduk kızlarla ama eve gitmişsin ya tüh!
9. Kaşar peyniri kokulu pantolonumuz gelmiştir!
10. Sen bi ilkokula yeniden yazdıralım da önce bi dur...
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