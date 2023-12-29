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Google Gizli Sekmede Kullanıcıları Takip Ettiği için Açılan Davada 5 Milyar Dolar Tazminat Ödeyecek

Google Gizli Sekmede Kullanıcıları Takip Ettiği için Açılan Davada 5 Milyar Dolar Tazminat Ödeyecek

Google
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 15:00

Amerikan teknoloji devi Google, kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada 5 milyar dolarlık tazminat ödemeye razı oldu. Ayrıca şirket, Aralık ayında Google Play Store hakkında açılan antitröst davasında rekabeti engellediği iddiasıyla 700 milyon dolar tazminat ödemeyi de kabul etmişti. Detaylar içerikte. 👇

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Google, kullanıcılarının gizlilik ihlali iddiasıyla açılan bir davadan dolayı 5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Google, kullanıcılarının gizlilik ihlali iddiasıyla açılan bir davadan dolayı 5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Dava, Google'ın Chrome tarayıcısının gizli modu kullanılırken bile kullanıcıların internet aktivitelerini izlemeye devam ettiği iddiası üzerine 2020'de Boies Schiller Flexner hukuk firması tarafından açıldı.

Dava, Google'ın Chrome tarayıcısının gizli modu kullanılırken bile kullanıcıların internet aktivitelerini izlemeye devam ettiği iddiası üzerine 2020'de Boies Schiller Flexner hukuk firması tarafından açıldı.

Google Sözcüsü Jose Castaneda iddiaları reddederek şirketin kendini yasal olarak güçlü bir şekilde savunacağını belirtti.

Google Sözcüsü Jose Castaneda iddiaları reddederek şirketin kendini yasal olarak güçlü bir şekilde savunacağını belirtti.

Castaneda Chrome'un gizli modunun tarayıcı veya cihaza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunduğunu ancak her yeni gizli sekme açıldığında web sitelerinin tarama faaliyetleri hakkında bilgi toplayabildiğini savundu.

Castaneda Chrome'un gizli modunun tarayıcı veya cihaza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunduğunu ancak her yeni gizli sekme açıldığında web sitelerinin tarama faaliyetleri hakkında bilgi toplayabildiğini savundu.

Hakim Rogers, Google'ın davanın iptali için yaptığı başvuruyu geçen yıl reddetti.

Hakim Rogers, Google'ın davanın iptali için yaptığı başvuruyu geçen yıl reddetti.
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Ayrıca Google, Aralık başında Android uygulama mağazası Google Play Store'a karşı açılan antitröst davasında rekabeti bastırdığı suçlamasıyla 700 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Ayrıca Google, Aralık başında Android uygulama mağazası Google Play Store'a karşı açılan antitröst davasında rekabeti bastırdığı suçlamasıyla 700 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

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