Google Gizli Sekmede Kullanıcıları Takip Ettiği için Açılan Davada 5 Milyar Dolar Tazminat Ödeyecek

Amerikan teknoloji devi Google, kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada 5 milyar dolarlık tazminat ödemeye razı oldu. Ayrıca şirket, Aralık ayında Google Play Store hakkında açılan antitröst davasında rekabeti engellediği iddiasıyla 700 milyon dolar tazminat ödemeyi de kabul etmişti. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1