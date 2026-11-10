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13 Futbol Sahası Büyüklüğünde Havuz Yaptılar: Yıllarca Zehirli Çamurla Dolacak

13 Futbol Sahası Büyüklüğünde Havuz Yaptılar: Yıllarca Zehirli Çamurla Dolacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 20:16
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ABD'nin Milwaukee kentinde, Michigan Gölü'ne uzanan dev bir depolama alanı tamamlandı. Tesis, bölgedeki nehirlerin dibinden çıkarılacak zehirli tortuları onlarca yıl boyunca saklayacak. Amaç, kentin su yollarında bir asırdan uzun süredir biriken kirliliği temizlemek.

İşte detaylar...

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Yaklaşık 17 hektarlık tesis, 1,45 milyon metreküp kirli tortuyu depolayabiliyor.

Yaklaşık 17 hektarlık tesis, 1,45 milyon metreküp kirli tortuyu depolayabiliyor.

Milwaukee Metropoliten Kanalizasyon İdaresi'nin yaptırdığı tesis ekim ayında tamamlandı. Göle doğru uzanan yapı, 15 metre derinliğe kadar doldurulmuş yaklaşık 13 futbol sahası büyüklüğünde bir hacme sahip.

İdare, yapımın planlanandan erken ve ilk bütçeden 26 milyon dolar daha ucuza bittiğini açıkladı. Tesisin maliyeti 123 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Tortular, modern çevre yasalarından önce nehirlere dökülen zehirli kimyasallar içeriyor.

Tortular, modern çevre yasalarından önce nehirlere dökülen zehirli kimyasallar içeriyor.

Tesise taşınacak çamur, Milwaukee, Menomonee ve Kinnickinnic nehirlerinin dibinden çıkarılacak. Bu tortularda PCB'ler, poliaromatik hidrokarbonlar ve ağır metaller bulunuyor. Üç nehrin Michigan Gölü'ne döküldüğü haliç, 1987'de ABD ve Kanada tarafından 'sorunlu bölge' ilan edilmişti.

Milwaukee Riverkeeper'dan Cheryl Nenn, kirli tortuların nehir dibindeki böceklerden başlayarak balıklara, oradan da balığı yiyen insanlara ulaştığını söyledi.

Tesisin dolması onlarca yıl sürecek, ardından çamurun oturması beklenecek.

Tesisin dolması onlarca yıl sürecek, ardından çamurun oturması beklenecek.

Tortular, nehir dibinden vakumlanarak doğrudan tesise pompalanacak. Böylece çamurun kurutulup çöp sahalarına taşınmasına gerek kalmayacak. Sızıntıya karşı tesisin çevresi yaklaşık 75-90 santimetre kalınlığında, su geçirmeyen bir duvarla çevrildi; içerideki ve dışarıdaki su seviyeleri sürekli izleniyor.

İdare, tesisin dolmasının en az 30 yıl, çamurun oturup sıkışmasının da 10 yıl ya da daha uzun süreceğini tahmin ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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