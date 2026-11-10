13 Futbol Sahası Büyüklüğünde Havuz Yaptılar: Yıllarca Zehirli Çamurla Dolacak
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ABD'nin Milwaukee kentinde, Michigan Gölü'ne uzanan dev bir depolama alanı tamamlandı. Tesis, bölgedeki nehirlerin dibinden çıkarılacak zehirli tortuları onlarca yıl boyunca saklayacak. Amaç, kentin su yollarında bir asırdan uzun süredir biriken kirliliği temizlemek.
İşte detaylar...
Yaklaşık 17 hektarlık tesis, 1,45 milyon metreküp kirli tortuyu depolayabiliyor.
Tortular, modern çevre yasalarından önce nehirlere dökülen zehirli kimyasallar içeriyor.
Tesisin dolması onlarca yıl sürecek, ardından çamurun oturması beklenecek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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