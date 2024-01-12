Gökyüzünden Mesajınız Var: Yaşamlarımızı Yeniden İnşa Etmeye Başlayacağımız Enerjiler Hakim Gökyüzünde!

Aslan dolunayına kadar gelen olaylar, 16 Ağustos 2023'ten bu yana yaşadıklarımızdan huzursuzsak; bunları düzeltmek, yeni bir yapılanma içine gitmek için kendinizi daha iyi ifade etmek ve hayallerinizdeki yaşamı inşa etmek için yönünüzü değiştirin ve Dolunay'ın süper gücünü kullanın. Cesur olun, tutkulu olun ve güçlü olun. Unutmayın hayat önce kendini sonra seni seveni sevmekle, paylaşmak ile anlam kazanır.

Bu hafta pek çok konuda şanslı atılımlar ortaya çıkabilir. DİKKAT! Kibrin ve inatçı yaklaşımların esiri olmayın. Kendimizi yaşamlarımızı dönüştürmeye yönelik yoğun istekler, bize bunu yapacak cesareti verebilir ya da bize karşı çıkanlarla güç mücadeleleriyle yüzleşmemize neden olabilir. Tüm gezegenlerin hepsi harika bir şekilde destekleyici şimdi istek ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için önemli fırsatlara sahip olacağımız anlamına geliyor. Bu aynı zamanda bekarlar için AŞK enerjisi anlamına gelmekte. Kalbinizi hak edenler ile yollarınız kesişmeye başlıyor.

Yeniden doğuşun, yıkılış ve yeniden yapılanmanın gezegeni Plüton, 20 Ocak 2024'ten 1 Eylül 2024'e kadar, yine 19 Kasım 2024'ten 8 Mart 2043'e kadar Kova burcunda transitini gerçekleştirecek. Plüton bir bakıma Anka kuşu gibidir, yeniden doğmak için işe yaramayan zorlukları kişileri yanılgıları yakıp kül eder. Plüton enerjisi çoğu zaman zorlayıcıdır. Gerçeğe ışık tutmak ve bize inanılmaz derecede derin bir büyüme sağlamak için acı verici deneyimler getirir.

Plüto yenilenme, yeni başlangıçlar, ruhsal ve finansal büyüme için muazzam fırsatlar da getiriyor. Yıkım ve yenilenmenin gezegeni olumsuz yönleri sıklıkla takıntıya, mağduriyete, tahakküme, güç mücadelelerine, kaos ve güç mücadelelerine neden olur. Fakat Kova burcunun yönettiği temalar yazılımlar sosyal organizasyon, sosyal medya, internet, hümanizm, teknoloji, eşitlik ve sivil haklar, uzay yolculuğu ve keşif ve astroloji ile ilgili temalar gündemde olup yenilenerek daha derin anlamlar kazanacak.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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