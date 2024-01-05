Gökyüzünden Mesajınız Var! İlişkilerimiz Yapılanıyor Sevginin Gücünün Şifasına Uyanıyoruz

2024 sevgiye olan özlemimizi ve yaptığımız yanlışları yanılgıları daha derinden hissettiğimiz ilişkilerini geliştirmek veya hayatlarını sonsuza kadar değiştirebilecek kararlar alacağımız sevgi dolu fırsatları getiriyor bizlere. Fırsatın geldiği bir yıl olacak. Batı Astrolojisine göre Koç-Terazi ekseninde tutulmaları yaşamaya devam edeceğiz.

Burcunuz ne olursa olsun, Koç ve Terazi burcunun temsil ettiği temalar, kolektif, küresel düzeyde ve hayatlarımızda merkez sahnede yer alacak. Biz olmak için neler eksik haklı olmak adına yaptığımız haksızlıklar göz göre göre yanlışta ısrar edişlerimizin pişmanlığı sardı ruhlarımızı. Bu haftadan itibaren yıl boyunca Yin ve Yang'ı hayatlarımızda ilk sıraya taşıyacak. Bu tutulmalar birçok insanın hayatına, karmik olaylar getirecek. Yanımızda olanların kıymetini anlayacak bizi suistimal eden mutluluğumuzun maskeli katillerini fark edip uzaklaşmayı seçeceğiz.

Gerçekten sevgiden uzak çıkara dayalı ilişkiler içindeysek bunlarda kurtulabilir ve tamamen yeni bir yola yönlendirilebiliriz. Bu tutulma döngüleri en güçlü şekilde ilkbahar ve sonbaharda hissedilecek olsa da aslında tüm yıl boyunca etkili olacak. Sonbaharda da Balık burcunda bir tutulma gerçekleşecek; bu, yaşamlarımıza ve ilişkilerimize şifa getirip sevmeye ve sevilmeye muhtaç olduğumuzun bilincine eriştirecek bizleri, aynı zamanda bizi ruh eşlerimizle veya geçmiş yaşam bağlantılarımızla temasa geçirebilir geçmişten gelen yükleri ve travmaları iyileştirebiliriz.

Bolluk bereket iyi şansın gezegeni Jüpiter, Boğa seyri fark edenler için hoşgörülü, şehvetli ve romantik hissetmemizi sağlayacak. Bu aynı zamanda başkalarına karşı biraz daha sahiplenici hissetmemize de neden olabilir, ancak bu geçişin iyi yanı, uzun vadede ilişkilerimizi daha güçlü hale getirip sevginin şifası ile bütünleşmek olacaktır.

Haziran geldiğinde, Jüpiter yılın geri kalanında İkizlerde zaman geçirecek ve bu da daha doğru bakış açıları kazanmamıza düşüncelerimizi, fikirlerimizi ve duygularımızı en saf hali ile ifadeye teşvik edileceğiz. Ancak bu dönemde çok fazla kararsız, olmamaya veya bağlanmaktan korkmamaya dikkat etmeliyiz. Sevgi emek sabır yürek ister. Sevgisi için mücadele edenler kazanacak. 2024 yılında bir Venüs gerilemesi yaşamayacak olsak da, yılı Aslan ve Yengeç burcunda gökyüzüne yoğunluk getirecek bir Mars gerilemesi ile sonlandıracağız. Bu, romantizmde veya flörtte, çocuklar veya aile ilişkilerinde gerilim olabileceği anlamına gelir. Geçmişte ki kişiler, ister eski sevgilimiz, eski eş, unutamadığımız yakınlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz biri olsun, ekim ile birlikte erken bir zamanda hayatımıza geri dönmeye başlayabilirler.

Aralık ayında bir ilişkiye başlamaktan nikah yapmaktan sinastri eşleşim analizi olmadan yapmamanız en yüce hayrınıza olur. Yıkım ve Yeniden doğuşun gezegeni Plüton'un, bu yılın büyük bölümünde, ancak bu yıldan sonra daha kalıcı olarak Kova burcunda ilerleyecek. Bu güçlü enerji önümüzdeki yirmi yılda neler olacağının ipuçlarına idrak etmemizi sağlıyor. Arkadaşlarımızla ve sosyal çevrelerimizle olan bağlarımız, iyi ya da kötü yönde radikal bir evrim geçirecek. Artık yüksek iyiliğimize hizmet etmeyen bizi kendi çıkar ve menfaatleri için yaşamlarında tutan maskeli yüzlerden uzaklaşıp özgürleşerek kendi değerimizin farkına varacağız.

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