Globalleşme Yolunda En Büyük Adımları Atan Çin’den Çıkıp Dünyaya Yayılan 12 Büyük Şirket
Globalleşme Yolunda En Büyük Adımları Atan Çin’den Çıkıp Dünyaya Yayılan 12 Büyük Şirket
Çin, global hale gelme yolunda büyük adımlar atıyor. Dünyanın her yerinde adını duyurmuş büyük şirketlere ev sahipliği yapmaktadır. Gelin hep beraber Çin'den çıkıp dünyaya yayılan şirketlere bakalım!
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1. Alibaba Group
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2. Huawei
3. Tencent
4. Xiaomi
5. BYD
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6. Lenovo
7. Didi Chuxing
8. Haier
9. ZTE
10. TikTok
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