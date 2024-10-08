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Globalleşme Yolunda En Büyük Adımları Atan Çin’den Çıkıp Dünyaya Yayılan 12 Büyük Şirket

etiket Globalleşme Yolunda En Büyük Adımları Atan Çin’den Çıkıp Dünyaya Yayılan 12 Büyük Şirket

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 14:01

Çin, global hale gelme yolunda büyük adımlar atıyor. Dünyanın her yerinde adını duyurmuş büyük şirketlere ev sahipliği yapmaktadır. Gelin hep beraber Çin'den çıkıp dünyaya yayılan şirketlere bakalım!

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1. Alibaba Group

1. Alibaba Group

Dünyanın en büyük internet üzerinden ticaret yapılan şirketlerinden biri olan Ali Baba çevrimiçi ticaret, bulut bilişim, dijital ödeme sistemlerinde lider konumdadır. Diğer şirketlerin karşısında dişli bir rakip konumundadır.

2. Huawei

2. Huawei

Akıllı telefon ürerici olan Huawei, 5G teknolojisi ile dünya lideri bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Telekomünikasyon alanında kendini geliştirerek 170'ten fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

3. Tencent

3. Tencent

Sosyal medya, oyun, fintech alanlarında lider konumda olan bir teknoloji şirketidir. Popüler mesajlaşma uygulaması ile dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahiptir.

4. Xiaomi

4. Xiaomi

Akıllı telefon ve elektronik cihazları üreten Xiaomi çok kısa sürede dünya genelinde bilinen bir marka konumuna gelmiştir. Birçok ülkede pazar payını oldukça arttırmıştır.

5. BYD

5. BYD

Elektrikli araç üretiminde lider konumda olan BYD, hem Çin'in hem de global pazarda kendisini gösterir. Elektrikli otomobiller ve bataryalar üreten bir şirket olarak kendisini gösterir.

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6. Lenovo

6. Lenovo

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden bir olan Lenovo, global alanda tanınmaktadır. IBM'nin PC bölümünü satın alarak globalleşme sürecinde önemli adımlar atmıştır.

7. Didi Chuxing

7. Didi Chuxing

Asya ve Latin Amerika'nın birçok yerinde faaliyet gösteren bu şirket ulaşım hizmeti sağlamaktadır. Uygulama üzerinden bulunduğunuz yeri ve gitmek istediğiniz yeri belirtiyorsunuz. Böylece kolay ulaşım sağlanıyor.

8. Haier

8. Haier

Beyaz eşya ve elektronik üreticilerinin önde gelen Haier global alanda tanınan bir markadır. ABD ve Avrupa'da büyüme göstererek dünyada kendisini tanıtmaya başlamıştır.

9. ZTE

9. ZTE

Akıllı telefon ve telekomünikasyon ekipmanları üreten ZTE, mobil alanda ilerleme göstermektedir. 1985'te kurulan şirket iletişim alanında global pazarda yer alır.

10. TikTok

10. TikTok

Kısa videoların yer aldığı platform dünyanın genelinde büyük bir popülerlik kazanmıştır. Bytedance şirketine ait bir kuruluş olan TikTok, sosyal medyanın en önemlileri arasında yerleşmiştir.

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11. Sinopec

11. Sinopec

Çin'in en gelişmiş petrol ve gaz şirketlerinden olan Sinopec, dünyanın genelinde enerji alanında önemli bir konumdadır. Aynı zamanda kimyasal ürünler üreterek de ticarete atılmaktadır.

12. China Mobile

12. China Mobile

Akıllı telefon ve teknoloji alanında kendini duyurmuş olan Çin'in bir diğer önemli şirketi China Mobile'dır. Telekomünikasyon alanında lider konumdadır ve milyonlarca aboneye hizmet vermektedir.

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