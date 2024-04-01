Kullanıcılar ChatGPT üzerinde yeni bir prompt'un varlığını keşfetti. DAN, yani 'Şimdi Her Şeyi Yapın' ile yapay zeka tüm ahlaki kodlarını unuttu. Genç kızlar yapay zeka ile cinsel içerikli ve flörtöz sohbetler yapmaya başladı.