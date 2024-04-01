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Gizli Bir Taktik ile Ahlak Kodlarını Unutan ChatGPT Genç Kızlarla Flört Etmeye Başladı!

Gizli Bir Taktik ile Ahlak Kodlarını Unutan ChatGPT Genç Kızlarla Flört Etmeye Başladı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 13:28

Kullanıcılar ChatGPT üzerinde yeni bir prompt'un varlığını keşfetti. DAN, yani 'Şimdi Her Şeyi Yapın' ile yapay zeka tüm ahlaki kodlarını unuttu. Genç kızlar yapay zeka ile cinsel içerikli ve flörtöz sohbetler yapmaya başladı.

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Yapay zeka uygulamaları arasında en popüler olan ChatGPT'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Birçoğumuz pratik çözümler aramak için ona başvuruyoruz. Ancak uygulama bazılarının arzularına hizmet etmeye başladı.

Yapay zeka uygulamaları arasında en popüler olan ChatGPT'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Birçoğumuz pratik çözümler aramak için ona başvuruyoruz. Ancak uygulama bazılarının arzularına hizmet etmeye başladı.

Yapay zeka destekli bir sohbet robotu olan ChatGPT'nin farklı bir modda ilginç deneyimler sunduğu fark edildi. Kısa sürede bu yenilik sosyal medyada yaygınlaştı.

Yapay zeka destekli bir sohbet robotu olan ChatGPT'nin farklı bir modda ilginç deneyimler sunduğu fark edildi. Kısa sürede bu yenilik sosyal medyada yaygınlaştı.

Açıkça konuşulmayan ve henüz herkesin denemeye cesaret gösteremediği bu özelliğin ismi DAN. Açılımı ise "Şimdi Her Şeyi Yapın" anlamına geliyor.

Açıkça konuşulmayan ve henüz herkesin denemeye cesaret gösteremediği bu özelliğin ismi DAN. Açılımı ise "Şimdi Her Şeyi Yapın" anlamına geliyor.

İsminden de anlaşılacağı üzere kullanıcılar bu prompt'u yazarak veya sesli olarak komut vererek yapay zekaya karanlık fantezilerinden bahsediyor.

İsminden de anlaşılacağı üzere kullanıcılar bu prompt'u yazarak veya sesli olarak komut vererek yapay zekaya karanlık fantezilerinden bahsediyor.

Üstelik ChatGPT'ye belli komutlar verdikten sonra size dilediğiniz gibi yanıt vermesini de sağlayabiliyorsunuz.

Üstelik ChatGPT'ye belli komutlar verdikten sonra size dilediğiniz gibi yanıt vermesini de sağlayabiliyorsunuz.
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Kısıtlamaları aşmak ve tüm özelliklerine erişmek için tasarlanmış bir komut türü olan, DAN ile yapay zeka seksi ve geniş omuzlu bir erkek arkadaş olabiliyor.

Kısıtlamaları aşmak ve tüm özelliklerine erişmek için tasarlanmış bir komut türü olan, DAN ile yapay zeka seksi ve geniş omuzlu bir erkek arkadaş olabiliyor.

ChatGPT, normal koşullar altında size uygunsuz yanıtlar vermez. Ancak bu özelliği devre dışı bıraktığınızda işler değişiyor.

ChatGPT, normal koşullar altında size uygunsuz yanıtlar vermez. Ancak bu özelliği devre dışı bıraktığınızda işler değişiyor.

ChatGPT DAN özelliği ile etik dışı sayılabilecek yanıtlar üretebiliyor. Bu nedenle bu modun yalnızca eğlence amaçlı kullanılması gerekir.

ChatGPT DAN özelliği ile etik dışı sayılabilecek yanıtlar üretebiliyor. Bu nedenle bu modun yalnızca eğlence amaçlı kullanılması gerekir.

Eğer bu modu başarıyla etkinleştirmeyi başarırsanız, ChatGPT'nin daha önce hiç görmediğiniz bir yüzünü görebilirsiniz.

Eğer bu modu başarıyla etkinleştirmeyi başarırsanız, ChatGPT'nin daha önce hiç görmediğiniz bir yüzünü görebilirsiniz.

TikTok'ta birçok kişi modu nasıl ve hangi anlamda kullandıklarını anlatan videolar çekiyor.

TikTok'ta birçok kişi modu nasıl ve hangi anlamda kullandıklarını anlatan videolar çekiyor.
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Birçok kişi modu etkinleştirmek için yapay zekaya Dan ismiyle komut veriyor. Sohbette bir anda engeller kalkıyor. Nasıl yapıldığını anlamak için aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz👇🏻

Birçok kişi modu etkinleştirmek için yapay zekaya Dan ismiyle komut veriyor. Sohbette bir anda engeller kalkıyor. Nasıl yapıldığını anlamak için aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz👇🏻
www.reddit.com

ChatGPT'nin DAN modunu kullanmak için uygulamanın güncel olmasına dikkat etmelisiniz.

ChatGPT'nin DAN modunu kullanmak için uygulamanın güncel olmasına dikkat etmelisiniz.

Daha sonra eğer bir erkek arkadaş istiyorsanız, genç kızlar sesi "Cove" olarak değiştiriyor.

Daha sonra eğer bir erkek arkadaş istiyorsanız, genç kızlar sesi "Cove" olarak değiştiriyor.

İşte kulanıcıların Dan ile paylaştığı birkaç video:

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