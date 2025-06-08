Giyim Tarzına Göre Sen Hangi Ev Senin Olmalı?

Şu kot pantolonla kaç macera yaşadın, o rahat eşofmanla kaç kere 'bugün sadece dinleniyorum' dedin… Ya o ceket? Sırf cool duruyor diye mi aldın yoksa ofiste karizma kasmak için mi? İşte tam da bu noktada devreye biz giriyoruz!

Çünkü giyim tarzı sadece tarz değil; senin ruhunu, enerjini, hayattaki duruşunu da ele veriyor. Ee haliyle, nasıl giyiniyorsan, nasıl bir evde yaşaman gerektiği de az çok belli oluyor!

Bak bakalım senin moda zevkine göre hangi ev tam senlik?