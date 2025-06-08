Giyim Tarzına Göre Sen Hangi Ev Senin Olmalı?
Şu kot pantolonla kaç macera yaşadın, o rahat eşofmanla kaç kere 'bugün sadece dinleniyorum' dedin… Ya o ceket? Sırf cool duruyor diye mi aldın yoksa ofiste karizma kasmak için mi? İşte tam da bu noktada devreye biz giriyoruz!
Çünkü giyim tarzı sadece tarz değil; senin ruhunu, enerjini, hayattaki duruşunu da ele veriyor. Ee haliyle, nasıl giyiniyorsan, nasıl bir evde yaşaman gerektiği de az çok belli oluyor!
Bak bakalım senin moda zevkine göre hangi ev tam senlik?
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1. Dolabını biri açsa ilk ne tepki verir?
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2. Kombinlerin hangi elementle uyumlu?
3. “Şu hayatta asla giymem” dediğin şey?
4. Giyim tarzında sık sık değişiklik yapmayı sever misin?
5. Kombinlerinin olmazsa olmazı?
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6. Dolabında en fazla bulunan parça?
7. Giyinirken ne tarz müzik açılır?
8. Kıyafetlerinde sıklıkla etnik desenler veya aksesuarlar kullanıyor musun?
9. Geldik son soruya! Kıyafet konusunda sana en çok ilham olan mevsim?
Endüstriyel Loft Senin Mekanın
Taş Ev Senin Mekanın
Tiny House Senin Mekanın
Modern Apartman Senin Mekanın
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