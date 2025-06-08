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Giyim Tarzına Göre Sen Hangi Ev Senin Olmalı?

etiket Giyim Tarzına Göre Sen Hangi Ev Senin Olmalı?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 11:32

Şu kot pantolonla kaç macera yaşadın, o rahat eşofmanla kaç kere 'bugün sadece dinleniyorum' dedin… Ya o ceket? Sırf cool duruyor diye mi aldın yoksa ofiste karizma kasmak için mi? İşte tam da bu noktada devreye biz giriyoruz!

Çünkü giyim tarzı sadece tarz değil; senin ruhunu, enerjini, hayattaki duruşunu da ele veriyor. Ee haliyle, nasıl giyiniyorsan, nasıl bir evde yaşaman gerektiği de az çok belli oluyor!

Bak bakalım senin moda zevkine göre hangi ev tam senlik?

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1. Dolabını biri açsa ilk ne tepki verir?

2. Kombinlerin hangi elementle uyumlu?

3. “Şu hayatta asla giymem” dediğin şey?

4. Giyim tarzında sık sık değişiklik yapmayı sever misin?

5. Kombinlerinin olmazsa olmazı?

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6. Dolabında en fazla bulunan parça?

7. Giyinirken ne tarz müzik açılır?

8. Kıyafetlerinde sıklıkla etnik desenler veya aksesuarlar kullanıyor musun?

9. Geldik son soruya! Kıyafet konusunda sana en çok ilham olan mevsim?

Endüstriyel Loft Senin Mekanın

Endüstriyel Loft Senin Mekanın

Senin stilin var ya, tam “Ben buradayım!” diye bağıranlardan. Siyahlar, deri ceketler, minimal ama etkili parçalar... Kombinlerine baktıkça, orada şehir ışıklarının yansıdığı, yüksek tavanlı ve metal detaylarla dolu o endüstriyel loft aklımıza geliyor.

Burası sadece bir ev değil, senin karanlık ama bir o kadar da karizmatik dünyan. Raflarda o sevdiğin plaklar, köşede vintage lambalar, hatta belki de küçük bir kahve köşesi.

Taş Ev Senin Mekanın

Taş Ev Senin Mekanın

Senin tarzın bir tek kelimeyle özgürlük! Desenli, renkli, çiçekli, salaş ama bir o kadar da özenli... Kombinlerin kadar neşeli ve canlı bir taş evde olmalısın. Bahçende rengarenk çiçekler, birkaç tane de uysal kedi ve güneşin her sabah dans ettiği bir teras var.

Burada her eşya bir hikaye anlatır, duvarlarda etnik kilimler, yerde el yapımı halılar… Belki orada yirmi tane yastık vardır, biri bile birbirine benzemez. Senin hayat felsefen de bu değil mi zaten? Farklılıklarla dolu, enerjik, hayat dolu.

Tiny House Senin Mekanın

Tiny House Senin Mekanın

Oversize sweatshirtler, bol pantolonlar, “rahatlık ön planda” diyorsan, seni doğayla iç içe, minik ama çok işlevsel bir tiny house’a yerleştiriyoruz. Kırsal alanlarda, ahşap kokusunun yayıldığı, sabahları kuş sesleriyle uyanılan bir yer burası.

Ev küçük olabilir ama içinde kocaman bir huzur var. Kahveni yudumlarken pencerenin önünden geçen yoldan geçen insanlara gülümsersin. Kombinlerin gibi salaş, samimi ve sıcacık bir atmosfer burası. 

Hani derler ya “her şeyin fazlası zarar, azı karar” diye; senin tarzın tam da bu. Rahatlığı, özgürlüğü ve sadeliği seviyorsun, tiny house tam sana göre!

Modern Apartman Senin Mekanın

Modern Apartman Senin Mekanın

Senin tarzın sade ama etkileyici, hiçbir şey fazla, her şey yerli yerinde. Basic tişörtler, düzgün kesimler, nötr renkler… Hepsi seni şehrin ortasındaki o ferah ve modern apartman dairesine götürüyor.

Burada her şey işlevsel, düzenli, raflar kitaplarla dolu, büyük pencerelerden içeri bol ışık doluyor. Mobilyalar temiz hatlara sahip, fazla süslü değil ama bir o kadar şık. Kombinlerin gibi sade ve dengeli.

Sen stilinle bunu yansıtıyorsun: “Gösterişten uzak ama herkesin dikkatini çekiyor.” Böyle bir evde, bazen tek başına kahveni yudumlamak, bazen arkadaşlarını çağırıp sohbet etmek tam senlik.

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Ecem Bekar
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