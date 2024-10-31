Giyen Üstünde Servet Taşıyor! Dünyanın En Pahalı 12 Elbisesi
Giyen Üstünde Servet Taşıyor! Dünyanın En Pahalı 12 Elbisesi
Dünyadaki en pahalı elbiseler neler hiç merak ettiniz mi? Fiyatını duyunca şok olacağınız elbiselere gelin birlikte bakalım...
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1. Nightingale of Kuala Lumpur, dünyanın en pahalı elbisesi!
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2. Debbie Wingham'ın giydiği elbise listede 2. sırada.
3. İspanyol kraliçesi Letizia’nın gelinliği de bu listeye girmeye hak kazanıyor.
4. Ve Marilyn Monroe tarafından giyilen o ikonik elbise de listede!
5. Jennifer Lawrence'ın Oscar töreninde giydiği Dior elbise en pahalılardan.
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6. Nicole Kidman da Oscar töreninde pahalı elbiseleri tercih ediyor.
7. Victoria Swarovski'nin gelinliği de bu listede yerini alıyor.
8. Audrey Hepburn'ün giydiği elbiseyi bilmeyen yoktur!
9. Kate Middleton'ın gelinliği de listede!
10. Bir başka listeye giren gelinlik ise Amal Clooney'nin giydiği gelinlik.
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