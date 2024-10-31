Giyen Üstünde Servet Taşıyor! Dünyanın En Pahalı 12 Elbisesi

Üzerinde elmaslar olan Debbie Wingham'ın elbisesinin de oldukça yüksek bir fiyatı var. 15.3 milyon dolar olan elbisenin pahalı olmasının nedeni yine üzerindeki elmaslar. Bir önceki elbisede olduğu gibi bu elbise de elmaslarla donatılmış. Debbie Wingham elbisesinde tam 50 tane siyah ve kırmızı elmas bulunuyor. Bu kadar elmas olan bir elbisenin bu fiyatına şaşırmamak gerek elbette!