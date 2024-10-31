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Giyen Üstünde Servet Taşıyor! Dünyanın En Pahalı 12 Elbisesi

etiket Giyen Üstünde Servet Taşıyor! Dünyanın En Pahalı 12 Elbisesi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 14:01

Dünyadaki en pahalı elbiseler neler hiç merak ettiniz mi? Fiyatını duyunca şok olacağınız elbiselere gelin birlikte bakalım...

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1. Nightingale of Kuala Lumpur, dünyanın en pahalı elbisesi!

1. Nightingale of Kuala Lumpur, dünyanın en pahalı elbisesi!

Dünyanın en pahalı elbisesi ne diye sorsanız cevabı Nightingale of Kuala Lumpur elbisesi. Malezyalı Faiyzali Abdullah'ın tasarladığı elbisenin değeri 30 milyon dolar. Bu elbise niye bu kadar pahalı diye düşünebilirsiniz. Elbisenin üzerinde 751 tane gerçek elmas bulunuyor. Ayrıca elbise altın iplikle dikilmiş. Kırmızı rengi ile çok iddialı elbise dünyanın en pahalı elbisesi!

2. Debbie Wingham'ın giydiği elbise listede 2. sırada.

2. Debbie Wingham'ın giydiği elbise listede 2. sırada.

Üzerinde elmaslar olan Debbie Wingham'ın elbisesinin de oldukça yüksek bir fiyatı var. 15.3 milyon dolar olan elbisenin pahalı olmasının nedeni yine üzerindeki elmaslar. Bir önceki elbisede olduğu gibi bu elbise de elmaslarla donatılmış. Debbie Wingham elbisesinde tam 50 tane siyah ve kırmızı elmas bulunuyor. Bu kadar elmas olan bir elbisenin bu fiyatına şaşırmamak gerek elbette!

3. İspanyol kraliçesi Letizia’nın gelinliği de bu listeye girmeye hak kazanıyor.

3. İspanyol kraliçesi Letizia’nın gelinliği de bu listeye girmeye hak kazanıyor.

Dünyanın en pahalı elbiseleri sırasında 3. sırada bir gelinlik var. İspanya Kraliçesi Letizia’nın 2004 yılındaki düğününde giydiği gelinlik zamanında çok konuşuldu elbette. En pahalı kraliyet gelinliklerinden biri olan bu gelinliğin fiyatı 8 milyon dolar. İspanyol Manuel Pertegaz tarafından tasarlanan gelinlik altın ipliklerle işlenmiş. Bu gelinliğin en belirgin özelliği ise 15 metre uzunluğundaki kuyruğu. İhtişamlı gelinlik tam kraliçelere layık!

4. Ve Marilyn Monroe tarafından giyilen o ikonik elbise de listede!

4. Ve Marilyn Monroe tarafından giyilen o ikonik elbise de listede!

Marilyn Monroe tarafından giyilen Happy Birthday Mr. President elbisesi zamanının en ikonik elbiselerindendi. 4.8 milyon dolar değerindeki elbiseyi Monroe, Kennedy'nin doğum günü için giymişti. 1962 yılında giyilen elbiseyi Jean Louis tasarlamış. Bu elbiseyi bu kadar pahalı yapan üzerindeki binlerce kristal. İnce bu elbiseyi Marilyn Monroe'dan başkası böyle taşıyamazdı elbette!

5. Jennifer Lawrence'ın Oscar töreninde giydiği Dior elbise en pahalılardan.

5. Jennifer Lawrence'ın Oscar töreninde giydiği Dior elbise en pahalılardan.

Oscar töreninde giyilen bir elbise ne kadar pahalı olabilir ki diye düşünebilirsiniz. Ama Jennifer Lawrence tarafından giyilen bu elbise gerçekten pahalı. Dior marka elbise 4 milyon dolar değerinde. En pahalı kırmızı halı elbiselerinden biri olarak tarihe geçen elbisenin içinde Lawrence, olağanüstü görünüyordu.

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6. Nicole Kidman da Oscar töreninde pahalı elbiseleri tercih ediyor.

6. Nicole Kidman da Oscar töreninde pahalı elbiseleri tercih ediyor.

Nicole Kidman'ın giydiği elbisenin markası da Dior. 2 milyon dolarlık elbise Nicole Kidman'a çok yakışmış elbette. 1997 Oscar töreninde Kidman'ın giydiği elbise kırmızı halı tarihine adını yazdırmış. Swarovski kristaller ve altın ipliklerle tasarlanan elbise döneminin en ikonik tasarımlarındandı.

7. Victoria Swarovski'nin gelinliği de bu listede yerini alıyor.

7. Victoria Swarovski'nin gelinliği de bu listede yerini alıyor.

1 milyon dolarlık gelinlik Swarovski kristalleriyle süslenmiş. Üzerinde 500 bin kristal olan gelinlik çok zarif duruyor. Zarafet ve lüksün kombinasyonu olan tasarım tam tamına 46 kilo ağırlığında. Uzun kuyruğu ve detaylı işçiliği bu gelinliğin değerini artırıyor.

8. Audrey Hepburn'ün giydiği elbiseyi bilmeyen yoktur!

8. Audrey Hepburn'ün giydiği elbiseyi bilmeyen yoktur!

Givenchy marka elbise, Audrey Hepburn tarafından giyilmiş. 923.000 dolar olan elbise ikonik bir tasarım. Siyah elbise, Hubert de Givenchy tarafından tasarlanmış. Audrey Hepburn ile bütünleşen zarif elbise, sadelikle zerafeti birleştiriyor. Bu şık siyah elbise, film kostümleri arasında en pahalılar arasında yerini alıyor.

9. Kate Middleton'ın gelinliği de listede!

9. Kate Middleton'ın gelinliği de listede!

Listeye giren bir başka gelinlik ise Galler Prensesi Kate Middleton’ın gelinliği. 434.000 dolar olan gelinliği Middleton, 2011 yılında Prens William ile evlenirken giydi. Herkesin merakla beklediği gelinlik Sarah Burton tarafından tasarlanmış. Dantelli gelinliğin uzun bir kuyruğu bulunuyor. Geleneksel ve modern unsurları bir araya getiren gelinlik herkesten tam not aldı!

10. Bir başka listeye giren gelinlik ise Amal Clooney'nin giydiği gelinlik.

10. Bir başka listeye giren gelinlik ise Amal Clooney'nin giydiği gelinlik.

George Clooney ile evlenen Amal Clooney, düğünde Oscar de la Renta imzalı bir gelinlik tercih etti. 380.000 dolar olan gelinlik Amal'a çok yakışmıştı. Herkesin bayıldığı gelinlik dünyadaki pahalı gelinliklerden biri olmayı başarıyor. 2014 yılına damga vuran düğündeki gelinlik oldukça klasik bir model.

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11. Prenses Diana’nın Travolta ile dans ederken giydiği elbise en değerli elbiselerden!

11. Prenses Diana’nın Travolta ile dans ederken giydiği elbise en değerli elbiselerden!

350.000 dolar değerindeki elbiseyi Diana, Beyaz Saray'da John Travolta ile dans ederken giydi. Herkesin bayıldığı ikonik elbise ile Diana dünyaya unutulmaz bir anı bıraktı. Victor Edelstein tarafından tasarlanan elbise ile dans ettiği anlar hepimizin aklına kazındı.

12. Lupita Nyong’o, 2015 Oscar töreninde inci bir elbise giydi.

12. Lupita Nyong’o, 2015 Oscar töreninde inci bir elbise giydi.

Calvin Klein imzalı elbise 150.000 dolar değerinde. 6 bin inci ile kaplanan elbisenin bu kadar pahalı olmamasına şaşmamalı. İncilerden oluşan elbise çok şık duruyor. Oscar törenine damga vuran elbise hem sade hem lüks bir tasarım.

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