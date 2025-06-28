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Girişimcilikte İlk Satışın Psikolojisi

etiket Girişimcilikte İlk Satışın Psikolojisi

Dr. Mustafa Çağa
Dr. Mustafa Çağa - Yazio
28.06.2025 - 10:08

Bir fikrin gerçekten işe yarayıp yaramadığını anlamanın en dürüst ve acımasız yolu, onu piyasaya çıkarmaktır. Bu noktada ise çoğu girişimci ilk kez ciddi bir dirençle karşılaşır. Ürünün kusurlu olduğunu düşündüğü için değil, reddedilme korkusu, eleştirilme kaygısı ve hatta “acaba kimse almazsa?” paniği yüzünden adım atamaz. “Daha hazır değiliz”, “Pazar araştırmasını tamamlayalım”, “Fon bulalım, ondan sonra çıkarız” gibi cümleler çoğunlukla stratejik değil, psikolojik savunmalardır.

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İlk satış, ürününüzden çok sizin görünürlüğünüzdür.

İlk satış, ürününüzden çok sizin görünürlüğünüzdür.

Kendinizi ve sunduğunuz değeri ortaya koyduğunuz o anda, sadece bir teklif sunmazsınız, aynı zamanda bir yargıya da açık hale gelirsiniz. İşte bu yüzden, ilk satış bir ticari hamleden öte, girişimcinin kendiyle yüzleştiği, özgüvenini sınadığı bir duygusal süreçtir.

İlk müşteri, çoğu zaman tanıdık biri olur, bir arkadaş, bir akraba, bir eski iş arkadaşı… Bu kişilerin geri bildirimleri genelde yapıcıdır ama aynı zamanda yanıltıcıdır. Çünkü sizi severek almışlardır, değil mi? Ama sizi hiç tanımayan, sadece sunduğunuz değerle ilgilenen birinin o ürüne para vermesi, işte gerçek test budur.

“Satış, sadece ürünü anlatmak değil, müşterinin zihninde bir ihtiyaç yaratarak, orada kalıcı bir yer edinmektir. O yeri açamıyorsanız, o fikir yalnız kalır.”

Pek çok girişimcinin düştüğü tuzak şudur: Ürünün teknik yönlerine, tasarımına, fonksiyonlarına aşırı odaklanmak. 

Oysa müşterinin satın alma kararını veren şey çoğu zaman ihtiyaç değil, algıdır. Müşteri, değer gördüğüne para verir. Bu değer, ürünün özelliklerinden değil, ona nasıl anlatıldığından doğar.

Bu nedenle kendinize şu soruyu sormanız gerekir:

“Fikrim için değil, sunduğum değer için para verir miydim?”

Eğer bu soruya içtenlikle “evet” diyemiyorsanız, sorun ürününüzde değil; ürününüzün etrafına ördüğünüz algıdadır. Ürününüz mükemmel olabilir, ama karşı taraf onu neden almalı sorusuna net bir yanıt veremiyorsanız, ortada bir girişim değil, sadece rafine edilmiş bir fikir vardır.

Girişimciler için altın kuraldır. Satış yapamayan girişim, yatırımcı için bir risk, müşteri için bir boşluk ve kurucusu için bir kafa karışıklığıdır.

İlk satış, bir ödül değil; başlama çizgisidir.

Satamıyorsanız, çözüm değil varsayımsınız.

Bugün global sahnede milyonlara ulaşan birçok girişimin ortak noktası, yatırımcı masasına oturmadan önce satışa çıkmış olmalarıdır. Örneğin, Canva’nın kurucusu Melanie Perkins, yatırım bulamadan önce üniversitelerde ve küçük eğitim kurumlarında yıllarca el emeğiyle yaptığı tasarım araçlarını sattı. Müşteri geri bildirimleriyle ürünü geliştirdi, pazara nasıl hitap edeceğini öğrendi. Sonuç? İlk 500 bin dolar yatırımını, binlerce gerçek kullanıcıyı kazanarak aldı.

Bugün hâlâ büyüme aşamasında olan ancak dikkat çekici bir şekilde sahaya satışla başlayan bazı Türk girişimleri, bu yaklaşımın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Bugün hâlâ büyüme aşamasında olan ancak dikkat çekici bir şekilde sahaya satışla başlayan bazı Türk girişimleri, bu yaklaşımın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Yatırıma değil, ilk müşteriye odaklanan bu örnekler; fikrin değil, satışın konuştuğu bir dünyada ayakta kalmanın gerçek yollarını sunuyorlar.

1. HockeyStack

Lise öğrencisi üç genç tarafından kurulan bu B2B SaaS girişimi, reklam ve pazarlama verilerini analiz eden bir araç olarak başladı. İlk gelirlerini İstanbul’daki KOBİ’lerle reklam satışı yaparak elde ettiler. 2023’te Y Combinator’a kabul edildi ve 2,7 m $ + 500 k $ yatırım aldı. İlk müşteri satışları strong satış kanıtları olmuştu 

2. NetKasam

2018’de kurulan ve e-ticaret yapan KOBİ’ler için bulut tabanlı muhasebe çözümleri sunan bu girişim, Mart 2023’te 3,2 m $ yatırım aldı. İlk satışları yerel işletmelerden geldi ve bu kanıt yatırım masasında kritik oldu.

3. Adgager (İTÜ Çekirdek)

Pazar araştırması alanında yüksek teknolojiyle öne çıkan bu girişim, erken dönemde 200’den fazla kurum müşterisi ve global iş birlikleriyle dikkat çekti. 2023’te 6,6 m $ değerlemeye ulaştı – satış gücü sayesinde.

4. Artiwise

Yapay zeka tabanlı müşteri memnuniyeti platformu olan Artiwise, otomotiv, bankacılık, telekom gibi alanlarda pilot müşterilerle başladı. Başarıyla sahaya indikten sonra 2023’te 600 k $ yatırım aldı.

Bu örneklerin ortak noktası: Satışla Başlayan Yolculuk → Kullanıcı Verisi → Yatırım! 

İlk müşteri, girişiminizin en güçlü kanıtıdır.

“Bir fikre değil, o fikrin pazarda sınanmış haline yatırım yapılır. Müşteri yoksa, girişim yoktur.” – Paul Graham

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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