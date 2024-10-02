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Girişimci mi Yatırımcı mı? Finansal Kişiliğin Ne?

etiket Girişimci mi Yatırımcı mı? Finansal Kişiliğin Ne?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 17:01

Sen risk almaktan korkmayan bir girişimci misin? Yoksa gözü uzun vadeli kazançlarda olan, stratejiler yapan bir yatırımcı mı? Testi çöz, söyleyelim!

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1. Genellikle finansal bir kararı nasıl alırsın?

2. Bir birikimin var. Bunu nasıl değerlendirirsin?

3. İş kurma kararı sence nasıl verilir?

4. Peki ya iş kurduğunda ekibe dahil olacak kişileri nasıl seçersin?

5. Yatırım konusunda en çok kimden tavsiye alırsın?

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6. Yatırım yaparken tercihin ne olur?

7. Yatırım konusunda korkusuz olduğunu düşünüyor musun?

8. Son olarak, senin için başarı tam olarak nedir?

Sende gerçek bir girişimci ruhu var!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin finansal anlamda gerçek bir girişimci olduğuna karar verdik. Sen bir fırsat gördüğünde fazla düşünmeden hızla uygulamaya geçiyorsun, sonunda ne olacağını yola çıktıktan sonra düşünüyorsun. Ayrıca yenilikçi her şey seni çok heyecanlandırıyor, bu tür şeylere de dahil olmayı seviyorsun. Bu risk aslında senin büyük başarılara ulaşmanı sağlayacak türden. Ama yine de bazen biraz temkinli hareket etmekte fayda var!

Senin gözün uzun vadeli kazançlarda!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin finansal anlamda daha çok yatırımcı bir ruha sahip olduğunu gördük. Bir fırsatla karşılaştığında öncelikle risk ve kazancı tartıyorsun. Elde edeceğin kazancın riske girmeye değip değmeyeceğine bakıyorsun. Yatırım yapacağın her şeyi dikkatlice değerlendiriyor, stratejiler üretiyorsun. Senin için kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeliler daha öne çıkıyor. Finansal anlamda atacağın her adımın güvenli olmasını istiyorsun.

Sende her ikisi de var…

“Nasıl oluyor bu?” diye düşünmeden sana hemen açıklayalım; verdiğin cevaplara göre sen zaman zaman girişimci bir ruhla hareket ederken zaman zaman da ayakları yere sağlam basan bir yatırımcı gibi davranıyorsun. Senin bu davranışlarında en etkili olan şey, karşına çıkan fırsatın niteliği. Önüne çıkan fırsatı iyice değerlendirip doğru okuyup ona göre aksiyon alıyorsun. Bu sayede de çoğu zaman doğru kararlar vermeyi başarıyorsun!

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