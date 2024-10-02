Girişimci mi Yatırımcı mı? Finansal Kişiliğin Ne?
Girişimci mi Yatırımcı mı? Finansal Kişiliğin Ne?
Sen risk almaktan korkmayan bir girişimci misin? Yoksa gözü uzun vadeli kazançlarda olan, stratejiler yapan bir yatırımcı mı? Testi çöz, söyleyelim!
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1. Genellikle finansal bir kararı nasıl alırsın?
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2. Bir birikimin var. Bunu nasıl değerlendirirsin?
3. İş kurma kararı sence nasıl verilir?
4. Peki ya iş kurduğunda ekibe dahil olacak kişileri nasıl seçersin?
5. Yatırım konusunda en çok kimden tavsiye alırsın?
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