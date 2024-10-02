Girişimci mi Yatırımcı mı? Finansal Kişiliğin Ne?

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin finansal anlamda gerçek bir girişimci olduğuna karar verdik. Sen bir fırsat gördüğünde fazla düşünmeden hızla uygulamaya geçiyorsun, sonunda ne olacağını yola çıktıktan sonra düşünüyorsun. Ayrıca yenilikçi her şey seni çok heyecanlandırıyor, bu tür şeylere de dahil olmayı seviyorsun. Bu risk aslında senin büyük başarılara ulaşmanı sağlayacak türden. Ama yine de bazen biraz temkinli hareket etmekte fayda var!