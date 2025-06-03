Giresun: Yeşilin İzinde Bir Gastronomi Destanı
Karadeniz'in hırçın dalgalarına karşı dimdik duran fındık bahçeleri, yemyeşil yamaçlardan süzülen bereket, dağlardan denize uzanan bir mutfak kültürünün sessiz tanıkları... Giresun, bu coğrafyanın sunduğu benzersiz armağanlarla örülü, köklü ve dinamik bir gastronomi geleneğinin kalbinde atıyor. Bugün, bu yeşil cennet, geçmişin birikimiyle geleceğin vizyonunu birleştirerek, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gastronomi haritasında parlayan bir yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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