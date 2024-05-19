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Ghost of Tsushima PlayStation'un Steam'de Çıkardığı En Büyük Dördüncü Oyun Oldu

Ghost of Tsushima PlayStation'un Steam'de Çıkardığı En Büyük Dördüncü Oyun Oldu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 10:07

16 Mayıs tarihinde PC'ye çıkan ve ilk başlarda aldığı olumsuz yorumlardan sonra şimdi daha iyi bir konuma evrilen Ghost of Tsushima, PlayStation'un Steam üzerinde çıkardığı en büyük dördüncü oyun konumuna yükselmiş durumda.

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PSN olmayan ülkelerde satıştan kaldırılmıştı.

PSN olmayan ülkelerde satıştan kaldırılmıştı.

Bu sebeple çıkış gününde Steam'de olumsuz inceleme yağmuruna tutulan oyun, SteamDB verilerine göre ise resmen kendi rekorunu kırıyor. Anlık oynayıcı sayısı sayesinde PlayStation'un PC tarafına getirdiği en başarılı oyunlardan birisi olma yolunda ilerliyor.

Olumsuz yorumların detaylarına aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz;

İncelemeler %86 olumlu yöne evrildi.

İncelemeler %86 olumlu yöne evrildi.

SteamDB verilerine göre çıkış tarihinden itibaren 59.244 eşzamanlı oyuncuya ulaşan Ghost of Tsushima, PlayStation'un PC tarafına getirdiği en başarılı oyunlar içerisinde üst sıralarda yer alarak dikkat çekiyor.

PC'ye gelen PlayStation oyunlarının eşzamanlı oyuncu sıralaması şu şekilde;

PC'ye gelen PlayStation oyunlarının eşzamanlı oyuncu sıralaması şu şekilde;

  • Helldivers 2 (458,709)

  • God of War (73,529)

  • Marvel's Spider-Man Remastered (66,436)

  • Ghost of Tsushima Director’s Cut (59,244)

  • Horizon Zero Dawn Complete Edition (56,557)

  • Horizon Forbidden West Complete Edition (56,557)

  • The Last of Us Part I (36,496)

  • Days Gone (27,450)

  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (13,539)

  • Uncharted: Legacy of Thieves Collection (10,851)

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