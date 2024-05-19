Ghost of Tsushima PlayStation'un Steam'de Çıkardığı En Büyük Dördüncü Oyun Oldu

Bu sebeple çıkış gününde Steam'de olumsuz inceleme yağmuruna tutulan oyun, SteamDB verilerine göre ise resmen kendi rekorunu kırıyor. Anlık oynayıcı sayısı sayesinde PlayStation'un PC tarafına getirdiği en başarılı oyunlardan birisi olma yolunda ilerliyor.