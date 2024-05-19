Ghost of Tsushima PlayStation'un Steam'de Çıkardığı En Büyük Dördüncü Oyun Oldu
Ghost of Tsushima PlayStation'un Steam'de Çıkardığı En Büyük Dördüncü Oyun Oldu
16 Mayıs tarihinde PC'ye çıkan ve ilk başlarda aldığı olumsuz yorumlardan sonra şimdi daha iyi bir konuma evrilen Ghost of Tsushima, PlayStation'un Steam üzerinde çıkardığı en büyük dördüncü oyun konumuna yükselmiş durumda.
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PSN olmayan ülkelerde satıştan kaldırılmıştı.
İncelemeler %86 olumlu yöne evrildi.
PC'ye gelen PlayStation oyunlarının eşzamanlı oyuncu sıralaması şu şekilde;
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