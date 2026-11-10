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Geven ve Dağ Kekiğiyle Besleniyorlar: Hasadı Başladı, Şifa Niyetine Tüketiliyor

Geven ve Dağ Kekiğiyle Besleniyorlar: Hasadı Başladı, Şifa Niyetine Tüketiliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 23:01
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Batman’ın Sason ilçesinde yaylalardaki geleneksel kovanlarda üretilen karakovan balında 2026'nın ilk hasadı başladı. Uçar ailesi, geven ve dağ kekiğiyle beslenen arıların ürettiği balı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmayı hedefliyor. 

Ayrıntılar haberimizde.

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Boğazkapı köyündeki kovanlar tezek ve toprak karışımından yapılıyor.

Boğazkapı köyündeki kovanlar tezek ve toprak karışımından yapılıyor.

Uçar ailesi, Sason’a bağlı Boğazkapı köyünün yaylalarında arıcılık yapıyor. İlkbaharda kovanlara bırakılan arılar, sezon boyunca bölgeye özgü çiçekler, geven ve dağ kekiğiyle besleniyor. Havaların soğumaya başladığı kasım ayında kovanlar açılıyor ve bal hasat ediliyor.

Arılara sezon boyunca hiç müdahale edilmiyor.

Arılara sezon boyunca hiç müdahale edilmiyor.

Üretici Özgür Uçar, hedeflerinin tüm imkânlarını kullanarak dünyanın en kaliteli balını üretmek olduğunu söyledi. Uçar, “İlkbaharda kovanlara bıraktığımız arılara sezon boyunca müdahale etmiyoruz. Kasım ayında yeniden yaylaya gelerek kovanlarımızı açıyor ve balımızı hasat ediyoruz” dedi. Çalışmalarında devletin desteğini gördüklerini de sözlerine ekledi.

Sason karakovan balı daha önce bir festivalde rekor fiyata alıcı buldu.

Sason karakovan balı daha önce bir festivalde rekor fiyata alıcı buldu.

Özellikle şifa niyetiyle tercih edildiği belirtilen balın kilogramı, daha önce düzenlenen bal festivalinde 400 bin TL’ye satılmıştı. Özcan Uçar da balın uluslararası alanda tanınmasını istediklerini anlattı. Uçar, “Sason karakovan balı, dünyada da kendine yer edinmiş ve önemli dereceler elde etmiş bir baldır. Bu bal aracılığıyla ülkemizin balını bütün dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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