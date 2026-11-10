Geven ve Dağ Kekiğiyle Besleniyorlar: Hasadı Başladı, Şifa Niyetine Tüketiliyor
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Batman’ın Sason ilçesinde yaylalardaki geleneksel kovanlarda üretilen karakovan balında 2026'nın ilk hasadı başladı. Uçar ailesi, geven ve dağ kekiğiyle beslenen arıların ürettiği balı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmayı hedefliyor.
Ayrıntılar haberimizde.
Boğazkapı köyündeki kovanlar tezek ve toprak karışımından yapılıyor.
Arılara sezon boyunca hiç müdahale edilmiyor.
Sason karakovan balı daha önce bir festivalde rekor fiyata alıcı buldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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