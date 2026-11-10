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Doğadan Toplanıyor, Kışlık Sirke ve Meyve Suyu Olarak Hazırlanıyor

Doğadan Toplanıyor, Kışlık Sirke ve Meyve Suyu Olarak Hazırlanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 21:55
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Niğde’nin dağlarında ve vadilerinde kendiliğinden yetişen alıç ağaçları sonbaharla birlikte meyve vermeye başladı. Halk arasında “yaban elması” olarak bilinen alıçları toplayan vatandaşlar, meyveleri evlerinde sirkeye ve meyve suyuna dönüştürüyor. 

İşte detaylar...

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Bozköy’de vatandaşlar, en olgun dönemindeki alıçları toplamak için ağaçların altında mesai harcıyor.

Bozköy’de vatandaşlar, en olgun dönemindeki alıçları toplamak için ağaçların altında mesai harcıyor.

Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde dağlardan toplanan meyveler evlerde özenle işleniyor. Kimi evlerde alıçlar geleneksel yöntemlerle sirke oluyor, kimi evlerde ise meyve suyu yapımında kullanılıyor. Tatlı-mayhoş tadıyla bilinen alıç taze olarak da tüketiliyor.

Merve Tekeli, topladığı alıçlarla çocukları için kışlık meyve suyu hazırlıyor.

Merve Tekeli, topladığı alıçlarla çocukları için kışlık meyve suyu hazırlıyor.

Tekeli alıçları kaynatıp süzdüğünü, içine şeker ya da katkı maddesi koymadığını anlattı. Tekeli, “Çocuklar meyveyi çok seviyor. Soğuk kış günlerinde içiyoruz, hastalıklara karşı koruyor. Hem doğal hem bizim emeğimiz” dedi.

Alıç, yöre halkı tarafından bir şifa kaynağı olarak da görülüyor.

Alıç, yöre halkı tarafından bir şifa kaynağı olarak da görülüyor.

Halk arasında alıcın kan dolaşımını düzenlediğine, kalp kasını güçlendirdiğine ve tansiyonu dengelediğine inanılıyor. Her yıl geleneksel olarak yapılan hasat yöre ekonomisine katkı sağlıyor. Doğal ürünler de bu sayede sofralara ulaşıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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