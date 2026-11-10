Doğadan Toplanıyor, Kışlık Sirke ve Meyve Suyu Olarak Hazırlanıyor
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Niğde’nin dağlarında ve vadilerinde kendiliğinden yetişen alıç ağaçları sonbaharla birlikte meyve vermeye başladı. Halk arasında “yaban elması” olarak bilinen alıçları toplayan vatandaşlar, meyveleri evlerinde sirkeye ve meyve suyuna dönüştürüyor.
İşte detaylar...
Bozköy’de vatandaşlar, en olgun dönemindeki alıçları toplamak için ağaçların altında mesai harcıyor.
Merve Tekeli, topladığı alıçlarla çocukları için kışlık meyve suyu hazırlıyor.
Alıç, yöre halkı tarafından bir şifa kaynağı olarak da görülüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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