Soğuk Mutfaklarda Mayalı Hamurun Kabarmasını Hızlandıran Tava Yöntemi

60-90 dakikalık mayalanmalarda tavayı bir kez ısıtmak çoğu zaman yetiyor. Daha uzun süre bekleyecek hamurlarda tava, sürenin yarısında yeniden ısıtılabiliyor. Her fırının yalıtımı farklı olduğundan bu noktada hamura bir göz atmak işe yarıyor.

Küçük ve hafif tavalar ısıyı daha kısa süre tuttuğu için kısa mayalanmalarda bile yarı yolda yeniden ısıtma gerektirebiliyor. Emaye kaplı döküm tavalar ise bu yöntemde kullanılmamalı; yüksek ısıda kaplama zarar görebiliyor, hatta çatlayabiliyor.