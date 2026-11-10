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Soğuk Mutfaklarda Mayalı Hamurun Kabarmasını Hızlandıran Tava Yöntemi

Soğuk Mutfaklarda Mayalı Hamurun Kabarmasını Hızlandıran Tava Yöntemi

ekmek
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 21:34
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Hava soğuyunca mayalı hamur tezgâhta saatlerce bekleyip yine de istenen hacme ulaşmayabiliyor. San Francisco'da yaşayan yemek yazarı Irvin Lin, bu sorunu ocakta ısıttığı döküm tavayı fırının içine koyarak çözüyor. 

Ayrıntılar haberimizde.

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Maya en iyi 23-26 derece arasındaki ılık oda sıcaklığında çalışıyor.

Maya en iyi 23-26 derece arasındaki ılık oda sıcaklığında çalışıyor.

Maya, hamurdaki şekerleri yavaş yavaş tüketerek karbondioksit üretiyor ve hamuru bu gazla kabartıyor. Ortam soğuk olduğunda bu süreç uzuyor. Yeterince mayalanmayan hamur ise fırından yoğun ve hamurumsu bir ekmek olarak çıkıyor.

Lin'in yaşadığı San Francisco'da sıcaklık çoğu zaman 12 ile 22 derece arasında kalıyor. Bu yüzden hamurunu oda sıcaklığında mayalamakta sık sık zorlandığını anlatıyor.

Fırın lambası ve sıcak su kabı gibi bilinen yöntemlerin her birinin bir kusuru var.

Fırın lambası ve sıcak su kabı gibi bilinen yöntemlerin her birinin bir kusuru var.

Birçok kişi hamuru mayalamak için fırının lambasını yakıyor, fırını kısa süre çalıştırıp kapatıyor ya da alt rafa sıcak su dolu bir kap koyuyor. Lin'in fırınındaki ampul fark yaratacak kadar ısınmıyor. Fırını açıp kapatmak işe yarasa da aşırı ısınmasın diye sürekli başında beklemeyi gerektiriyor. Sıcak su kabı da iyi sonuç veriyor ama döküldüğünde ortalığı dağıtıyor.

Fırın hiç çalıştırılmıyor, hamuru alt rafa konan sıcak tavanın yaydığı ısı kabartıyor.

Fırın hiç çalıştırılmıyor, hamuru alt rafa konan sıcak tavanın yaydığı ısı kabartıyor.

Bunun için büyük ve kalın bir döküm tava, ocakta orta ateşte yaklaşık 3-5 dakika ısıtılıyor. Elinizi tavanın ortasının yaklaşık 5 santim üzerinde tuttuğunuzda yayılan sıcaklığı hissediyorsanız tava hazır demektir. Tava, fırın eldiveniyle fırına alınıyor.

Nemli bir bezle ya da streç filmle örtülen hamur kabı orta rafa yerleştiriliyor, ardından fırının kapağı kapatılıyor. Kalın döküm tava ısıyı uzun süre tuttuğu için kapalı fırında hamur, tezgâhta beklediğinden daha hızlı kabarıyor. Hamur şişip neredeyse iki katına çıktığında genellikle hazır oluyor.

Uzun mayalanmalarda tavanın yeniden ısıtılması gerekebiliyor.

Uzun mayalanmalarda tavanın yeniden ısıtılması gerekebiliyor.

60-90 dakikalık mayalanmalarda tavayı bir kez ısıtmak çoğu zaman yetiyor. Daha uzun süre bekleyecek hamurlarda tava, sürenin yarısında yeniden ısıtılabiliyor. Her fırının yalıtımı farklı olduğundan bu noktada hamura bir göz atmak işe yarıyor.

Küçük ve hafif tavalar ısıyı daha kısa süre tuttuğu için kısa mayalanmalarda bile yarı yolda yeniden ısıtma gerektirebiliyor. Emaye kaplı döküm tavalar ise bu yöntemde kullanılmamalı; yüksek ısıda kaplama zarar görebiliyor, hatta çatlayabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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