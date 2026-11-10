Soğuk Mutfaklarda Mayalı Hamurun Kabarmasını Hızlandıran Tava Yöntemi
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Hava soğuyunca mayalı hamur tezgâhta saatlerce bekleyip yine de istenen hacme ulaşmayabiliyor. San Francisco'da yaşayan yemek yazarı Irvin Lin, bu sorunu ocakta ısıttığı döküm tavayı fırının içine koyarak çözüyor.
Ayrıntılar haberimizde.
Maya en iyi 23-26 derece arasındaki ılık oda sıcaklığında çalışıyor.
Fırın lambası ve sıcak su kabı gibi bilinen yöntemlerin her birinin bir kusuru var.
Fırın hiç çalıştırılmıyor, hamuru alt rafa konan sıcak tavanın yaydığı ısı kabartıyor.
Uzun mayalanmalarda tavanın yeniden ısıtılması gerekebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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