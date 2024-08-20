Geriye Sadece Anılar Kalıyor: Bir İlişkinin Bittiğini Anladığımız 10 An
Geriye Sadece Anılar Kalıyor: Bir İlişkinin Bittiğini Anladığımız 10 An
Bir ilişki bittiğinde bunu kabullenmek ve yoluna devam etmek gerekiyor. Yoksa öbür türlüsü sadece insanın kendisine zarar vermesi anlamına geliyor...
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1. Gününün nasıl geçtiğini sormayı bıraktığında…
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2. Seninle buluşmak için can atmadığında…
3. Mesajlarına geç cevap vermeye başladığında…
4. Kalbini kırdığında gönlünü almak için uğraşmadığında…
5. Günaydın ve iyi geceler mesajları kesildiğinde…
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