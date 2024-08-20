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Geriye Sadece Anılar Kalıyor: Bir İlişkinin Bittiğini Anladığımız 10 An

etiket Geriye Sadece Anılar Kalıyor: Bir İlişkinin Bittiğini Anladığımız 10 An

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 23:01

Bir ilişki bittiğinde bunu kabullenmek ve yoluna devam etmek gerekiyor. Yoksa öbür türlüsü sadece insanın kendisine zarar vermesi anlamına geliyor...

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1. Gününün nasıl geçtiğini sormayı bıraktığında…

Bir ilişikiden beklentimiz o gün neler yaşadığımızı en tatlı şekilde anlatabileceğimiz ve biz bunu yaparken karşımızda bizi sabırla dinleyen birinin olması. Ancak bunu bile sana fazla gören biriyleysen, o zaman bu kişi seninle arasındaki bağı koparmaya başlamış diyebiliriz. Tamamen onun kaybı!

2. Seninle buluşmak için can atmadığında…

Eğer ki karşındaki kişi seni görmek için planlar yapmıyor, seni bir yerlere davet etmiyorsa durup düşünmen şart. Sahiden bu ilişki nereye gidiyor? Neden birlikte vakit geçirmek istemiyor? Bunların yanıtlarını ondan alamazsan şaşırma, çünkü kafasında yavaş yavaş bitirmeye doğru ilerliyor…

3. Mesajlarına geç cevap vermeye başladığında…

Başlarda herkes mesajlaşırken çok heyecanlıdır ve attığın mesaja hemen cevap atmaya çalışır. Bu heyecanın zamanla azalması da gayet normaldir bu arada. Normal olmayan şey ise mesajların arasına gün içinde yoğunluk olmadığı halde saatlerin girmesidir!

4. Kalbini kırdığında gönlünü almak için uğraşmadığında…

Kalpler kırılır, bu oldukça doğaldır. Önemli olan kalpler kırıldıktan sonra gönül almayı bilmektir. Eğer karşındaki kişi kalbininin kırıldığını söylediğin halde bir şey yapmıyorsa gerçekten yazık! Bırak sen üzüleceğine bu ilişki bitsin daha iyi.

5. Günaydın ve iyi geceler mesajları kesildiğinde…

Güne birbirinizle başlıyor ve bitiriyorken bir anda bu da son bulur ve sen yazmadığın sürece ne günaydın ne de iyi geceler mesajı alırsın. Seni tamamen kendi haline bırakır…

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6. Kendi gününün nasıl geçtiğini anlatmamaya başladığında…

Senin gününün nasıl geçtiğini sormadığı gibi aynı zamanda kendisinin de gün içinde neler yaptığını anlatmaz, hislerini seninle paylaşmaz. Adeta bir kapalı kutuya dönüşüyorlar ayrılık yaklaştıkça!

7. Başta onun hoşuna giden şeyler artık sinirini bozduğunda…

Şarkı söylüyor, büyük bir heyecanla ona bir şeyler anlatıyor veya onu arkadaş ortamına sokuyor olabilirsin. Başta bunların hepsi ona aşırı keyifli gelirken ilişki bitmeye yaklaştığında bir anda bu konular hakkında bile söylenmeye başlar.

8. “Ama”lı cümleleri artırdığında…

Örneğin seni sevdiğini söylüyor ama devamında kocaman bir “ama” geliyorsa öncesinde söylediklerinin pek bir anlamı kalmıyor. Çünkü aslında ama’dan sonra gelen cümle gerçekten söylenmek istenen şeyler oluyor. Ne yazık ki bu bir gerçek…

9. Seni insanlarla kıyaslamaya başladığında…

Bunun kadar insanı kıran bir şey olabilir mi? Ki zaten yüksek ihtimalle karşınızdaki kişi de bilinçsiz bile olsa sizin ondan uzaklaşmanızı sağlamak için bunu yapıyordur. Ama şunu söylemeliyiz ki aradaki sevgi bitse bile saygı bitmemeli ve bu kimseye yapılmamalı!

10. Sana dokunmak istemediğinde…

Normalde birbirine dokunmadan duramayan bir çiftseniz ve bir anda uzaklaştıysanız ne yazık ki sizin için bir şeyler bitmiş demektir. Çünkü iki kişi birbirinden hoşlanıyorsa uzak durmaları çok zordur, dokunmadan edemezler.

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