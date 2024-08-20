Geriye Sadece Anılar Kalıyor: Bir İlişkinin Bittiğini Anladığımız 10 An

Bunun kadar insanı kıran bir şey olabilir mi? Ki zaten yüksek ihtimalle karşınızdaki kişi de bilinçsiz bile olsa sizin ondan uzaklaşmanızı sağlamak için bunu yapıyordur. Ama şunu söylemeliyiz ki aradaki sevgi bitse bile saygı bitmemeli ve bu kimseye yapılmamalı!