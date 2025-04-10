Geriye Dönük Kıskançlığın İlişkinizi Mahvetmesine Nasıl Engel Olabilirsiniz?

Kendinizi sık sık partnerinizin eski sevgilisine takık halde buluyorsanız, emin olun yalnız değilsiniz. Çünkü birçok kişi, 'geriye dönük kıskançlık' olarak adlandırılan bu duruma gayet aşina. Ancak bu tip bir kıskançlık genellikle ilişki için fazlasıyla zararlıdır ve kontrol edilemediğinde, aslında güzel giden bir şeyin bozulmasına neden olabilir.

O halde gelin, bu kötü alışkanlıktan nasıl kurtulabileceğinize birlikte bakalım!