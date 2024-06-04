Gerçekten de Ruhun Gıdası mı?: Müzik ve Psikoloji Arasındaki Bağı Tüm Detaylarıyla Açıklıyoruz!

Ruha dokunan en önemli şeylerden biri müziktir. Mutlu, huzurlu hissedildiğinde ya da karanlığa gömülüp çıkmaza girildiğinde müziğe sarılırız. Zihni, duyguları, davranışları çeşitli tür ve tarzlarıyla farklı şekillerde etkileyen müziğin psikoloji ile ne kadar bağlantılı olduğuna gelin birlikte bakalım!

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