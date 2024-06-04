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Gerçekten de Ruhun Gıdası mı?: Müzik ve Psikoloji Arasındaki Bağı Tüm Detaylarıyla Açıklıyoruz!

etiket Gerçekten de Ruhun Gıdası mı?: Müzik ve Psikoloji Arasındaki Bağı Tüm Detaylarıyla Açıklıyoruz!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 18:01

Ruha dokunan en önemli şeylerden biri müziktir. Mutlu, huzurlu hissedildiğinde ya da karanlığa gömülüp çıkmaza girildiğinde müziğe sarılırız. Zihni, duyguları, davranışları çeşitli tür ve tarzlarıyla farklı şekillerde etkileyen müziğin psikoloji ile ne kadar bağlantılı olduğuna gelin birlikte bakalım!

Not: Eğlence ve bilgilendirme amaçlı yapılan bir içeriktir. Tanı/tedavi için yetkin ve uzman olan kişilere danışınız.

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1. Bilişsel ve zihinsel süreçte etkisi görülür.

Psikolojinin alanlarından olan anımsama, karar verme, problem çözme, yargı oluşturma gibi zihinsel faaliyetlerin müzik eğitimi alan kişilerde daha gelişmiş olduğu görülür. Verimin arttırılması için hadi müzik dinlemeye!

2. Enerjiyi yerine getirir ya da yeniler.

Müziğin ritmine kapıldığınızda motivasyon artışı yaşadığınızı, enerjinizin yükseldiğini hemen anlayabilirsiniz! Tembelliği ya da üşengeçliği aşmak için hareketli ve sözleri etkileyici müziklere sarılmanız işe yarayabilir.

3. Duygusal iniş çıkışları engeller, dengeyi sağlar.

Hayat bu... İnişlerin çıkışların, engebelerin olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Duygularımız da hayatın akışında savrulabiliyor. Müzik bir süper kahraman gibi duyguları kontrol altına almanızı sağlayabilir. Etkilendiğiniz olayları duygularınızı yaşayarak fakat size zarar vermeyi engelleyerek aşabilmeniz müzikle olanaklı. Ama unutmayın ortada bir problem varsa, alanında uzman kişilerle görüşmeniz çok önemli!

4. Keyif vererek mutluluk düzeyinizi arttırır.

Güne sevdiğiniz tarzda bir müzikle başlamak... İş yaparken arkada hafifçe müziğin çalması... Bunları okurken bile keyif aldığınızı biliyorum! Keyifle yapılan her şey daha verimli olur.

5. Hayal dünyasını geliştirerek yaratıcılığı destekler.

Gözlerinizi kapattığınızda zihninizde oluşturduğunuz sahneleri canlı hale getiren şeylerden biri nedir? Müzik. Ritmine kendinizi bıraktığınızda istediğiniz, hedeflediğiniz her şey gözlerinizin önünden geçer. Farklı dünyalara gitmek, dünyalar kurmak yaratıcılığınızı arttırır.

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6. Depresyon ve anksiyeteye destek olur.

Bazen kötü düşünceler zihni ele geçirir. İnsan bir hapishanede gibi hisseder, ruhunu kurtarmak ister. Müziğin sakinleştiren ve rahatlatan yapısı sayesinde karanlık aydınlığa dönebilir ve ruh sıkışık durumdan çıkabilir. Bu sürecin psikoloji alanında yetkin kişilerle atlatılabileceğini unutmayın. Terapistinize danışarak hareket etmelisiniz!

7. Sosyal becerileri artırır, sosyalleşmeyi beraberinde getirir.

Bireye odaklanan psikolojinin incelediği bir diğer alan bireyin sosyal ortamlarda nasıl olduğudur. İnsan bazen başkalarını tanımak, sevdiği ve hoşlandığı şeylerden uzun uzun bahsetmek ister. Müzik bunu yapabilmenin en güzel yoludur! Evrensel bir dil olmasının yanı sıra ortak zevkleriniz olan insanlarla sizi bir araya getirebilir.

8. Harekete yönelterek fazla yüklerin atılmasını sağlar.

İster odanızda ister arkadaşlarınızla gittiğiniz eğlence mekanlarında müziğin ritmine ayak uydurarak dans etmek! Fazla enerji, stres, gün içinde yüklenen bir sürü şey, hepsi kulaklara giren müzik ile atılabilir. Müziğin büyüleyici olduğunu bir kez daha görüyoruz.

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