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Gerçek Aşka İnanman İçin Ne Duyman Gerek?

etiket Gerçek Aşka İnanman İçin Ne Duyman Gerek?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 23:46

Bu testin sonunda aşka inanman için duyman gereken şeyi sana söylüyoruz!

Hazırsan başlayalım👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Söyle bakalım, aşka inanmayı neden kestin?

3. Şu an hayatında biri var mı?

4. İnsanlardan hangi özelliğin sayesinde iltifat duyduğunu söyle bize!

5. Arkadaşların karşı cinsi etkilemek için sana akıl danışırlar mı?

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6. Şu an şu dakika hayatının en temel amacı bunlardan hangisi olabilir?

7. Bir aşk şarkısı seç!

8. Son olarak, bu görsel sana “ aşk var” dedirtmiyor mu?

8. Son olarak, bu görsel sana “ aşk var” dedirtmiyor mu?

Duyman değil yaşaman gerek!

Verdiğin cevaplara göre, aşka inanmama konusundaki kararın çok net. Bu yüzden burada ne söylesek senin fikrini değiştirebileceğimizi düşünmüyoruz. Aşkın güzelliklerini tarif etmek veya seni etkilemek için klişe sözler kullanmaya gerek yok. Gerçek aşkı yaşaman gerekiyor. Kalbini derinden çarptıracak, sana kendinden bile daha çok sevme hissini yaşatacak birini bulduğunda, işte o zaman aşka inanacaksın.

Çok sevmenin adıdır aşk!

Aşka inanmıyorum deme şimdi. Bir çiçeği, bir hayvanı, bir insanı ya da bir eseri bile yoğun duygularla sevmenin adıdır aşk. İnsanın içindeki en masum, en umut vaat eden histir. İki kişi arasında olması çok daha etkilidir, çünkü paylaşılan bir aşk, yaşamı daha anlamlı kılar. Birlikte gülmek, birbirine destek olmak, zor zamanlarda yan yana durmak... İşte gerçek aşk, bu güzel anlarda ve hayatın zorlukları karşında bir arada durmaktır. Belki şu an inanmıyorsun ama hayat seni sürprizlerle dolu bir aşkın içine çektiğinde bize inanacaksın.

Görmen gerek!

Belki de duyman değil, görmen gerek. Günümüzde çıkar dolu, yıpratıcı romantik ilişkilerin getirdiği olumsuz duygulara kapılmış olabilirsin, ama aşk diye bir şey var. Birbirini yıllar önce bulmuş ve hala bir parkta oturup birbirlerine sarılan yaşlı bir çift gördüğünde, içinde derin bir his ile hissetmiyor musun o aşkı? İşte o an, gerçek aşka inanman için bir fırsat olabilir.

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