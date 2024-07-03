Gerçek Aşka İnanman İçin Ne Duyman Gerek?
Gerçek Aşka İnanman İçin Ne Duyman Gerek?
Bu testin sonunda aşka inanman için duyman gereken şeyi sana söylüyoruz!
Hazırsan başlayalım👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Söyle bakalım, aşka inanmayı neden kestin?
3. Şu an hayatında biri var mı?
4. İnsanlardan hangi özelliğin sayesinde iltifat duyduğunu söyle bize!
5. Arkadaşların karşı cinsi etkilemek için sana akıl danışırlar mı?
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