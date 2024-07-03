Gerçek Aşka İnanman İçin Ne Duyman Gerek?

Aşka inanmıyorum deme şimdi. Bir çiçeği, bir hayvanı, bir insanı ya da bir eseri bile yoğun duygularla sevmenin adıdır aşk. İnsanın içindeki en masum, en umut vaat eden histir. İki kişi arasında olması çok daha etkilidir, çünkü paylaşılan bir aşk, yaşamı daha anlamlı kılar. Birlikte gülmek, birbirine destek olmak, zor zamanlarda yan yana durmak... İşte gerçek aşk, bu güzel anlarda ve hayatın zorlukları karşında bir arada durmaktır. Belki şu an inanmıyorsun ama hayat seni sürprizlerle dolu bir aşkın içine çektiğinde bize inanacaksın.