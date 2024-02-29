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Genel Kültürünüzü Arşa Çıkartacak 10 Podcast

etiket Genel Kültürünüzü Arşa Çıkartacak 10 Podcast

Beyza Bölükbaşı
Beyza Bölükbaşı - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 11:40

Ah, genel kültür... Kimi zaman bir yemek masasında parlıyor, kimi zaman sosyal medyada gündem oluyoruz. Peki, genel kültürünüzü geliştirecek, sizi bilgiyle donatacak podcast'ler nerede, diye soruyorsanız, işte cevabınız! Sıradanlıktan sıyrılıp, bilgi denizinde yüzmenizi sağlayacak 10 muhteşem podcast serisini sizler için derledik. Hazır mısınız? O zaman kulaklıklarınızı takın ve bu bilgi yolculuğuna çıkmaya hazır olun!

* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.

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1. Free Thinking

1. Free Thinking

Hayatın içinden konuları, bilimden sanata, tarihten teknolojiye kadar geniş bir yelpazede ele alan bu podcast, genel kültürünüzü katlayarak artıracak.

2. A History Of The World in 100 Objects

2. A History Of The World in 100 Objects

Tarih hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı! Tarihin tozlu sayfalarını aralayıp, geçmişin sırlarını gün yüzüne çıkaran bu podcast ile zaman yolculuğuna çıkacaksınız.

3. Açık Bilim

3. Açık Bilim

Bilim dünyasının en yeni keşiflerini, anlaşılır ve eğlenceli bir dille anlatan Açık Bilim, meraklı ruhunuzu tatmin edecek.

4. Banttan ve Fişsiz

4. Banttan ve Fişsiz

Sanat, edebiyat ve sinema gibi kültür dünyasının inceliklerini keşfedin. Bu podcast, size kültür sanat dünyasının kapılarını aralayacak.

5. The Social Economist

5. The Social Economist

Ekonomi dünyasının karmaşık terimlerini ve teorilerini anlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ekonomiye Dair, güncel ve anlaşılır bilgilerle donatılmış.

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6. Codebreaker

6. Codebreaker

Teknoloji dünyasının hızına yetişmek isteyenler için birebir. Yenilikler, trendler ve daha fazlası bu podcast serisinde.

7. Fularsız Entellik

7. Fularsız Entellik

Hayatın anlamı, varoluş ve bilinç gibi konuları derinlemesine tartışan bu podcast, fikir dünyanızı genişletecek.

8. Zero To Travel

8. Zero To Travel

Dünya üzerindeki çeşitli kültürler, coğrafyalar ve insan hikayeleriyle tanışın. Zero To Travel, sizi dünyanın dört bir yanına götürecek.

9. ArtCurious

9. ArtCurious

Yaratıcılık ve inovasyon üzerine konuları ele alan bu podcast, içindeki yaratıcı ruhu uyandıracak.

10. Dilbilimsel Bakış Açısı

10. Dilbilimsel Bakış Açısı

Dillerin büyüleyici dünyasına dalın. Yeni diller öğrenmek, dil biliminin inceliklerini keşfetmek için birebir.

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