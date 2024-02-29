Genel Kültürünüzü Arşa Çıkartacak 10 Podcast
Genel Kültürünüzü Arşa Çıkartacak 10 Podcast
Ah, genel kültür... Kimi zaman bir yemek masasında parlıyor, kimi zaman sosyal medyada gündem oluyoruz. Peki, genel kültürünüzü geliştirecek, sizi bilgiyle donatacak podcast'ler nerede, diye soruyorsanız, işte cevabınız! Sıradanlıktan sıyrılıp, bilgi denizinde yüzmenizi sağlayacak 10 muhteşem podcast serisini sizler için derledik. Hazır mısınız? O zaman kulaklıklarınızı takın ve bu bilgi yolculuğuna çıkmaya hazır olun!
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Free Thinking
2. A History Of The World in 100 Objects
3. Açık Bilim
4. Banttan ve Fişsiz
5. The Social Economist
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6. Codebreaker
7. Fularsız Entellik
8. Zero To Travel
9. ArtCurious
10. Dilbilimsel Bakış Açısı
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