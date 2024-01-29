Genel Başkan Yardımcılığı Görevinden İstifa Etmişti: Ece Güner'den Akşener'i Kızdıracak Seçim Yorumu!

Güner, yaptığı 3 maddelik paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Her seçmenin kararına sonsuz saygım var. Ama 3 somut gerçeği de biliyoruz:

1-İstanbul’u sadece E. İmamoğlu veya M. Kurum kazanabilir.

2-Belediye seçimi MV seçimi gibi 'nispi' değil: Önde gelen kazanıyor.

3- İmamoğlu’na verilmeyen her oy; Kurum’u seçtirmeye yarayacaktır.'