Genel Başkan Yardımcılığı Görevinden İstifa Etmişti: Ece Güner'den Akşener'i Kızdıracak Seçim Yorumu!
Genel Başkan Yardımcılığı Görevinden İstifa Etmişti: Ece Güner'den Akşener'i Kızdıracak Seçim Yorumu!
İYİ Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı avukat Ece Güner, İstanbul'u işaret ederek yerel seçim değerlendirmesinde bulundu. Seçimlerde İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini söyleyen Güner, 'İmamoğlu’na verilmeyen her oy; Kurum’u seçtirmeye yarayacaktır.' ifadelerini kullandı.
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İYİ Parti'nin toplumsal politikalardan sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı avukat Ece Güner, geçtiğimiz yıl temmuz ayında partinin yerel seçimlere bağımsız girme kararı alması sonrası, Aralık 2023'te istifa etmişti.
Sosyal medya hesabı üzerinden 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güner, Ekrem İmamoğlu'na verilmeyen her oyun Murat Kurum'a yarayacağını söyledi.
İstanbul seçimlerinin iki kutuplu bir çizgide ilerleyeceğini söyleyen Güner, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapmazken, Kavuncu'ya verilecek her oyun Murat Kurum'a fayda sağlayacağına işaret etti.
Güner, yaptığı 3 maddelik paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
'Her seçmenin kararına sonsuz saygım var. Ama 3 somut gerçeği de biliyoruz:
1-İstanbul’u sadece E. İmamoğlu veya M. Kurum kazanabilir.
2-Belediye seçimi MV seçimi gibi 'nispi' değil: Önde gelen kazanıyor.
3- İmamoğlu’na verilmeyen her oy; Kurum’u seçtirmeye yarayacaktır.'
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Enayi işte aw neyi savunduğundan kendininde haberi yok